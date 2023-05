Jonge fans zijn relschoppers helemaal zat: 'Ga gewoon weg!'

Met angst en beven naar het voetbalstadion gaan: het is te gek voor woorden vinden Daniël, Guang en Noah. De jeugdige voetbalsupporters denken lekker te kunnen genieten van hun club, zit de wedstrijd er na tien minuten soms alweer op, omdat enkele 'volwassenen' de boel op stelten zetten.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Daniël (9) gaat elke thuiswedstrijd van Sparta kijken met zijn vader Robin Hempel (36) en vindt het voetbalvandalisme 'stom, heel stom'. Uren kan hij praten over Sparta, voor hem 'de allermooiste club van de hele wereld'. Over Younes Namli, zijn lievelingsspeler, van wie hij zelfs al eens een highfive heeft gekregen tijdens een voetbalclinic. Over vader Robin, opa en oma, zijn moeder en zusje; met wie hij tijdens de thuiswedstrijden trouw op de Denis Neville Tribune zit om hun rood-witte helden 'naar voren' te schreeuwen. En natuurlijk over het elftal, dat hem dit seizoen het mooiste jaar uit zijn leven bezorgt en straks misschien wel Europa in gaat.



Maar ja, ook bij Sparta, zélfs bij Sparta, weten ze inmiddels wat het is: wedstrijden die verpest worden door, zoals Daniël ze noemt, 'stomme supporters'. "Ik word er verdrietig van", vertelt hij. "En ik snap ook niet waarom ze het doen. Daar is het voetbal toch veel te leuk voor?!" Onlangs, tijdens het uitduel met FC Volendam, zagen hij en zijn vader vanuit het uitvak hoe plastic bekers op het veld werden gegooid vanaf de thuistribunes. Gevolg: staken.



Eerder, toen PSV op bezoek kwam op Het Kasteel, werd Xavi Simons steeds uitgescholden door nota bene sommigen van zijn medesupporters. Waarom, vroeg Daniël zich af? Xavi is toch gewoon een leuke voetballer, ook al speelt hij bij een andere club? "Stop hiermee", zegt de groep 6-leerling, die 'zeker weten mee naar Engeland gaat als Sparta komend seizoen tegen Liverpool speelt'. "Als je alleen maar naar het stadion komt om te klieren, blijf dan alsjeblieft weg."

FC Groningen - Ajax

Voor Guang (13), die regelmatig op de FC Groningen-tribune zit met zijn vader Jan Batteram (52), was het alsof hij de beelden spontaan herbeleefde, dinsdagnacht, twee dagen na de gestaakte aflevering van FC Groningen-Ajax. Guang droomde dat hij achterna werd gezeten door boze supporters, dat ze naar hem op zoek waren. Iets dat niet los kon worden gezien van de gebeurtenissen in de Euroborg, waarvan hij en zijn vader Jan getuige waren. Ze zagen hoe vuurwerk, gegooid vanaf de Z-Side, ontplofte. En hoe een onverlaat vanaf datzelfde vak het veld betrad, met in zijn hand een boze boodschap aan het bestuur van de gedegradeerde club. "Je wil niet weten hoeveel indruk dat heeft gemaakt op Guang", vertelt zijn vader Jan.



Guang, een jongen met een verstandelijke beperking die een vaste waarde is in FC Groningens G-pupillenteam Kids United, zou in de rust van de wedstrijd tegen Ajax penalty's mogen nemen in dat zo grote stadion. Het kwam er niet van, juist omdat een aantal raddraaiers dit verknalde. "Guang is een jongen die gevoelig is voor prikkels. Signalen als rook en vuur komen heel intens bij hem binnen", zegt Jan. "Letterlijk vroeg hij aan mij: 'Pap, ga ik straks dood als ik hier strafschoppen moet nemen?' En hij wás al zo nerveus. Geloof me: dat doet iets met je." Hou op met die onzin, stop met het om zeep helpen van je club; dat zou Jan de relschoppers graag willen meegeven namens Guang. "Aan zijn koppie zie je nóg, hoe hij geschrokken is", vertelt hij. "Je mág boos zijn, maar alsjeblieft, denk ook aan al die kinderen die zo dol zijn op hun club. Zij kunnen er niets aan doen dat FC Groningen degradeert."

Jan Batteram en Guang Foto: Corné Sparidaens Tekst gaat verder onder foto.

NAC - Willem II

Noah (13), samen met zijn vader Maarten Akkermans (49) NAC-seizoenkaarthouder, heeft een 'rotgevoel' overgehouden aan de wedstrijd NAC - Willem II, de wedstrijd die al het hele seizoen met geel gearceerd in zijn schoolagenda stond. Want: dé wedstrijd, zeker nu zijn cluppie als eerstedivisionist niet meer voetbalt tegen Feyenoord en Ajax. Een teleurstelling werd het. Niet omdat NAC verloor. Nee, omdat supporters met vuurwerk en plastic bierglazen gooiden. Toen de scheidsrechter vervolgens staakte, moesten Noah en nóg 18.999 supporters voortijdig naar huis bij een 0-1-tussenstand. "Waarom drinken ze dat bier niet gewoon op, dat is toch veel slimmer?" zegt de Bredanaar, die de liefde voor het geel-zwart meekreeg van zijn vader Maarten, oldskool-supporter in vak F7 in het Rat Verlegh Stadion.



Het restant, dat zich voltrok voor lege tribunes, maakten beiden niet mee. "Ik baal nog steeds dat ik niet heb kunnen juichen toen 'we' in de slotminuut gelijk maakten", doelt Noah op de uiteindelijke 1-1. Het zegt alles over zijn clubliefde. En wie hem niet gelooft, hoeft alleen maar in zijn slaapkamer te kijken. Het is, vertelt Noah, 'net een NAC-museum'. Foto's hangen er van de Parel van het Zuiden, shirtjes uiteraard, terwijl de muren zijn beplakt met echt NAC-behang. En dan wil je natuurlijk maar één ding: je elftal aanmoedigen en niet bang hoeven zijn voor oudere supporters die hun emoties niet onder controle hebben. "Ik snap heel goed dat een FC Groningen-supporter zondag huilde omdat de wedstrijd tegen Ajax werd gestaakt vanwege vuurwerk", zegt Noah. "Een kleine groep fans verpest het voor tienduizenden anderen."