Heracles-fan Gertie heeft de kampioensschaal al getatoeëerd

Natuurlijk wordt hij door sommigen voor gek verklaard. Maar daarover haalt de 56-jarige Almeloër zijn schouders op. Leushuis is er namelijk zeker van dat Heracles zich vrijdagavond 'gewoon' kroont tot kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Hij verwijst naar een eerdere voorspelling, die hij deed. Toen Heracles vorig seizoen op 33 punten in de eredivisie stond en iedereen er binnen de club van overtuigd was veilig te zijn, stelde Leushuis dat Heracles alsnog zou degraderen.

Een voorspelling waarvan hij zelf ook liever niet had gehad dat hij was uitgekomen. Want Leushuis is een die hard-supporter. Hij kan zich niet herinneren dat hij in de afgelopen twintig jaar een thuiswedstrijd heeft gemist. "Als we op vakantie waren bij een Center Parcs, ging ik gewoon terug voor de wedstrijd", zegt hij. "Dat gevoel zit hoog, joh. Je bent ook bang dat je dan wat mist. En het is ook lekker om met je maatjes een biertje drinken."



Leushuis komt al zeker 47 jaar bij Heracles. "Al vanaf m'n 9de. Ik speelde bij AVC Heracles, destijds naast het stadion aan de Bornsestraat. Daar heb ik de hele jeugd doorlopen. Dan gaat dat helemaal automatisch. Mijn ooms, van Hilbrink, waren destijds hoofdstewards en hebben er tot hun dood gelopen. Zij zijn ereleden. De club zit echt in de familie."