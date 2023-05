ASML-leverancier KMWE omzeilt handelsoorlog door Chinees filiaal te openen

Het geopolitieke spel rond computerchips heeft ook effect op toeleverancier KMWE uit Eindhoven. Het opende een filiaal in China. "Zonder het handelsconflict tussen Amerika en China hadden we dat waarschijnlijk niet gedaan", zegt directeur Edward Voncken.

In China produceert toeleverancier KMWE machines voor de Chinese chipindustrie. Een eind zuidelijker, in Maleisië, maakt KMWE dezelfde machines, maar dan voor de rest van de wereld. Een constructie die is ontstaan vanwege Chinese en Amerikaanse regels, zegt Voncken.

In oktober vorig jaar kondigde Amerika allerlei beperkende regels aan voor de export van chiptechnologie naar China. Op die manier probeert Amerika China technologisch te dwarsbomen.

Door die regels is het moeilijker om van buiten China machines en onderdelen te leveren voor de Chinese chipindustrie. En dus startte KMWE een Chinees filiaal, om ook in dat land actief te kunnen blijven. "Daar komt bij dat ook de Chinese overheid momenteel eist dat het merendeel van de apparatuur voor het maken van chips uit China komt", voegt Voncken toe.

Wonderlijke situatie

En dat is niet de enige wonderlijke situatie waarin de Eindhovense toeleverancier van onder meer ASML en Philips zich bevindt, dankzij Amerikaanse regels. KMWE maakt uitlaten van motoren die worden ingebouwd in het JSF gevechtsvliegtuig.

"Sommige processen tijdens het maken van die uitlaten, moeten in Amerika gebeuren omdat ze geheim zijn", zegt Voncken. "Wij sturen het product als het half af is naar Amerika en krijgen het dan later terug zodat we het hier af kunnen maken."

Bijna Amerikaanse klant kwijt

In het verleden was KMWE van plan een filiaal in Amerika te openen. Voncken: "Maar dat plan hebben we in de ijskast gezet. De hele luchtvaart heeft het op dit moment moeilijk." De luchtvaart is een industrie waarin KMWE een flinke portie van zijn omzet haalt. Het is ook een tak waar KMWE bijna een grote klant was kwijtgespeeld, ook weer dankzij Amerikaanse bemoeienis.

"In 2021 zei onze grootste luchtvaartklant, waarvoor we onderdelen van F-16-vliegtuigen maken, dat ze de productie terug naar Amerika wilde halen", zegt Voncken. "Door corona was er veel werk verloren gegaan in de commerciële luchtvaart. Onder druk van de vakbond wilde onze klant deze militaire productie naar eigen land halen."

Als dat was gebeurd, had KMWE mogelijk de hele luchtvaarttak van het bedrijf moeten sluiten, zegt Voncken. Maar het gebeurde niet. Halverwege 2022 sloot KMWE toch een nieuw contract. "Ze kregen het niet voor elkaar voldoende op te schalen in eigen land. Die hele stoere insteek van 'we halen alles terug' veranderde al snel."

Winst bijna verdubbeld

Dat was niet het enige succes in 2022. Het Eindhovense bedrijf boekte een omzet van ruim 157 miljoen euro, zo'n 20 procent meer dan een jaar eerder. De winst verdubbelde bijna naar een bedrag van 6,3 miljoen euro.

"De winst was mede zo hoog omdat we ons pand op Strijp-T verkocht hebben", zegt Voncken. Op dit moment verhuist KMWE de laatste Eindhovense activiteiten van Strijp-T naar de Brainport Industries Campus (BIC).

Daar heeft KMWE vorig jaar extra ruimte gehuurd voor het plaatsen van industriële 3D-metaalprinters. Door eerst corona en daarna de oorlog in Oekraïne zijn allerlei materialen slecht leverbaar. Dat heeft 3D-printen een boost gegeven.