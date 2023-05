Charisma groeide arm op en strijdt nu voor gelijkheid

Ze groeide op in Vught in een onstabiel gezin dat leefde van de voedselbank. Toch lukte het Charisma Hehakaya - als eerste van het gezin - om te gaan studeren. Ze schopte het zelfs tot universitair docent en hoopt binnenkort te promoveren. Maar strijdt tegelijkertijd ook voor gelijke kansen in het onderwijs.

Charisma Hehakaya (30) was negentien jaar oud toen ze op het Maurick College in Vught zakte voor haar atheneum. Ze stond op het punt om het bijltje erbij neer te gooien. Het liep thuis niet lekker maar ook op school kreeg ze het een en ander te verduren.

"Mijn vader is Moluks en mijn moeder komt uit Friesland. Ik herinner me nog goed dat er tijdens de economieles op school over mijn vader werd gepraat. Dat hij 'bruin' is en tatoeages heeft. Ik werd er verdrietig van en ben toen de les uitgelopen. Het Maurick College is een school met veel kinderen van rijke ouders. Ik had er vriendinnen, maar voelde me er nooit helemaal thuis. Ik merkte dat hoe rijker sommige kinderen het hadden, hoe blinder ze waren voor hun privileges. Ik vond het vervelend als er werd gesproken over 'simpele' mensen die bijvoorbeeld schoonmaakten. Het soort werk dat mijn familie deed."

"Het verschil tussen arm en rijk is best groot in Vught. Dat zag je tijdens kinderfeestjes. Bij ons was niet eens geld voor zwemles of sport. Dat alles zo maar door je ouders wordt betaald, is echt niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ik ken ouders die hun kinderen naar een ontwikkelingsland sturen omdat dat goed is voor hun ontwikkeling. Om ze de 'andere kant' te laten ervaren, maar dat kan óók heel dichtbij."

Financiële problemen

Ook thuis had Charisma het moeilijk. Als kind van gescheiden ouders woonde ze met twee oudere broers bij haar moeder in Vught zuid. Haar vader woonde op het Molukse woonoord Lunetten. "We hadden financiële problemen. Leefden van de voedselbank. Er was weinig oog voor school en het ontbrak aan goede gesprekken aan tafel. Ik wilde het huis uit."

Twee docenten stimuleerden haar toch het atheneum af te maken. Ze wisten na flink praten een plek voor haar te regelen bij het volwassenenonderwijs van het VAVO Lyceum Utrecht. "Daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor. En ouders van een vriend zorgden ervoor dat ik de eerste maand huur van mijn kamer in Utrecht kon betalen."

Charisma verhuisde van Vught naar Utrecht. "Mijn ouders hadden wel door dat het thuis niet goed met me ging. Ik probeerde hun problemen op te lossen. Ze vonden mijn vertrek moeilijk, maar het grootste goed wat ze mij hebben meegegeven is dat ze me nooit hebben 'gestuurd', maar me hebben geleerd te doen waar ik me goed bij voel."

De Vughtse kwam terecht in een huis met drie vrouwen die zo'n tien jaar ouder waren. "Het was geen gemakkelijke tijd. De beurzen waren verre van toereikend. Ik moest veel werken om het allemaal bij te benen en had daardoor minder tijd om te studeren. Dat maakt je uitgangspositie anders. Ik voelde me als 'eerstegeneratiestudent' een buitenstaander in de collegebanken. Veel aspecten van het studentenleven waren voor mij daarom lang onbereikbaar."

Geïnvesteerd in Nederlands

Ook het feit dat ze niet foutloos Nederlands sprak, speelde haar parten. "Ik ben tweetalig (Nederlands en Maleis) opgevoed en werd regelmatig op een stekelige manier gecorrigeerd. Dat maakte me onzeker. Ik heb zelf geïnvesteerd om mijn Nederlands op een niveau te krijgen zodat ik mee kon op de universiteit én ik begon studeren leuk te vinden."

Dat blijkt, want Charisma rondde de afgelopen jaren verschillende opleidingen af in innovatiewetenschappen, business administration en klinische epidemiologie. Inmiddels is ze docent in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en doet onderzoek naar de invoering van nieuwe medische technologieën.

Interesse in achtergrond

Na een time-out van twee jaar herstelde in de tussentijd ook het contact met haar ouders. "Ze zijn op hun manier ook trots op wat ik heb bereikt. Ik besef nu dat wat ik thuis heb gemist, voortkomt uit een gebrek aan ervaring, kennis en middelen en niet uit onkunde of onwil. Ik interesseer me nu ook meer voor mijn achtergrond. Voor de pijn die Molukkers nog steeds voelen over de manier waarop ze behandeld zijn."

"Ik herinner me de uniformen die bij mijn opa aan de muur hingen. Hij werd meegenomen op de boot en zou later terugkeren. Ammehoela! Hij kwam in een voormalig concentratiekamp terecht. Toch zijn ze goed geïntegreerd. Daar heb ik de laatste jaren meer respect voor gekregen."

Steuntje in de rug

Om studenten die als eersten uit een gezin naar de Utrechtse universiteit gaan, richtte ze in 2021 het zogenoemde Eerste Generatie Fonds op. "Ze kunnen een beroep doen op een bijdrage voor bijvoorbeeld taaltrainingen, excursies of hulpmiddelen zoals een laptop. Ik wil graag meer begrip en aandacht vragen voor deze studenten."

Deze groep staat volgens Charisma voor grote uitdagingen. "Alleen met hard werken kom je er niet, je hebt ook fijne mensen om je heen nodig die iets in je zien, je motiveren en kansen bieden. En een beetje geluk. Aan de andere kant moeten mensen ook leren om goed om te gaan met geld. Ik heb als eerstegenereatiestudent geleerd om dankbaar te zijn voor de kleine dingen en een brug te slaan tussen verschillende werelden!"

