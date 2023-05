'Die middag': de weg die vluchtelingen bewandelen

De Iraanse vluchteling Roya zoekt een toevluchtsoord maar vindt een dichte deur in Die middag, het speelfilmdebuut van de Nederlands-Iraanse filmmaker Nafiss Nia. 'Ik weet welke weg vluchtelingen moeten bewandelen.'

'Desalniettemin' is het favoriete Nederlandse woord van de Iraanse vluchteling Roya. "Zo'n lang woord met zo'n kleine betekenis", glundert ze. Het is precies het tegenovergestelde van het woord 'dood', observeert ze vervolgens: "Zo klein en toch zo groot."

'Desalniettemin' is ook het favoriete Nederlandse woord van Nafiss Nia, vertelt ze in haar kantoor in een culturele broedplaats in Nieuw-West. De in Iran geboren Nia kwam als twintiger naar Nederland en doorliep zowel in Teheran als Amsterdam de Filmacademie, maar werd vervolgens vooral bekend als dichter. Nu maakt ze dan toch haar speelfilmdebuut met Die middag.

De film draait om de jonge vrouw Roya (Hoda Niku), die wegvlucht uit een azc om te voorkomen dat ze uitgezet wordt. Ze wendt zich tot een contactpersoon die ondergedoken vluchtelingen zou helpen. Maar aangekomen op het adres van deze Nassim, blijkt die niet thuis. In plaats daarvan stuit Roya op een man die zegt Nassims broer te zijn (Alin Wishka) en die weigert open te doen.

"Het lot van vluchtelingen gaat mij aan het hart", zegt Nia. "Soms voel ik me machteloos. Als voormalig vluchteling, want ik weet welke weg deze mensen moeten bewandelen, maar ook gewoon als mens. Daar wilde ik iets over vertellen. En ik wilde het klein wilde houden, dicht bij mezelf, dicht bij mijn hart."

Dat zijn de twee polen waar tussen de film zich beweegt, magnetische polen die elkaar afwisselend aantrekken en afstoten. "Enerzijds wilde ik een verhaal vertellen over uitgeprocedeerde asielzoekers. En anderzijds had ik mezelf: een voormalige vluchteling, nu gesetteld, maar ook nog steeds op zoek naar erkenning en naar meer kansen en mogelijkheden. Dus in feite gaat Die middag over mezelf - maar ook weer helemaal niet, het gaat over iedereen."

Roya laat zich niet afschrikken door de dichte deur, maar nestelt zich in de hal van het appartementencomplex. Aangezien Die middag zich voor het overgrote deel afspeelt in die ene hal, was het vinden van de juiste locatie essentieel. "Ik wilde het niet in een decor in een studio draaien", zegt Nia. "Het verhaal is klein, als ik het ook nog in een decor zet dan is het gewoon een theatervoorstelling."

Ze had ook een bovendien een specifiek soort gang voor ogen. "In sommige films heb je een voice-over die bepaalde thema's benadrukt; ik wilde dat het gebouw dat doet, door hoe het in elkaar zit. Het gebouw en die gang zijn ook metaforen voor het leven van een uitgeprocedeerde asielzoeker. Voor hoe wij naar hen kijken - mensen komen voorbij, soms zijn ze nieuwsgierig, maar niet per se meelevend."

In het Nederlands en Perzisch ontvouwt zich vervolgens door die dichte deur heen een gesprek tussen twee ontheemde mensen - hij kan er niet uit, zij er niet in. "Ik wilde het hebben over twee mensen die door hun lot een connectie hebben, maar elkaar toch niet kunnen bereiken", zegt Nia.

Over die afwisseling tussen Perzisch en Nederlands is zorgvuldig nagedacht, vertelt Nia. "De man spreekt in het begin alleen maar Nederlands. Perzisch is haar manier om contact te zoeken, en hij neemt juist afstand. Maar dat kan hij niet vol bijven houden, want die connectie is er. Wanneer hij wil aanvallen, is het in het Nederlands; wanneer het gevoelig is, schakelt hij naar het Perzisch. Zo is voor iedere dialoog heel bewust gekozen."

In feite is met elk aspect van de film zo zorgvuldig omgegaan. "Ik heb twintig jaar gewacht om mijn eerste film te maken, dus ik kan je verzekeren dat ik over elke seconde heb nagedacht", lacht Nia. "Ik kan niet garanderen dat ik dat ook doe bij volgende films, maar bij deze wel."

Dat betekent niet dat alles al compleet vastlag voordat ze de set op stapte, integendeel. "Ik wist natuurlijk wat ik wilde en ik was echt goed voorbereid, maar ik had mezelf ook voorgenomen om te luisteren. Vanaf het eerste moment. Zonder mezelf weg te cijferen, zonder concessies te maken, maar wel: luisteren. Elke dag als ik wakker werd, die twee jaar bijna dat we aan de film werkten, zei ik tegen mezelf als eerste: luisteren."

Soms kwam een crewlid of acteur met een idee en dacht Nia instinctief: nee, nee, nee. "Maar ik zei dat niet meteen. Eerst luisteren, laten bezinken. En soms, met wat afstand of tijd, dacht ik: ze hebben gelijk. En soms niet. Maar het werkt niet als je alleen maar rigide en koppig bent: het moet zo en niet anders. Het is wel mijn verhaal, maar dit is ónze film, we hebben hem samen gemaakt."

Normaal gesproken wordt bij het maken van een film de hele set voor elke nieuwe cameraopstelling opnieuw uitgelicht, zodat elk detail in elk shot er het best uitkomt. Zo moet elke scène handenvol, soms wel tientallen keren opnieuw gespeeld worden, telkens vanuit een ander standpunt gefilmd.

Maar met slechts zestien draaidagen en een gelaagd scenario vol poëtische dialogen, werd dat voor Die middag te grote een uitdaging. Bij de pogingen om een planning voor de shoot te maken, trapte cameraman Joris Kerbosch op de rem, vertelt Nia. "Hij zei: je moet gaan schrappen. Maar dat kon gewoon niet, dan hielden we geen film over."

Het was ook Kerbosch die de onorthodoxe oplossing aandroeg: Die middag is met meerdere camera's gedraaid - tot maximaal zeven tegelijk. "Als we dat tegen mensen zeiden, dachten ze meteen aan een televisiestijl, waar het gebruikelijker is om met meerdere camera's te draaien", zegt Nia. "Maar wij hadden andere voorbeelden: Tokio Story van Yasujiro Ozu, of Dancer in the Dark van Lars von Trier. Ik zei tegen Joris: we doen dit, op voorwaarde dat we ervoor gáán, geen half werk. Er is absoluut geen camerabeweging, en dat helpt om het verhaal op een andere, unieke manier neer te zetten."

