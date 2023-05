Sanderink wil zijn imperium redden met angstaanjagende mails

Het wordt misschien wel de belangrijkste rechtszaak van zijn leven. Maar een advocaat heeft zakenman en multimiljonair Gerard Sanderink (nog) niet. Wel een echtgenote, die namens hem politici, rechters en zakenrelaties bestookt met angstaanjagende mails, in een laatste wanhopige poging om zijn imperium te redden.

Woensdag 24 mei buigt de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam zich over Gerard Sanderinks bouwbedrijven Strukton en Oranjewoud. De raad van commissarissen van beide ondernemingen acht de 74-jarige eigenaar niet meer in staat om zijn bedrijven op een verantwoorde manier te leiden en heeft hem geschorst. Sanderink verzet zich met hand en tand tegen die maatregel.

Dreigend complot

Maar de manier waarop hij dat doet, bevestigt precies het punt van de commissarissen: de zakenman en multimiljonair is namelijk een wild mailbombardement begonnen om de wereld ervan te overtuigen dat hij slachtoffer is van een groot, dreigend complot waarin de Russische maffia een hoofdrol speelt. En hij is de enige die zijn ondernemingen tegen deze vijandige overname, 'reiderstvo' in het Russisch, kan beschermen.

Ook naar gemeenteraadsleden

De mail ging eerst naar de ondernemingsraad en de accountant van Strukton, daarna naar de voorzitter van de Ondernemingskamer. En vervolgens kregen op zondag 7 mei alle leden van de Tweede Kamer hem. Een week later kregen ze hem nog een keer, met dezelfde strekking, alleen iets gedetailleerder uitgewerkt. Blijkbaar was het effect niet naar Sanderinks zin, want afgelopen week volgde een mailbombardement naar gemeenteraadsleden in het hele land. Raadsleden uit Utrecht, Enschede, Groningen en Hengelo bevestigen de ontvangst aan deze site.

Geluidsopnames

De mail gaat vergezeld van 'bewijsmateriaal': tientallen hoogst vertrouwelijke documenten, zoals leningsovereenkomsten, bankcontracten, vergaderverslagen en interne memo's. Ook zit er een geluidsopname bij van de vergadering op 18 maart waarin Sanderink door zijn raad van commissarissen wordt geschorst.

Te horen is hoe Sanderink zijn schorsing ogenschijnlijk kalm opneemt. Maar vervolgens begint hij te dreigen: hij gaat een aandeelhoudersvergadering uitschrijven waar hij, als grootaandeelhouder, de commissarissen op hun beurt zal schorsen, en vervolgens ontslaan. En hij dreigt hen met strafvervolging omdat ze hem misleid en bedrogen hebben.

Van Rijbroek aanwezig

Op de opnames is ook een aantal keren zijn echtgenote Rian van Rijbroek te horen. Wat zij op de vergadering deed is niet helemaal duidelijk: ze heeft geen enkele formele functie binnen Oranjewoud of Strukton. Of ze wellicht indirect medeaandeelhouder is geworden door haar huwelijk met Sanderink is niet bekend: daar geeft het echtpaar geen uitsluitsel over.

Bij de bijlagen zit ook de uitgeschreven verdediging voor de zitting van woensdag. Sanderink heeft tot vandaag (donderdag) nog geen advocaat kunnen vinden die hem woensdag bij het Gerechtshof wil verdedigen, dus waarschijnlijk leest hij zelf, of zijn echtgenote, het document voor.

Eerst moslims, nu de Russen

Het is een lang en warrig verhaal. Tot begin dit jaar was Sanderink er nog van overtuigd dat zijn ex-vriendin Brigitte van Egten samenspande met een Afrikaanse moslimsekte om zijn bedrijven over te nemen. Maar inmiddels komt hij met een heel andere complottheorie: de Russische maffia zou het op zijn imperium voorzien hebben. Door te infiltreren in de Nederlandse rechtspraak, met name de rechtbank Almelo en de Ondernemingskamer in Amsterdam, zouden de Russen hem opzij willen schuiven en hun eigen marionetten op sleutelposities willen plaatsen.

Volgens Sanderink is dat al gebeurd in zijn ICT-bedrijf Centric, waar hij vorig jaar verbannen werd door de Ondernemingskamer, toen ook al omdat hij niet meer in staat werd geacht rationele beslissingen over zijn bedrijf te nemen. Maar de vervangende bestuurders zijn volgens de multimiljonair allemaal handlangers van Russische oligarchen. En hij vreest dat de raadsheren hem aanstaande woensdag ook zijn andere grote ondernemingen afpakken. Dat heeft volgens hem grote risico's voor de staatsveiligheid.

Staatsgeheimen

"De Russische maffia krijgt toegang tot gevoelige overheidsinformatie, zoals staatsgeheimen, persoonlijke gegevens van burgers, en strategische plannen waardoor we een potentieel lek in onze nationale veiligheid creëren. De mogelijkheid dat deze informatie in verkeerde handen valt, kan verstrekkende gevolgen hebben voor onze defensie, economie en nationale stabiliteit. Risico op cyberaanvallen en spionage die leiden tot de sabotage van de vitale infrastructuur. Voor de uitleg hiervan verwijs ik naar het boek Unhacked."

Cybercharlatan

Dat boek is geschreven door Sanderinks echtgenote Rian van Rijbroek, die al jaren beweert dat ze superhacker en cybersecurityspecialist is. Echte deskundigen hebben haar echter ontmaskerd als charlatan en ze wordt in de it-wereld niet serieus genomen. Het is bekend dat Van Rijbroek alle mails van Sanderink schrijft en dat ze zijn mailaccounts beheert. Volgens hun advocaten doet zij dat in opdracht van Sanderink. De twee hebben sinds 2018 een relatie; op 2 januari van dit jaar zijn ze getrouwd.

Reacties van raadsleden

Raadsleden reageren tegenover deze krant verbaasd op de mail van Sanderink. Ze hebben geen idee wat de multimiljonair van hen verwacht.

D66-fractievoorzitter Gertjan Tillema uit Enschede: "Ik was niet van plan er wat mee te gaan doen. We krijgen wel vaker mail van verwarde personen, die negeer ik meestal. Ik ben geen rechter en geen psychiater, dus ik denk niet dat ik de beste man kan helpen."

Fred Dekkers van GroenLinks in Utrecht: "Ik had de mail al verwijderd. Ja, we krijgen wel meer van dit soort mails. Hij stuurt dit naar allerlei mensen, maar wij kunnen er gewoon niks mee.