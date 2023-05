Help, er zit een worm in mijn bier! En dat is de bedoeling

Insecten eten? Veel mensen gruwen ervan. Om de consument te verleiden tóch een stap in die richting te zetten, is insectenbier ontwikkeld: Beetles Beer. Donderdagmiddag een noviteit op het Boekels Bierfestival bij gemeenschapshuis Nia Domo. 'Prima biertje!'

Vanachter zijn kraam schenkt Willem Lieberwirth (61) een flesje bier uit. Op het etiket prijkt een kever. "Zitten die torretjes in dit bier", vraagt de 56-jarige Marc Arts uit Boekel. Willem - de Insectenman uit Beuningen - legt uit dat het meelwormen betreft, ofwel de larve van die meeltor. "Oké", zegt Marc, "laat maar doorkomen."

Dit is het eerste biertje dat hij deze middag bestelt met zijn tiendelige strippenkaart. Hij heft het glas, checkt nog even het goudgele gerstenat en neemt een slok. "Gewoon lekker. Een licht, fris biertje. Ik sta sowieso open om iets nieuws te proberen. Daarom ben ik ook op deze proeverij. En voor de gezelligheid natuurlijk."

Dat insecten beter zijn voor het milieu dan vlees, vindt Marc mooi meegenomen. "Maar als dit koeien- of varkensbier was geweest, had ik het ook willen proeven. Zo eerlijk ben ik ook." Dan ziet hij in de kraam schaaltjes met chips waarin krekels zijn verwerkt. Hij tast toe, kauwt en slikt. "Met een dipsausje goed te eten", oordeelt Marc en hij neemt nog een slok bier.

Zo'n 450 bezoekers genieten deze middag van zo'n 35 lokale en internationale speciaalbieren. Op het terras en aan statafels op het plein wordt genoten. Met volle teugen. Er klinkt livemuziek. "Dat we insectenbier kunnen presenteren, is natuurlijk leuk", zegt beheerder Tonnie Verstraten van Nia Domo. "Je zoekt altijd iets nieuws."

Willem - de Insectenman uit Beuningen - bracht donderdag zijn insectenbier aan de man (en vrouw) in Boekel. Foto: Van Assendelft

Willem de Insectenman, gekleed in fleurig overhemd met insectenprint, schudt steeds even de bierflesjes zodat óók het bezinksel wordt ingeschonken. "Juist daarin zit veel meelworm", weet hij. "Vol eiwitten, aminozuur en chitine. Supergezond! Ook andere kruiden zijn toegevoegd. Een volle smaak."

De meelwormen zijn - gedroogd en vermalen - in poedervorm toegevoegd tijdens het brouwproces. "Speciaal voor dit bier is het vet onttrokken, want bier en vettigheid gaan niet samen, dat weet iedere kenner. Vet gaat ten koste van een mooie schuimkraag."

Ook Geert van der Heijden laaft zich aan het Beetles Beer. De 24-jarige Boerdonkenaar is met vrienden van de partij. "Zitten hier insecten in? Da's even slikken", lacht hij. "Maar geen probleem. Smaakt best goed." Twee dames uit de groep denken er anders over. Een vegetariër eet sowieso geen dieren. De ander: "Heb jij ooit filmpjes gezien van meelwormen? Ranzig zoals die beesten krioelen. Die ga ik écht niet eten."

Beter eerst vermalen

De Insectenman promoot al een jaar of vier krekels, torretjes, meelwormen en sprinkhanen als alternatief voor vlees. "Veel mensen associëren insecten nog met kriebels, jeuk, bultjes. Daarom is het beter om dit voedsel eerst te vermalen, geen hele insecten voor te schotelen. Dat schrikt af. Hoewel, volgend jaar wil ik misschien toch een schaaltje gedroogde krekels en gekruide meelwormen neerzetten. Langzaam mensen vertrouwd maken."