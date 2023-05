Van Baluchistan naar Doetinchem en niet meer terug

Baluchistan? Nabeel Khan (52), een van de circa tweehonderd vluchtelingen in de crisisnoodopvang (cno) in Doetinchem, heeft wat uit te leggen als hij zegt waar hij vandaan komt. 'Maar als de IND ons terugstuurt, kun je daar straks mijn graf bezoeken.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Khan laat een filmpje zien van Baluchistan, een provincie van Pakistan waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Een bergachtig en droog gebied, grenzend aan Iran, waar vrijheidsstrijders zich graag verstoppen.



Maar voor deze uitweg kozen Khan en zijn gezin niet. Toen de grond ze begin augustus 2022 te heet onder de voeten werd, pakten ze vanuit Karachi het vliegtuig naar Schiphol.

'Cabin zo groot als onze badkamer'

In Nederland belandden de Kahns - Nabeel, zijn vrouw (47), zoon (22) en twee dochters (15 en 7) - eerst in Ter Apel. Daarna zaten ze 24 dagen in een opvang in Nieuwleusen en twee dagen in Heeten.

Aankomst van de vluchtelingen in Doetinchem, eind augustus vorig jaar. Foto: Jan Ruland van den Brink

Op 28 augustus 2022 stapten ze met andere vluchtelingen in een bus die hen naar Doetinchem bracht. In de die dag geopende cno zitten ze nu - bijna negen maanden later - nog steeds. "Met ons vijven in een cabin net zo groot als thuis onze badkamer", zegt Kahn. Maar daarover klaagt hij niet.



In de cno in Doetinchem zitten ongeveer tweehonderd vluchtelingen, onder wie 75 jongeren die zonder ouders op pad zijn. De overige 125 zijn (deels) gezinnen, zoals de familie Kahn.



In Doetinchem is het gezin een vreemde eend in de bijt. Het gros van de tweehonderd komt namelijk uit Syrië, Afghanistan, Eritrea, Somalië en Turkije. Ze zijn de enige familie uit Baluchistan.

'Koerden hoeven niets uit te leggen'

"Koerden hoeven niet uit te leggen waarom ze vluchten", zegt Kahn. "Wij wel. Internationaal is er weinig aandacht voor onze zaak. Er zijn ondertussen best veel Baluchistani in Nederland. De Baloch National Movement heeft al een paar keer gedemonstreerd op de Dam. We willen laten horen wat er thuis aan de hand is. Baluchistan zou vrij moeten zijn, zoals vóór 27 maart 1948."

Baluchistan was onafhankelijk tot de Britse kolonisatie in 1839. Ze werd onderdeel van Brits India waartoe ook het huidige Pakistan (dat nog niet bestond) behoorde.

In 1947 trokken de Britten zich terug en in augustus van dat jaar werden India, Nepal, Pakistan en Baluchistan onafhankelijk. Een half jaar later, 27 maart 1948, nam Pakistan met een militaire invasie Baluchistan in en maakte het tot provincie.

Burgeroorlog

Sindsdien is er met tussenpozen een (in 2005 geëscaleerde) burgeroorlog gaande waarbij stammen en onafhankelijkheidsstrijders uit Baluchistan zich keren tegen Pakistan.

Baluchistan (de grootste provincie van Pakistan met 13 miljoen inwoners) is weliswaar onherbergzaam, maar ook rijk aan grondstoffen als olie, kolen, gas, koper en goud. Rijkdommen die, zo vinden de Baluchstani, worden ingepikt door de regering en niet ten goede komen aan het gebied.

Ondertussen verdwijnen er duizenden mensen in Baluchistan. Met name vertegenwoordigers uit de zogeheten intelligentsia. "Studenten, professoren, doctoren", somt Kahn op. "Hoog opgeleiden, mensen die nodig zijn voor de toekomst van een onafhankelijk Baluchistan. Soms worden hun lichamen teruggevonden. Vaak van gezinshoofden."

Luxe leven

Kahn zelf woonde tot zijn vlucht met zijn gezin in Karachi, de grootste stad van Pakistan. Hij vertelt thuis een luxeleven te hebben gehad als eigenaar van een bedrijf met 25 werknemers dat kabelnetwerken voor tv's verzorgde. Vanuit Karachi was hij actief voor zijn volk - de Baluchistani - door fondsen te verwerven voor de gezinnen waarvan de man, vader of broer was verdwenen.

"Hebben we vijf à zes jaar in het geheim gedaan", zegt Kahn. "Tot een vriend van mij, die de gelden verdeelde, werd gearresteerd. Dat was in maart 2022. Sindsdien was hij vermist. Hij is vermoedelijk gemarteld, want gaandeweg werd duidelijk dat onze organisatie niet langer geheim was. Begin augustus ben ik met mijn gezin gevlucht. 19 augustus, toen we dus al in Nederland zaten, is mijn vriend dood gevonden."

Nabeel Khan strikt de veters van zijn zevenjarige dochter. Foto: Jan Ruland van den Brink

'Zo snel mogelijk aan het werk'

Sindsdien zit Kahn met zijn vrouw en drie kinderen op de cno in Doetinchem. Net als de andere kampbewoners willen ze asiel aanvragen.

"Ik wil zo snel mogelijk aan het werk, stilzitten is niets voor mij", zegt Khan.

Toen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) - die over de aanvragen beslist - begin 2023 op zich liet wachten, demonstreerden enkele tientallen vluchtelingen bij het stadhuis. Kahn was daar niet bij. Hem houdt vooral bezig hoe de asielaanvraag afloopt.

"Een eerste gesprek met de IND had ik op 21 februari", zegt Kahn. "Het tweede gesprek is uitgebreider en het belangrijkst. Er is ook vertraging omdat ik hierover liefst in mijn eigen taal spreek. Mijn Engels is goed maar over dit onderwerp spreek ik liefst in mijn moedertaal."