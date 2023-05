Cyriel Dessers had geen dubbel gevoel bij huldiging

Zo populair als Santiago Giménez dit seizoen is, zo geliefd was Cyriel Dessers een jaar geleden bij de supporters van Feyenoord. De Belg vecht nu tegen degradatie in de Serie A, terwijl zijn vorige club juist de landstitel opeiste. "Toen ze gehuldigd werden op de Coolsingel, dacht ik niet: stel dat ik daar had gestaan.''

De kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles, die kreeg Cyriel Dessers zondag nauwelijks mee. De spits, wiens seizoen vanwege een peesblessure al voorbij lijkt, was die dag met zijn hoofd toch vooral bij zijn huidige werkgever Cremonese, die in Turijn tegen Juventus aantrad. Werkeloos moest hij toezien hoe zijn team verloor (2-0), waardoor degradatie uit de Serie A nauwelijks meer te voorkomen is. En dat terwijl zijn voormalige ploeggenoten in Nederland al een paar dagen dronken van geluk zijn na het veroveren van de landstitel.

Dessers zegt er nog steeds kippenvel van te krijgen, als hij terugdenkt aan zijn tijd in Rotterdam. Alleen al het lied dat een jaar geleden telkens door De Kuip schalde: 'Juichen bij de cornervlag, de vakken zitten vol, De Kuip is in extase want Dessers scoort een goal, Dessers scoort een goal'. De 28-jarige Belg, die als international voor Nigeria uitkomt, herhaalt nog maar eens wat hij al eerder uitsprak: dat ene jaar in dienst van Feyenoord 'was het mooiste seizoen van zijn loopbaan'.

"Olympique Marseille-thuis, de halve finale van de Conference League'', zegt hij. "Met mijn familie en vrienden op de tribune. Die dag was zo speciaal. Wat ik zeg, kippenvel. Nu nog steeds. Die avond klopte alles.'' Feyenoord won met 3-2 van de Fransen, met twee doelpunten van Dessers.

Hij kon niet meer stuk in De Kuip. Het Legioen probeerde de afkoopsom van 4 miljoen euro eigenhandig in te zamelen, om de huurling van KRC Genk langer bij de club te houden. Het vertelde alles over de populariteit van de spits, die aanvankelijk achter Bryan Linssen op de bank zat en moest wachten op zijn kans.

Hoe anders is de situatie een jaar later. Het Cremonese van trainer Davide Ballardini knokt voor lijfsbehoud, terwijl de aanhangers van Feyenoord al dagenlang in de Hofpleinvijver dansen. "En dat gun ik de mensen enorm'', zegt Dessers. "Ik ben supporter van de club, ik telde af tot de landstitel binnen was. Dat ik daar zelf niet bij was als speler, is voor mij geen factor. Het is gelopen zoals het is gelopen. Ik speel in de Serie A, ik sta tegenover AC Milan, Internazionale, Juventus en Napoli.

"Dat ik nu ook kampioen had kunnen worden in Rotterdam, dat is voor mij geen issue. Zo is het niet gegaan. Er stond een afkoopsom in mijn contract bij Genk. Het is nooit een kwestie geweest van: even dat bedrag neerleggen en ik was eigendom geweest van Feyenoord. Zo was het gewoon niet. Dat de club later in de zomer door eventuele transfers waarschijnlijk meer budget zou hebben gehad, dat klopt wel.

"Op een gegeven moment werd hier en daar wel de indruk gewekt dat de hele overgang slechts draaide om het salaris dat ik zou willen verdienen. Dat ik te hoog in de boom zou zitten. Dat was niet zo en dat was niet fijn om te horen. We hebben geprobeerd naar oplossingen te zoeken, maar het is niet gelukt. Ik tekende een contract in Italië en Feyenoord is ook verder gegaan. En op een indrukwekkende manier.

"Toen ze gehuldigd werden op de Coolsingel, dacht ik niet: stel dat ik daar had gestaan. Ik denk wel: wat geweldig. Voor de trainer, de spelers, de supporters en de club. Feyenoord is landskampioen en gaat de Champions League in. Dat maakt me blij. Het gaf me bijna een ongemakkelijk gevoel dat de fans me zo graag wilden houden. Het was te veel eer. Er sprak zo veel liefde uit.''

Mister Conference League

Dessers werd in zijn ene Rotterdamse jaar 'Mister Conference League', tijdens de indrukwekkende Europese campagne van Feyenoord. De spits die via Leuven, Lokeren, NAC, FC Utrecht, Heracles en Genk bij Feyenoord terechtkwam, vertelt nog eens hoe details een loopbaan kunnen beïnvloeden.

Op 31 augustus 2021 was Dessers in Madrid, om tegen het sluiten van de transfermarkt bij CD Leganés te tekenen. De club die uitkomt op het tweede niveau van Spanje wil de spits huren van Genk. Maar dan komt Antwerp opeens om de hoek kijken. Om Dessers in eigen land onder te kunnen brengen wil Genk de huurdeal met Leganés nog schrappen, maar Antwerp blijkt meer ijzers in het vuur te hebben en komt uiteindelijk bij een andere aanvaller uit.

Nottingham Forest en Feyenoord zijn dan de laatste opties voor Dessers, maar de tijd begint te dringen. Toenmalig technisch directeur Frank Arnesen handelt snel en de Belg kan op de valreep naar De Kuip komen. "Het was twee uur voor het verstrijken van de deadline'', zegt Dessers. "Ik was echt nerveus. Als het die dag een klein beetje anders was gelopen, was ik nooit in Rotterdam terechtgekomen. En waarschijnlijk nu ook niet in Italië. Het zit in een loopbaan van een voetballer soms in heel kleine dingen.''

In de geboortestad van Antonio Stradivari, de bekendste vioolbouwer ooit, geniet Dessers van het leven. "En van de Serie A'', zegt Dessers. "Het verschil met de eredivisie is groot. Als je na een wedstrijd uit de spelersbus stapt, heb je altijd wel ergens pijn. De duels tussen verdedigers en spitsen zijn hier intens. In de eredivisie natuurlijk ook wel, maar niet wekelijks. Hier zijn het echt gevechten en daar heb ik aan moeten wennen.

"Bij Feyenoord had ik ook even tijd nodig om te wennen. Ik weet nog dat er veel mensen waren die zich openlijk afvroegen of ik wel het niveau van Feyenoord en de top van de eredivisie zou aankunnen. Daar twijfelde ik zelf niet aan. Ik was niet meer de spits van NAC of Heracles. Ik had stappen gezet. Toen ik als invaller scoorde, ging het er soms over dat ik het alleen als invaller zou kunnen. Toen ik basisspeler werd, hoorde ik hier en daar dat ik nooit echt een bepalende speler bij Feyenoord zou worden. Maar ik bewees het tegenovergestelde. De supporters hadden wel altijd vertrouwen in mij, die band voelde als onverwoestbaar.''

Arne Slot

AS Roma hield Dessers af van een heldenstatus. De finale van de Conference League ging nipt verloren. "Maar Feyenoord heeft naam gemaakt hoor'', zegt Dessers. "Dat merk ik hier. Ik scoorde namens Cremonese tegen AS Roma en het ging meteen weer over Feyenoord. Ondertussen schakelde Feyenoord gewoon Lazio uit en was het tegen AS Roma heel dicht bij de halve finale. Dat ligt hier in Italië allemaal vers in het geheugen. Dat er na afloop in Stadio Olimpico zo werd omgegaan met Arne Slot, dat verraadde toch ook een beetje angst voor Feyenoord. Als José Mourinho over Feyenoord was heen gewalst, had hij zich niet bekommerd om Slot. Ik denk dat Slot en Feyenoord het als een vorm van respect mogen zien. Ze zaten in het hoofd van de mensen daar.''

Zoals Slot ook nog in het hoofd van Dessers zit. "Slot dacht vaak twee of drie stappen vooruit. Ik heb ook met Erik ten Hag gewerkt toen ik bij FC Utrecht speelde. Twee geweldige trainers. Op tactisch gebied zijn ze allebei zo ontzettend goed. En ze vinden de details die wedstrijden kunnen beslissen.''