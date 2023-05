Geldautomaten verdwijnen en en plofkraken ook

Diessen zit na een plofkraak voorlopig zonder geldautomaat. Zo zijn er veel meer dorpen in Brabant, waar het aantal pinautomaten de laatste jaren in ijltempo afnam. En dat is maar goed ook, vinden slachtoffers. 'Een geldautomaat onder een woning is levensgevaarlijk.'

Het was maart 2017 toen hij oog in oog stond met een plofkraker. Wiljo van Nuland werd kort daarvoor gewekt door een enorme knal, waarna ook de stroom uitviel in zijn Vinkelse huis. Hij stormde naar beneden, baande zich een weg door het puin en trok een bivakmuts van het hoofd van een de overvallers. Die zich vervolgens pijlsnel uit de voeten maakte.

De ravage was enorm. Zeker in het appartement van zijn kinderen op de benedenverdieping. De schade was minstens zo groot als afgelopen zondagnacht in Diessen, toen daar een plofkraak werd gepleegd. Van het gebouwtje waar de flappentap was gevestigd, bleef niets over. Geluk bij een ongeluk: er woonde geen mens in de buurt.

Dat is precies waar Van Nuland sinds die noodlottige nacht al jaren voor ijvert. 'Weg met geldautomaten onder woningen', is zijn boodschap. Hij voerde, namens een contactgroep van slachtoffers van plofkraken, diverse gesprekken met banken om het voor elkaar te krijgen. Al was het maar omdat hij uit eigen ervaring zag hoezeer het mis had kunnen gaan. "Dat mijn zoon nog leeft is echt een mirakel. Hij stond aan de andere kant van de muur, precies in het kozijn. Dat was zijn geluk. Alles om hem heen is ingestort, maar hij had geen schrammetje."

Pinautomaat onder een woning? 'Levensgevaarlijk'

"Het is levensgevaarlijk, een pinautomaat onder een woning", gaat Van Nuland verder. "Ik heb de laatste jaren regelmatig met andere slachtoffers gesproken, die zitten er nog jaren mee. Mijn vrouw ook. Als we een snelle Audi horen optrekken, krijgt ze nog steeds de kriebels. Zelfs mensen bij wie niets is gebeurd, maar wel boven een geldautomaat wonen, zijn angstig. Sommigen zijn er zelfs om verhuisd. Op talloze plekken zitten ze nu nog onder woningen. Daar begrijp ik niets van."

Het aantal plofkraken is overigens flink afgenomen de laatste jaren. Het meest beproefde recept van plofkrakers - de zogeheten 'pizzaschuifmethode' - is bijna nergens meer mogelijk. Explosieven werden daarbij via de geldschuif, net als een pizzabakker, in het toestel geplaatst. Dat kan alleen als de machines aan staan en dat is nu nog nauwelijks het geval; de meeste pinautomaten gaan tijdens de nachtelijke uren op zwart. Er worden wel steeds vaker (zware) explosieven gebruikt. Met alle gevolgen van dien voor omwonenden.

De ravage was zondag groot in Diessen na een plofkraak. Foto: Toby de Kort

Nu Van Nuland toch de gelegenheid krijgt zijn verhaal te doen, moet hem nog iets van het hart. "Ik stoor me eraan dat banken altijd zeggen dat er geen buit is bij plofkraken." Ook in Diessen zou de opbrengst volgens een Geldmaat-woordvoerder 'klein' zijn geweest. "Klinkklare onzin. In de meeste gevallen is de buit aanzienlijk. Bij ons kon je het geld zo van de vloer rapen."

Diessen vreest niet meer te kunnen pinnen

In Diessen vrezen ze dat ze voortaan niet meer in eigen dorp kunnen pinnen. En dat is geen heel gekke gedachte, aangezien tussen 2009 en 2021 het aantal pinautomaten in Nederland bijna gehalveerd is - van 9460 naar 4916. Alleen al in 2021 verdwenen er dagelijks twee tot drie.

Dat komt overigens niet per se door plofkraken. Sterker nog: plofkraken zorgden de afgelopen jaren juist voor vertraging van dat proces. Dat zit zo: omdat Nederlanders een groot liefhebber zijn van betalen met de pinpas - veel meer dan in andere landen - en doordat online shoppen een vlucht heeft genomen, hoeven we amper nog cash op zak te hebben. Slechts een op de vijf aankopen aan de toonbank gebeurt nog met brief- en muntgeld.

Daarom sloegen de drie grootste banken (ING, Rabobank en ABN AMRO) in 2019 de handen ineen en gingen ze een groot deel van hun eigen geldautomaten schrappen en deels vervangen door de inmiddels welbekende gele Geldmaat. Maar door de golf aan plofkraken in die tijd moest er nog zorgvuldiger naar geschikte en veilige locaties gezocht worden, vaak binnen in een supermarkt of een tijdschriftenwinkel. En daardoor duurde de ombouwoperatie een jaar langer.

Diessen is de hare dan momenteel kwijt, maar het dichtbevolkte Brabant is vandaag de dag nog altijd goed bedeeld met ruim vijfhonderd Geldmaten en ook nog enkele tientallen pinautomaten van RegioBank, SNS en Fortis.

Geen geldautomaat meer in het dorp? Dat ligt vooral aan onszelf

Maar hoewel bijna overal in Nederland het criterium wordt gehaald dat iedereen binnen een straal van 5 kilometer van zijn huis een flappentap moet kunnen vinden, hebben veel mensen dat gevoel niet. Uit een enquête in opdracht van De Nederlandsche Bank blijkt dat in dorpen 62 procent het idee leeft dat die afstand groter is. Zeker mensen met een beperking, mensen op leeftijd en mensen zonder internet zijn daar niet blij mee.

Maar uiteindelijk hebben we dat zelf in de hand gewerkt. Uitgedrukt in klinkende munt is wel duidelijk waarom al die duizenden geldautomaten zijn verdwenen: in 2010 namen we volgens cijfers van Betaalvereniging Nederland nog 52 miljard euro op, tien jaar later nog maar 28 miljard.