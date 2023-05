Luca is de wanhoop nabij, na vier winkelinbraken

Ze hebben weer duizenden euro's schade, zitten wekenlang met kapotte winkelruiten. Luca Caruso en zijn schoonvader zijn de wanhoop nabij. Opnieuw is ingebroken in hun winkel vol exclusieve wijn, sieraden en antiek in de binnenstad van Zutphen. De vierde keer sinds de opening in 2020. 'De kosten van de vorige keer zijn nog niet eens uitbetaald door de verzekering.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wie door de karakteristieke Rosmolensteeg in de binnenstad van Zutphen loopt, ziet op de winkelruiten een opvallende tekst. Hoewel, winkelruiten. Het deel dat daarvan nog over is. '3100 euro. 4 flesjes wijn gestolen. 4e keer, verdrietig word je hier van'.

Luca Caruso (33) en zijn schoonvader zijn het beu. "We zijn ten einde raad. Hebben van alles geprobeerd om dit te voorkomen, maar weer is het raak", zegt Caruso.

Extraatje met kopzorgen

Drie jaar geleden begon het tweetal de winkel: La Bottega del Vino. Hun passies komen er samen. De voorliefde van Caruso voor Italiaanse wijnen en likeur en de passie van zijn schoonvader voor sieraden en antiek. Caruso heeft een stukadoor- en schoonmaakbedrijf, zijn schoonvader een juwelen- en antiekzaak in Twente. De winkel in Zutphen is meer een extraatje dan de belangrijkste bron van inkomsten. Maar het levert het tweetal kopzorgen op. "Je plezier gaat er zo wel vanaf. Mijn schoonvader is helemaal ten einde raad."

De tekst is uit wanhoop op de ruiten geschilderd. Er is wéér een nieuwe ruit besteld. Kosten: 3100 euro. En een levertijd van zo'n anderhalve maand. Gepantserd glas, nog dikker dan de huidige kapotte ruit. Die is door de inbrekers meermaals met een koevoet bewerkt. "Ze hebben geprobeerd ook de scharnieren te verwijderen uit de vitrine met sieraden. Dat is niet gelukt. Om niet met lege handen weg te gaan, zullen ze wel wat flessen wijn hebben meegenomen."

Wederom was het afgelopen weekend raak bij La Bottega del Vino. Voor de vierde keer in drie jaar tijd werd er ingebroken bij de winkel in de Zutphense binnenstad. Foto: Arjan Gotink

Dure wijn

Niet voor het eerst. In het eerste jaar werd een vitrine sieraden leeggeroofd. Sindsdien ligt er minder goud. Een half jaar later werd er weer ingebroken en opnieuw verdwenen kostbaarheden: juwelen en wijn.

Begin januari was het opnieuw raak: meerdere dure flessen wijn, ter waarde van 300 euro. Die avond werd een 39-jarige man aangehouden, bevestigde de politie. Volgens de eigenaren had hij een dure fles grappa (Italiaanse wijn) in zijn handen.

Een dader werd afgelopen weekend niet gevonden. Tot frustratie van het tweetal. "Zo blijven we bezig. De kosten van de vorige keer zijn nog niet eens uitbetaald door de verzekering."

Caruso's schoonvader, die niet met zijn naam in de krant wil, meldt dat de inbraken tot nu tot al 15.000 euro hebben gekost. Desondanks wil hij dolgraag in Zutphen blijven, waardoor hij met omwonenden nadenkt over nieuwe maatregelen. Camera's kunnen volgens hem een oplossing zijn. Niet alleen om inbrekers af te schrikken, ook om te zorgen dat de onderdoorgang geen hangplek blijft. Wekelijks halen ze er zo'n honderd peuken weg, voor ze donderdag en vrijdag openen.

Maar camera's zorgen ook voor een flinke kostenpost. Zo'n 2600 euro, naar verwachting. Omwonenden geven aan daar een crowdfunding voor te willen starten.