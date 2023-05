Quillian (18) wordt als mbo-student geweigerd bij horeca

Quillian Blom (18) uit Apeldoorn is verkozen tot landelijke ambassadeur van het mbo. Hij draagt de eretitel een jaar en wil daarin het mbo in een beter daglicht stellen. Want hoe kan het dat je als mbo-student in Zwolle wordt geweigerd bij een club, waar je wel naar binnen mag als je een hbo-opleiding volgt? "De Nederlandse samenleving kijkt neer op het mbo."

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De achttienjarige Blom volgt de opleiding Mediavormgever bij Cibap in Zwolle en zit in het derde jaar. Hij werd maandag verkozen tot landelijk mbo-ambassadeur en kreeg de bijbehorende bokaal uitgereikt door onderwijsminister Robbert Dijkgraaf.

Vijf vragen aan de nieuwe ambassadeur.

1. Gefeliciteerd Quillian, hoe word je landelijk mbo-ambassadeur?

"Ik ben door mijn school Cibap in Zwolle aangewezen om mee te doen aan een traject van 'Dit is mbo'. Docenten dachten dat ik hier geschikt voor zou zijn en dat is natuurlijk tof om te horen. Nadat we een vlog hadden gemaakt en aan een spel hadden meegedaan, was maandag het ambassadeursgala. Daar heb ik een pitch gehouden."

2. Hoe heb je de jury overtuigd dat ze voor jou moesten kiezen?

"Ik had het in mijn pitch over gelijkheid, een onderwerp dat de laatste jaren meer naar voren komt. Specifiek had ik het over onderwijsgelijkheid of opleidingsgelijkheid, want ik merk dat de Nederlandse samenleving neerkijkt op het mbo. Dat hoor ik van meer studenten. Ik vind dat echt heel kwalijk, want mbo doet veel meer dan mensen denken. Dat is zonde en daar heb ik het in mijn pitch over gehad."

3. Hoe merk jij zelf dat er wordt neergekeken op het mbo?

"Voorbeeld: een paar maanden geleden kwam ik een club niet in omdat ik geen hbo-studentenpas had. Dat is twee keer gebeurd zelfs: eerst in Enschede en later in Zwolle. Waar precies weet ik niet meer. In Enschede was ik met vrienden die wel hbo doen. Zij mochten naar binnen, maar hebben dat niet gedaan. In Zwolle was ik met andere mbo-studenten. 'We komen gewoon van Cibap, waarom mogen we niet naar binnen? Wat is het verschil? Waarom is een studentenpas niet genoeg?' Ik heb er verder niet echt iets mee gedaan. Ik kan wel met een individuele eigenaar in gesprek gaan, maar ik wil het op grotere schaal aanpakken."

4. Je studeert, maar hebt ook al een eigen bedrijf?

"Ik zit in het derde jaar van de opleiding Mediavormgever bij Cibap in Zwolle en loop momenteel stage bij een reclamebureau in Amsterdam. Ik heb ook een eigen bedrijf in mediavormgeving en online marketing, want dat is mijn passie. Daar wil ik later ook wat van maken. Liefst een eigen reclamebureau. Creatieve reclame vind ik heel tof, want ik ben heel creatief. Ik wil campagnes maken die echt heel creatief zijn, al is het moeilijk om dat uit te leggen. Ik ben al veel bezig op sociale media."