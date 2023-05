Is het schadelijk om met corona naar de sportschool te gaan?

Nu een corona-infectie vaak een stuk minder zwaar verloopt, vraagt een fanatiek sporter zich af hoe de medische wetenschap denkt over sporten met of na corona.

De sporter wil weten wat de medische risico's en langetermijngevolgen zijn als je, besmet met corona, toch stevig gaat sporten. "Toen corona net uitgebroken was, werd het streng afgeraden om te sporten, ook wanneer je niet of nauwelijks klachten had", herinnert hij zich. "Dit omdat enkele topsporters myocarditis (ontsteking van de hartspier) opliepen en zelfs overleden na een corona-infectie die zij soms niet eens zelf opgemerkt hadden. Ook heb ik weleens gehoord dat te vroeg of te intensief sporten tijdens of na een infectie zou kunnen leiden tot long covid."

Sportcardioloog Harald Jorstad van Amsterdam UMC kan hier kort over zijn: "Ben je echt ziek door corona - dus niet een beetje snotteren, maar heb je klachten als koorts, spierpijn over je hele lichaam en gewrichtspijn - ga dan net als bij alle andere virussen niet sporten." Volgens Jorstad sporten mensen waarschijnlijk wel met corona, omdat ze bij het uitblijven van klachten gewoon niet weten dat ze besmet zijn. "Uit de wetenschap is er geen signaal dat dit problemen oplevert. Bij milde klachten, dus ben je verkouden en heb je keelpijn, wordt het ingewikkeld. Kun je dan gaan sporten? Waarschijnlijk wel, maar dat weten we nog niet zo goed."

Mensen kunnen beter tegen nieuwe coronavirusvarianten

Er zijn inderdaad (top)sporters geweest die myocarditis hebben opgelopen na covid, maar er zijn nog niet veel studies hierover geweest, stelt Jorstad. "In de eerste twee coronagolven hebben we onderzoek hiernaar gedaan, waaruit bleek dat er bij 2 tot 3 procent aanwijzingen voor myocarditis zijn na een besmetting. Inmiddels zijn we twee jaar verder: mensen zijn gevaccineerd en kunnen beter tegen de nieuwe coronavirusvarianten. De vraag is dus of de cijfers nog steeds geldig zijn."

Of je door intensief te sporten met of na corona meer kans hebt op long covid, kan Jorstad niet zeggen. "Over long covid zijn de boeken nog niet gesloten, we weten eigenlijk nog onvoldoende wat het precies is. Sommige mensen gaan meteen na een besmetting weer aan de slag en hebben nergens last van, anderen hebben wel het postcovidsyndroom."

'Een infectie uitzweten is het laatste wat je moet doen'

Ook wordt er nog weleens het advies gegeven om een ziekte of verkoudheid uit te zweten, bijvoorbeeld door te gaan sporten. "Een infectie uitzweten is wel het laatste wat je moet doen. Wij denken dat je dan meer kans hebt op ontstekingen, bijvoorbeeld een verhoogde kans op myocarditis." Deze ontsteking van de hartspier is levensbedreigend en moet niet onderschat worden. Je hart kan littekens oplopen, je kunt hartritmestoornissen krijgen en de ziekte kan zelfs dodelijk zijn, aldus Jorstad.