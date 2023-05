Hoe veilig is een betonnen muur langs de snelweg?

Hij staat er: de betonnen muur die de levensgevaarlijke N50 bij Kampen veiliger moet maken. Maar doet die dat ook? Om dat te ontdekken, rijdt de Stentor mee met vrachtwagenchauffeur Jordy Knol. "Het is veiliger én onveiliger geworden."

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Eerder op de dag is Knol in Brabant. Hij vertelt een klant wat hij later die middag met 'de krant' op de N50 gaat doen. "Het eerste wat hij zegt: 'Dat is toch die weg met al die dodelijke ongelukken bij Kampen?' Heel Nederland weet wat hier aan de hand is."

'Die dingen maken N50 gevaarlijk'

Of Knol bang is om over de beruchte N-weg te rijden? "Eigenlijk niet", klinkt het nuchter. "Sinds ik vier jaar geleden chauffeur werd, ben ik elke dag de N50 opgestuurd. Het voordeel is dat je ermee leert leven hoe het eraan toegaat."

Hij somt op: "Hard rijden, op het laatste moment inhalen, plotseling remmen en vooral veel mensen die niet nadenken over wat ze eigenlijk aan het doen zijn." Dat allemaal terwijl veel verkeer elkaar op hoge snelheid tegemoetkomt op een weg die amper vergevingsgezind is. "Die dingen maken de N50 gevaarlijk."

Tien doden sinds 2015

Na ruim zes jaar soebatten is een belofte ingelost: de N50 bij Kampen is veiliger gemaakt. Nadat in september de maximumsnelheid werd verlaagd naar 80 kilometer per uur, zijn de afgelopen weken nog twee maatregelen genomen. Een 2,7 kilometer lange betonnen muur moet frontale aanrijdingen voorkomen en bermverharding biedt weggebruikers de kans een fout te corrigeren en geeft hulpdiensten de ruimte om files te passeren.

De hoop is dat deze ingreep een einde maakt aan een treurige reeks. Sinds het voorjaar van 2015 verongelukten tien automobilisten op de N50 bij Kampen, waarvan zes sinds november 2016, toen de Tweede Kamer opriep de onvergeeflijke weg te verbreden en rijbanen van elkaar te scheiden. Zo kwamen vorig jaar een 34-jarige Kampense en haar achtjarige dochter er om het leven.

Betalen voor veiligheid

Na dat ongeluk luidt Gert van Dijk, directeur van Stoel Transport, de noodklok. Na elk bericht van een ongeluk op de N50 waarbij een vrachtwagen betrokken is, denkt hij: 'Is het er een van ons?' De ondernemer eist maatregelen en wil zelfs 10.000 euro meebetalen. Een jaar later constateert hij dat de aanpassingen zijn gedaan en hij het geld nog in de zak heeft: "Nee, ik heb geen factuur gekregen."

Maar is de N50 met deze maatregelen veiliger geworden? Om dat te ontdekken, stappen we in bij chauffeur Jordy Knol. Met zijn 40 ton zware combinatie vervoert hij normaal gesproken accu's in Nederland, België en Duitsland. Deze middag rijdt hij tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid heen en weer over de beruchte weg.

Bang voor een zwieper

Zijn eerste opmerking: "Wegen als deze, met een betonnen muur in het midden, ken ik vooral uit Duitsland. Op het oog is de N50 smaller geworden. Aan de bestuurderskant heb ik weinig ruimte over tot de muur en aan de andere kant rijd ik met de wielen bijna op de witte streep."

Vanuit de cabine wijst hij op de geplaatste bermverharding: "Vooraf zeiden we als chauffeurs onderling tegen elkaar dat de N50 toch nog vierbaans wordt en auto's ons rechts kunnen inhalen."

Dat zal niet gebeuren, denkt Knol: "De bermverharding ligt enkele centimeters lager dan het asfalt. Daar ben ik niet blij mee. Als ik met de vrachtwagen een zwieper maak en van de weg raak, is er geen houden aan. Dan rijd ik de vrachtwagen kapot of lig zelfs ondersteboven in de berm of de sloot. Ik ga niet uitwijken voor een ambulance. Ook met de auto kom je niet zomaar terug de weg op."

Chauffeur trekt conclusie

Wat Knol al na twee dagen opvalt, is dat weggebruikers hun gedrag aanpassen: "Het gaat vaker 60 of 70 dan 80 kilometer per uur. Automobilisten houden meer afstand en lijken verder vooruit te kijken of ergens wordt geremd. Alsof ze nu doorhebben dat het een gevaarlijke weg is en rustig aan moeten doen."

Als Knol na zo'n twintig minuten de vrachtwagen bij het bedrijfspand parkeert, maakt hij de balans op. "Door de betonnen muur is de N50 veiliger, want de kans op een frontaal ongeluk is véél kleiner geworden. Aan de andere kant is de weg door de lager gelegen bermverharding ook een stukje onveiliger geworden."

'Betonnen muur op gehele N50'

Al met al is Knol zijn conclusie: "Uiteindelijk ben ik blij met deze maatregelen, want dit is echt beter voor de veiligheid."

Hij hoopt dat Rijkswaterstaat doorpakt: "Ik ben bang dat de ongelukken zich gaan verplaatsen naar het wegdeel tussen Kampen-Zuid en de Ramspolbrug. Daar is niks aan veranderd. Het is beter de rijbanen op de hele N50 te scheiden met een betonnen muur. Al is de beste oplossing om de weg net zo veilig te maken als in Flevoland: twee keer twee rijstroken met een vangrail en een vluchtstrook."

Hoe lang blijven de tijdelijke maatregelen?

Een betonnen muur, bermverharding en sinds september al een lagere maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Het zijn tijdelijke maatregelen om de levensgevaarlijke N50 bij Kampen veiliger te maken. Want de afspraak is dat het gedeelte tussen afslagen 'Zuid' en 'Centrum' wordt verbreed naar twee keer twee rijstroken.

Per wanneer? Op die vraag weet niemand het exacte antwoord. De hoop was dat de verbreding deze zomer gereed zou zijn. Maar door de stikstofdiscussie zijn die werkzaamheden voor onbepaalde tijd opgeschort. Ondertussen lopen de bouwkosten op en is zeker dat de gereserveerde 10 miljoen euro niet meer genoeg is.