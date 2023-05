Henriët moet binnen zes weken haar huurders op straat zetten

Zes weken heeft ze om haar huurders op straat te zetten. Doet ze dat niet, dan moet Henriët van den Beld de gemeente Heerde 20.000 euro betalen. Een geëscaleerde burenruzie neemt daarmee dramatische vormen voor haar aan. Haar huurders eruit zetten, zegt haar zaakgelastigde, dat kán ze helemaal niet. Maar betalen ook niet.

Sinds nieuwe buren zich een paar jaar geleden met een seksinrichting vestigden in het pand iets verderop, is het oorlog aan het Wapenvelder Zand. Van den Beld en haar huurders en de nieuwkomers kunnen elkaar niet luchten of zien. Telkens opnieuw vliegen ze elkaar in de haren. Hoe groot de gevolgen zijn van de ruzie, wordt nu pijnlijk duidelijk.

Illegale situatie

Toen haar moeder in 2009 overleed, erfde Van den Beld haar voormalige bedrijfspand in het buitengebied van Wapenveld. Al vele decennia bestaat het uit vijf appartementen. In een ervan woont ze zelf, de andere verhuurt ze. De nieuwe buren ontdekten echter dat het bestemmingsplan slechts één woning toelaat. Ze eisen dat de gemeente een einde maakte aan de illegale situatie.

Slopen dus, of ombouwen tot één woning. Al meer dan twee jaar hangt dat haar als doembeeld boven het hoofd, sinds de gemeente haar een dwangsom oplegde. Ze hoopte dat het met een sisser zou aflopen en door een uitspraak vorig jaar van de rechtbank leek die hoop uit te komen. Nu de hoogste bestuursrechter - de Raad van State - in hoger beroep uitspraak heeft gedaan, weet ze echter dat het bittere ernst is.

Gaat het niet veel te ver om van haar te eisen dat ze haar woningen ontruimt en de huurders op straat zet? "Het is namelijk nogal wat om het dak boven je hoofd te verliezen", werd tijdens de zitting overwogen.

De gemeente mag dit echter wel degelijk doen, heeft de rechter nu besloten. Regels zijn regels. Als iemand van de gemeente eist dat die worden nageleefd, dan hoort die de gemeente te handhaven. Het algemeen belang daarvan weegt zwaarder dan de gevolgen voor Van den Beld en haar huurders, stelt de rechter.

Direct is nu de termijn ingegaan die Heerde aan de dwangsom had gekoppeld: binnen zes weken moeten de appartementen ontruimd zijn, heeft Van den Beld te horen gekregen. Dat twee huurders er al meer dan twintig jaar wonen, brengt daar geen verandering in.

De gemeente brengt haar in een onmogelijke positie, reageert Jan Kaiser, die als 'regionale ombudsman' haar belangen behartigt. Die 20.000 euro kan ze sowieso niet ophoesten, laat hij de gemeente weten: 'Ze staat, mede ook door de hoge energiekosten, financieel aan de rand van de afgrond. De kosten van de juridische procedures worden dan ook door mij persoonlijk gedragen.'

Onmogelijk

Als het zou lukken om haar huurders op straat te zetten, raakte ze haar inkomsten kwijt 'en vervalt ze tot de bedelstaf', voorziet Kaiser. Maar binnen zes weken is dit überhaupt onmogelijk, stelt hij. Door de wettelijke bescherming die huurders genieten mogen ze er sowieso nog twee jaar wonen, benadrukt hij. 'Bovendien heb ik begrepen dat zij niet willen verhuizen en Henriët heeft niet de middelen om hier juridisch werk van te maken.'

Hij roept de gemeente op coulance te betonen en de eerder gemaakte 'fout in het bestemmingsplan' recht te zetten. 'Het is de gemeente immers al tientallen jaren bekend dat er meerdere huishoudens in het pand aanwezig zijn. Ook voor de seksinrichting van de buurman is toentertijd het bestemmingsplan, dat een seksinrichting niet toestond, aangepast.'

Lastige puzzel

Voor de gemeente speelt echter mee dat het voormalige bedrijfspand momenteel niet aan het bouwbesluit voldoet, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid. Burgemeester Jan Willem Wiggers spreekt in een reactie aan de Stentor van 'een lastige puzzel'.

Hij vindt het te gemakkelijk om de termijn van zes weken als 'te krap' af te doen. "Het is al een heel lange tijd duidelijk dat dit boven de markt hangt, maar in die tijd is er weinig 'bewogen'", zegt Wiggers.

Bal bij gemeente?

Als zaakgelastigde van Van den Beld legt Kaiser de bal telkens bij de gemeente, constateert de burgemeester. "Hij zegt telkens: 'Jullie moeten legaliseren'. Maar híj is degene die moet bewegen en met een voorstel moet komen."