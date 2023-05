Wat kost Bob Sikkes uit Kopen Zonder Kijken?

De knuffelbouwkundige der natie schittert alweer voor het zesde seizoen in Kopen Zonder Kijken en ook zijn nieuwe programma De Moeite Waard?! is onderweg. Geen enkel klusprogramma is hetzelfde zonder Bob, maar wat kost het eigenlijk als je zelf je huis door hem wil laten opknappen?

Kopen Zonder Kijken is veruit het populairste tv-programma van de maandagavond en binnenkort verschijnt Bob Sikkes ook nog in het RTL-programma De Moeite Waard?! De kandidaten kopen hier een woning om die te verbouwen en weer met winst te verkopen. Bob en Tijl Beckand assisteren hierbij. Ondanks al die tv-klussen heeft bouwkundige Bob nog ruimte in zijn agenda, vertelt hij in een interview met Veronica Superguide. "Er is even een hausse geweest toen Kopen Zonder Kijken ontplofte, maar laten we het ook niet groter maken dan het is."

Dakkapelletje in Friesland

Het bedrijf van Bob Sikkes zit in Amsterdam: gaat hij ook grote hoeveelheden geld voor zijn klanten uitgeven als je niet in de buurt van onze hoofdstad woont? Bellen voor meer budget doet hij in Kopen Zonder Kijken; in zijn eigen bedrijf gaat alles natuurlijk net wat anders. "Ik doe wel dingen buiten Amsterdam, maar dan moet het wel echt formaat hebben. Ik rijd niet voor een uitbouw of dakkapel naar Heerenveen", legt Bob uit. "Als ik daar net ben aangekomen, had ik al langs vijf projecten in Amsterdam gekund."

Op de wachtlijst bij Bob

Dan rest de vraag waar iedereen nieuwsgierig naar is: vanaf welk bedrag komt Bob Sikkes zijn bed uit? "Ik heb momenteel verbouwingen lopen tussen de 80.000 euro en de drie miljoen." En kom je daar als leek zomaar tussen? Alleen als hij nog tijd over heeft. "Ex-klanten gaan bij mij altijd voor." Ongeveer de helft van de omzet van Bob komt van mensen waar hij al eens eerder mee heeft samengewerkt. "Soms zijn het stellen die uit elkaar gingen en daarna allebei bij me kwamen. Ook verbouw ik weleens voor de kinderen van klanten."