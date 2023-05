Slechtziende zussen Amber en Fleur (19) doen examen havo

Slechtziend zijn en op een gewone middelbare school zitten, is niet vanzelfsprekend. Dat weten de tweelingzussen Amber en Fleur Vervenne (19) uit Nistelrode als geen ander. Ze zijn visueel beperkt – ze zien 10 procent van dichtbij – en toch doen ze havo eindexamen op het TBL in Oss. Hoe?

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Na het examen bedrijfseconomie woensdag namen ze toch wel even de tijd om hun verjaardag te vieren. Je wordt niet iedere dag 19 jaar. Ze hebben even ‘pauze’ met Hemelvaart, maar achterover leunen en niks doen is geen optie. ,,Eigenlijk is mijn cijferlijst redelijk, al sta ik helaas wel een 5,4 voor wiskunde”, verzucht Fleur een beetje onzeker.

Alles bij elkaar gaat het niet slecht, maar toch vreest ze dat ‘rotvak’ wiskunde van komende dinsdag. Haar evenbeeld Amber staat er met een 6,2 gemiddeld nét wat comfortabeler voor. Toch heeft ze haar havodiploma zeker nog niet in de ‘pocket’. Nog even doorleren, maar niet uit een boek want dat lukt hun niet. De tweeling gebruikt een laptop, met vergrote letters, omdat ze zwaar slechtziend zijn.

Knauw in zelfvertrouwen

Amber en Fleur lijden al vanaf hun geboorte aan cystoid macula-oedeem. Hun zicht beperkt zich tot 10 procent van dichtbij en 20 tot 30 procent van veraf. Volgens de wet nét niet blind. Het feit dat ze met hun beperking eindexamen havo doen, is reden genoeg om trots te zijn. Maar dat voelt niet altijd zo voor hen.

,,Voordat we havo gingen doen, zaten we op het gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther. Dat ging in het begin best goed. We kregen iemand toegewezen vanuit het zorgteam. Alleen: hoe verder we kwamen, hoe lastiger het werd om mee te doen”, vertelt Amber over die periode die hun zelfvertrouwen een flinke knauw gaf. ,,Het was niet eens dat we gymnasium niet aankonden.”

Zachte landing

Hun ervaringen of wat daar precies tegen hen is gezegd, willen ze liever niet in de krant. Maar de overgang naar de havo op het TBL – Amber van 5 gymnasium naar 4 havo en Fleur een jaar eerder – voelde meteen als een zachte landing na een vrije val.

,,Onze mentor vroeg wat wij nodig hadden om op het TBL te kunnen slagen. Dat regelde hij dan meteen. Ze gaan hier uit van wat we met onze beperking wél kunnen in plaats van wat niet kan”, vertelt Fleur, die zich door docenten en leerlingen volledig geaccepteerd voelt.

Omdat ik niet goed kan zien, mag de surveil­lant voor mij de punten in de grafiek tekenen

Examen apart van de rest

Eigenlijk lijken de maatregelen om het examen aan hun visuele beperking aan te passen helemaal niet zo ingrijpend; iedere school zou het kunnen realiseren. Het TBL doet het op een manier waardoor andere klasgenoten niet het gevoel krijgen dat de tweelingzussen een voorkeursbehandeling genieten.

,,We maken gewoon hetzelfde examen als iedereen. Alleen doen wij het digitaal van een pdf-versie op de laptop. Op die manier kunnen we de tekst vergroten en lezen”, legt Fleur uit. ,,Wel krijgen we anderhalf keer meer tijd, omdat lezen langzamer gaat. De antwoorden verwerken we in een Word-bestand, ze worden opgeslagen op een usb en na afloop geprint en ingeleverd. Het zijn eigenlijk meer handelingen.”

Surveillant mág Amber en Fleur helpen tijdens examen

De tweelingzussen zitten apart van de rest, met ieder een lokaal voor zichzelf en een extern ingehuurde surveillant die achter hen zit. Fleur: ,,De surveillant mogen we vragen om voorleeshulp, kaartleeshulp of tekenhulp bij wiskunde. Bijvoorbeeld, als ik coördinaten moet berekenen, dan komt dat best nauw. Ik kan de lijnen niet altijd goed zien en dan mag de surveillant voor mij de punten in de grafiek tekenen.”

Nederlands, geschiedenis, Engels en bedrijfseconomie zijn achter de rug, die kunnen ze afstrepen. Nu nog samen door wiskunde en economie heen bikkelen, dan kunst algemeen voor Amber en Duits voor Fleur in het tweede tijdvak. ,,Ik denk dat het allemaal wel goed komt, maar ik ben toch een béétje bang”, verzucht Amber.

Vlag uit

Als het dan zover is dat in Huize Vervenne de vlag uit mag, dan gaan ze rusten én misschien een paar uurtjes extra werken in de vakantie; Amber bij de Jumbo en Fleur bij Feel Good Store Sparkling in Nistelrode. Maar verder? ,,Helemaal niks en lekker genieten.”