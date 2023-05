de Gelderlander Sociale huurbouw kampt met financiële problemen

Honderden geplande sociale huurhuizen in de regio Arnhem en Nijmegen kunnen niet worden gebouwd. Het Rijk wil ze graag, maar woningcorporaties hebben er te weinig geld voor. Dat komt door hoge bouwkosten en een hoge rente. 'Over vijf, zes jaar zijn we failliet.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over. Dat donkere toekomstbeeld schetst Ronald Leushuis van de Nijmeegse woningcorporatie Talis. "We bouwen de komende drie jaar nog door zoals afgesproken, het gaat om duizend sociale huurhuizen. Maar als de omstandigheden niet verbeteren en de rente en bouwkomsten verder stijgen, moeten we gaan bijsturen." Dat zou betekenen dat Talis vanaf 2027 honderden sociale huurhuizen niet kan bouwen. Dat zwarte scenario ziet ook zijn collega Alfred van den Bosch van de Arnhemse woningcorporatie Vivare opdoemen. "Als er niets verandert, kunnen we over vier, vijf jaar minder sociale huurhuizen bouwen." Exacte aantallen kan hij niet noemen, ook in Arnhem gaat het echter vermoedelijk om honderden huizen. In Brabant maakt woningcorporatie Thuis nu al de keuze om zeshonderd woningen niet te bouwen, vanwege verwachte financiële tekorten. Daar blijft het niet bij, vreest directeur Luc Severijnen. "Als er niets aan gedaan wordt, dan komt over vijf jaar de grote klap." Voordelen belastingkorting verdampt In ruil voor de afschaffing van de verhuurderheffing (een belasting op huurhuizen) hebben alle corporaties woonminister Hugo de Jonge beloofd de komende jaren meer sociale huurhuizen te bouwen (in totaal 250.000 tot 2030). Volgens de Nijmeegse corporatiedirecteur Ronald Leushuis zorgen veel nieuwe extra kosten ervoor dat corporaties nog amper profiteren van het afschaffen van de verhuurdersheffing. Zo is de huurverlaging voor mensen met de lage inkomens een flinke aanslag op de portemonnee. Het scheelt alleen Talis al zo'n 3 miljoen euro aan inkomsten. Johan Conijn, emeritus hoogleraar woningmarkt, snapt de zorgen van de woningcorporaties. Toen minister en corporaties vorig jaar zomer de afspraken maakten over de te bouwen huurhuizen, is er te weinig rekening gehouden met stijgende rente, meent hij. "Nadien is de rente verder gestegen en de bouwkosten zijn ook sterk gestegen." Prestatieafspraken Op dit moment houden het ministerie en koepelorganisatie Aedes de gemaakte afspraken over de bouw van sociale huurhuizen en verduurzaming van corporatiewoningen opnieuw tegen het licht. Beide partijen willen kijken wat er onder de huidige omstandigheden nog wél mogelijk is. De uitkomsten van die gesprekken verschijnen volgende maand. Wooncomplex Woenderskamp in Nijmegen-Noord van woningcorporatie Talis met 124 appartementen in aanbouw. Het complex is twee jaar geleden opgeleverd. Foto: Archieffoto