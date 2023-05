Hebben we te weinig mensen of te veel banen?

Coronasteun, energiesteun. We zitten in een compensatie-economie. Maar als we iedereen compenseren om alles bij het oude te houden dan maken we geen draai naar een fossielvrije economie, zegt Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij ABN Amro.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het voelt wel eens alsof ze 'de zuinige econoom' is, zegt Sandra Phlippen, als ze een slok van haar zwarte koffie neemt. Ze zit in een koffietentje in de buurt van haar huis in Rotterdam, zo ongeveer naast de Euromast.

Maar dat is dan maar zo, zegt ze. Want ze meent het als ze zegt dat het goed zou zijn voor onze economie als er weer wat meer bedrijven failliet zouden gaan. "In een gezonde economie komen er nieuwe bedrijven bij en verdwijnen de bedrijven die niet toekomstbestendig zijn. Maar door de corona- en energiesteun van de overheid bleven de meeste bedrijven behouden."

"Tegelijkertijd konden Nederlanders tijdens de lockdowns ook hun geld niet uitgeven. In totaal stond er daardoor zo'n 50 miljard euro extra aan coronaspaargeld op Nederlandse bankrekeningen", meldt de econoom. "Toen de coronamaatregelen werden opgeheven gingen mensen dat spaargeld langzaam maar zeker uitgeven aan de dingen die ze hadden gemist: de horeca, vakantieparken. Dat creëerde nog eens extra werk, met name in de dienstverlenende sector."

De bevroren economie

Toen vervolgens de oorlog in Oekraïne uitbrak kwam er energiesteun voor bedrijven die veel last hadden van de hoge energieprijzen, daardoor bleven ook die overeind, legt ze uit. En zo zijn er de afgelopen jaren dus meer en meer banen bij gekomen terwijl er bijna geen zijn verdwenen. Daardoor zijn er nu meer vacatures dan mensen die het werk kunnen doen. En zitten we met een historisch krappe arbeidsmarkt.

Is de overheid te aardig is geweest? "Nouja, de steunpakketten hebben veel ellende voorkomen maar nu we daar langzaam uitkomen zien we dat het de economische dynamiek geen goed heeft gedaan", zegt Phlippen. Ze kijkt wel eens naar Amerika waar de overheid in plaats van bedrijven (en daarmee banen), huishoudens steunde. "Daar gingen veel meer bedrijven failliet toen corona uitbrak, veel Amerikanen verloren hun baan."

En hoewel de arbeidsmarkt daardoor een paar flinke klappen heeft gekregen, staat de Amerikaanse economie er nu wel beter voor, weet ze. "Maar goed, dat is niet helemaal fair om te zeggen. Dat komt namelijk niet alleen door overheidsoptreden in coronatijd, de oorlog raakt ons ook harder omdat onze energie-afhankelijkheid van Rusland groot was."

De kansen van een krappe arbeidsmarkt

Wat is er eigenlijk mis met een krappe arbeidsmarkt? "In principe niets", zegt de econoom. "Een krappe arbeidsmarkt betekent dat vakbonden loonsverhogingen kunnen afspreken en meer mensen werk vinden. Er zijn nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest als nu. We zagen personeelstekorten als een olievlek doorsijpelen naar bijna alle sectoren, zelfs die waar normaal geen tekorten zijn. Zoals in de schoonmaak bijvoorbeeld. En dat gaf schoonmakers eindelijk een betere uitgangspositie in cao-onderhandelingen."

En er zijn nu mensen aan het werk die eerder van een uitkering leefden, vertelt Phlippen. "Hier in Rotterdam hebben best wat mensen uit de bijstand een baan gevonden. Datzelfde zie je bij mensen met een migratieachtergrond, die nog te vaak gediscrimineerd worden. Ook zij vonden de afgelopen tijd makkelijker werk. Allemaal voordelen van een krappe arbeidsmarkt", zegt ze.

"Maar er komt een punt waarop die voordelen stoppen", gaat ze verder. "Waarop je zegt, we zitten tegen de grens van wat de economie aankan. Dan zijn kapitaal, arbeid en grondstoffen, de klassieke productiefactoren van een economie al maximaal ingezet. En ik denk dat we nu op dat punt zijn aangekomen. We lopen tegen het einde van wat er nog uit te halen is en dat is een probleem omdat we een grote omslag willen maken, de energietransitie is een enorme opgave waar we een dynamische economie voor nodig hebben."

De oplossingen

En daarom zou het goed zijn, vervolgt Phlippen, als meer bedrijven die niet toekomstbestendig zijn, omvallen. Want dan komen er arbeidskrachten vrij. "Natuurlijk moeten we dan wel goed nadenken over hoe we de mensen die daardoor hun baan verliezen om- en bijscholen naar sectoren waar in de toekomst genoeg werk is."

Naast faillissementen, kan de krapte op de arbeidsmarkt ook worden verlicht als werkgevers hun processen verder automatiseren denkt ze. "Ik verwacht niet dat fysieke robots veel banen overnemen, ik denk meer aan - en dit klinkt een beetje saai - het efficiënter maken van uitvoeringsprocessen. Die kunnen volgens mij nog bij veel bedrijven strakker geautomatiseerd worden."

Als voorbeeld noemt ze de Belastingdienst en het UWV. "Het is tijd dat de overheid grootschalig durft te investeren in zichzelf. Hun IT-systemen moeten beter", vindt de econoom. Want het UWV zit op een goudmijn aan data, maar kan er door gebrekkige systemen niet alles uitslepen.

Makkelijker overstappen op de arbeidsmarkt

"Hoe mooi zou het zijn als iedere werkzoekende in Nederland bij het UWV een advies op maat kan krijgen? Dat het UWV kan zeggen: hier zijn de vacatures die voor jou beschikbaar zijn. Dit kun je met jouw diploma's, en dit kun je met jouw vaardigheden. Dit zijn de alternatieve beroepen waar je dit extra uurloon zou kunnen verdienen. En als je bereid bent 5 kilometer verder naar je werk te reizen liggen deze extra vacatures voor je in het verschiet. Dat zou met de data die ze nu hebben allemaal kunnen, maar hun systemen kunnen dat niet aan."

Zelf deed ze voor een lezing in Limburg al eens een poging zoiets uit te testen. "Ik zag een overschot aan werkzoekende elektrotechnisch monteurs in Landgraaf en een tekort aan diezelfde mensen in Heerlen. En dan denk ik mensen, hier kunnen we heel makkelijk iets aan doen. Je moet alleen zorgen dat die Heerlense vacatures op het netvlies komen bij die monteurs in Landgraaf."

Haar eigen bank is nu bezig met een onderzoek naar welke beroepen in krimpsectoren dezelfde of soortgelijke vaardigheden bevatten als beroepen in groeisectoren. "Dus voor wie is welke overstap makkelijk te maken", legt ze uit. Zelf biedt ABN AMRO de eigen werknemers die willen stoppen bij de bank omscholingstrajecten naar de zorg, het onderwijs en defensie aan.

Meer uren werken of meer arbeidsmigranten?

Kunnen meer arbeidsmigranten, of mensen stimuleren méér uren te werken, niet helpen om de krapte op te lossen? "Dat zijn ook opties", zegt ze. "Alleen migratie loopt tegen politieke onwil aan. Ook het gebrek aan woonruimte maakt arbeidsmigratie lastig. Het leidt tot weerstand bij burgers en daardoor in de politiek."

"En ik ben eigenlijk niet voor meer uren werken. Het arbeidsaanbod is op dit moment al heel hoog, vergeleken met onze geschiedenis maar ook in vergelijking met andere landen", zegt ze.

In de verdeling van werk is nog wel wat te doen. Als mannen wat minder werken, kunnen vrouwen meer werken. Maar dat is het ook wel, zegt ze. "En wat willen we als samenleving doen met nog meer werken? Dan hebben we nog meer inkomen en we zijn al een enorm welvarend land, ook al voelen we dat nu niet zo met deze inflatie. Maar wat gaan we doen met nog meer geld? Nog meer consumeren? We moeten juist de omslag de andere kant op maken."

Consuminderen is een lastig verhaal

Consuminderen dus. "Maar dat is een lastig verhaal", vreest ze. Want consumentengedrag verander je niet zomaar. "Iets minderen is geen aantrekkelijke boodschap. Eigenlijk moet het hip worden om eens andere keuzes te maken. Dat je probeert om bijvoorbeeld onderwijs als consumptiegoed te verkopen. Consumeer eens een uurtje leren. Zoiets."

Over die omslag gesproken. Als je het Phlippen vraagt heeft het kabinet een kans laten lopen toen de energieprijs op een gegeven moment het veertienvoudige van de gemiddelde prijs was. "Daar kon geen enkele ondernemer zich op voorbereiden. Dus dat de overheid dat wilde wegcompenseren is logisch, vertelt ze. "Maar wat ze had kunnen doen is de helft van die kosten wegnemen, dan zou het Nederlandse mkb de prijs betalen die ook grote vervuilers voor hun uitstoot betalen."

"Dan zeg je dus eigenlijk, we gaan jullie compenseren, maar we gaan niet alles compenseren. Want we vinden dat voor de maatschappelijke schade die jullie uitstoot veroorzaakt, dat jullie daar de juiste prijs voor moeten betalen." En dat had niet meteen gehoeven, zegt ze er bij. "Je kunt zeggen op het moment dat de marktprijs weer zakt, dan slaat de steun om in een CO2 heffing. En dat hebben ze echt laten lopen."

De PR-machine van arme ondernemers

Dat komt met name doordat ondernemers, bijvoorbeeld de bakkers, heel goed zijn in het bereiken van de media en het vertellen van hun verhaal waardoor het beeld ontstaat van 'de arme bakker die op omvallen staat', legt Phlippen uit.

"Daar stellen burgers geen kritische vragen over. Want ze kunnen het zich voorstellen en het gaat over iets wat hen treft, hun bakker. Terwijl de banketbakker bijna de enige was die in coronatijd open mocht blijven en daardoor behoorlijk is binnengelopen", benadrukt de econoom.

Ze bedoelt maar te zeggen dat we niet moeten onderschatten hoe weinig manoeuvreerruimte er in Den Haag nog is. "Politici beseffen zich dat steeds minder mensen vertrouwen hebben in de politiek. Durf dan maar eens kritisch te zijn over tranentrekkende verhalen over hun bakker of slager, of de horecazaak om de hoek", zegt ze.

Afstand nemen, weinig mensen doen dat

En dat is wel eens lastig, vindt Phlippen. Want net als bezoekers van de naastgelegen Euromast de stad van een afstand bekijken, bekijkt zij onze economie van een afstand, om het grotere geheel te zien. "En het grote geheel is altijd een soort grijs middenverhaal", vertelt ze. "Maar de meeste mensen denken toch aan het hier en nu. Hun eigen werk en leven en wat ze nu voor hun boodschappen moeten betalen. Het probleem is dat geen enkele politicus of burger wakker ligt van de lange termijn. Wij economen wel."

Dat maakt haar baan ook interessant, zegt ze er meteen achteraan. Al is ze de laatste dagen wel heel druk. "Drukker dan normaal. Ik ga binnenkort drie maanden op sabbatical, maar daardoor heb ik nu wel heel veel afspraken", zegt ze lachend terwijl ze de tijd controleert.

Aan het einde van dit jaar verwacht ze al dat meer bedrijven zullen omvallen. "De energiesteun loopt uiteindelijk af, de coronaschulden moeten worden terugbetaald, de rentekosten zijn gestegen, de personeelskosten ook. Het is absoluut niet mild wat er op ondernemers afkomt nu", zegt ze.

Sneeuwbaleffect

Ze moet zo gaan, voor een lunch bij Eneco. Voor ze vertrekt wil ze nog wel zeggen dat ze absoluut niet pleit voor een faillissementsgolf. "Als te veel bedrijven omvallen ontstaat het risico van een sneeuwbaleffect", zegt ze.