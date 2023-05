ED Slooppand vol daklozen maakt buurt bang

Het is de buurt al jaren een doorn in het oog: het leegstaande bedrijfspand van Horsten Kozijnen aan de Kronehoefstraat in Eindhoven. Mede-eigenaar Cas Horsten wil het slopen voor studio’s, maar krijgt daarvoor geen goedkeuring van de gemeente. Intussen hebben daklozen zijn slooppand veranderd in een vuilnisbelt.

De buurtbewoners zijn de dupe van de patstelling tussen Horsten en de gemeente. Vlak bij het slooppand woont studente Carlijn. "Ik zit elke nacht in angst", vertelt ze. "En ik slaap nauwelijks." Deur gebarricadeerd De bewoonster ziet vreemden, via het dak en het balkon, zo richting haar woning lopen. "Ik heb mijn deur gebarricadeerd", zegt Carlijn. "En ik lig met een stuk hout naast me in bed." Bovendien bewaart ze de sleutel van haar buurvrouw, een weduwe op leeftijd. "Want als er brand uitbreekt, kan ik het huis in om haar wakker te maken." Dat scenario werd zaterdag realiteit in de Eindhovense binnenstad, toen een ander pand waar veel daklozen verbleven volledig afbrandde. Stanley heeft een bedrijf dichtbij het slooppand aan de Kronehoefstraat en kan erover meepraten. "Je hoort ze schreeuwen en ruziemaken, en de politie is meerdere keren langs geweest om mensen eruit te zetten", zegt hij. "Maar de week erop zijn ze er weer." Deze middag lopen drie mannen over het terrein, dat bezaaid ligt met troep en waar vorig jaar nog een schuurtje in brand werd gestoken. Navraag leert dat het dakloze arbeidsmigranten zijn. Volgens de politie verblijven dagelijks 'twee tot misschien wel tien personen' op de oude locatie van Horsten Kozijnen. "We zijn daar, sinds het begin van dit jaar, enkele tientallen keren geweest na een melding", bevestigt een woordvoerder. Er wordt geslapen, gedronken, drugs gebruikt en 'soms een vuurtje' gemaakt. Het voormalige kantoor van Horsten Kozijnen aan de Kronehoefstraat 30G in Eindhoven. Daklozen hebben het slooppand overgenomen. Foto: ED "Ik schaam me de ogen uit de kop voor wat daar gebeurt", erkent Horsten, mede-eigenaar van het slooppand aan de Kronehoefstraat. Hij biedt de weduwe, die er pal naast woont, een overnachting aan in een hotel. "Ik wil niets liever dan dit pand zo snel mogelijk slopen", verzekert hij. "En daarmee veiligheid bieden aan de buren." Horsten mag zijn oude bedrijfspand wel slopen, maar zegt dat niet te kunnen doen voordat hij van de gemeente een bewijs krijgt dat hij op die plek de geplande nieuwbouw mag realiseren. Studio's moeten dat worden, 'de mooiste in de straat', aldus de directeur van Horsten Kozijnen, dat een tijd terug verhuisde naar industrieterrein De Hurk. Hij onderhandelt al twee jaar met de gemeente. "Zodra ik een vergunning heb voor nieuwbouw, gaan we het oude pand slopen, want het duurt echt te lang." Druk neemt toe Ondertussen neemt de druk op de gemeente Eindhoven toe. Raadsfractie Ouderen appel-Hart voor Eindhoven wil opheldering van burgemeester Jeroen Dijsselbloem over de onveilige situatie. Een gemeentewoordvoerder zegt tegenover het ED niets kwijt te willen 'over gesprekken met pandeigenaren en initiatiefnemers'. Het Bestuurlijk Interventie Team heeft het slooppand deze week verzegeld en opnieuw gebarricadeerd.