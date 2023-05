Het verhaal achter de tranen van Feyenoorder Hannie

Het filmpje van een huilende Hannie in een rolstoel tijdens de Feyenoord-huldiging, mét foto van haar overleden zoon Hobie, ontroerde heel Nederland. Dit is het verhaal achter de tranen. 'Houd je kinderen in de gaten. Voordat je het weet, ben je ze kwijt.'

Terwijl Feyenoordfans maandagmiddag tijdens de huldiging van hun club feestvieren op de Coolsingel, doet Hannie Sneepels (60) haar hartverscheurende verhaal. 'Ik had hier willen staan met mijn zoon, maar die is helaas overleden in december', vertelt ze een verslaggever van ESPN.

'Hij ligt op het Feyenoordveld, naast Christian Gyan', vervolgt ze in het filmpje dat viraal gaat en menig hart breekt. 'Daar ben ik heel blij mee. Maar vandaag is hij erbij. Ik weet het zeker. Wij zouden hier met zijn tweeën staan. Ik mis hem zo. Mijn enig kind.'

'Ze hadden daar samen moeten staan'

Een dag na de huldiging blikt de Rotterdamse, samen met ex-man en vader van hun overleden zoon, Arie Verburg (56), terug op de ontroerende beelden. "Hannie heeft Hobie besmet met het Feyenoord-virus", zegt Arie. "Met tranen in de ogen heb ik naar het interview gekeken. Ze hadden daar samen moeten staan."

"Zes jaar geleden, toen Feyenoord ook kampioen werd, zouden we samen naar de huldiging gaan", zegt Hannie. "Maar ik werd ziek. 'Ma', zei Hobie. 'Volgende keer zijn we er gewoon bij. Die dag komt heus nog wel een keer.' Nou, Feyenoord is kampioen, maar mijn zoon is er niet meer."

Zondagmiddag, voor de kampioenswedstrijd, is ze nog bij het graf van haar zoon op de Zuiderbegraafplaats geweest. "'Morgen gaat het gebeuren', zei ik tegen Hobie. 'Ik neem je foto mee. Ben je er toch nog bij'."

Niet gestorven aan een ziekte

Vooraan de mensenmassa, pal bij de patiënten van Stichting Ambulance Wens, zat Hannie met het portret van haar zoon in haar rolstoel. Ze draagt hetzelfde petje als haar zoon op de foto. "'Wie is je begeleider?', vroeg iemand van de security mij nog. Toen wees ik naar de foto. Mijn zoon begeleidt me vandaag'."

Een dag na de huldiging en alle meelevende reacties na de emotionele video met Hannie, zegt Arie nadrukkelijk: "Hobie is niet gestorven aan een ziekte."

'Enorm liefdesverdriet'

De relatie met zijn vriendin, met wie hij een huisje in Melissant had gekocht, was op de klippen gelopen, legt het stel uit. "Kapot was hij daarvan. Hij had enorme liefdesverdriet en kwijnde weg in het dorpje, zonder dat wij dat goed in de gaten hadden. Zijn ex heeft hem in zijn huis gevonden."

De uitvaartverzorger wijst zijn ouders op het Feyenoordveld met mini-Kuip op de Zuiderbegraafplaats. Daar ligt Hobie begraven in een rood-witte Feyenoord-kist. Naast het graf van Feyenoord-speler Christian Gyan. "Toevallig was Hobie net begonnen aan zijn biografie", zegt Hannie. "Maar hij was nog niet uit. Nu lees ik hem elke dag een stukje voor."

Beelden van de uitvaart van Hobie. Foto: AD

Bij zijn afscheid op de begraafplaats waren niet alleen veel vrienden. "Ook oude meesters en juffen van de basisschool brengen de laatste eer aan een geliefde leerling", zegt Arie. "Zelfs al zijn ex-vriendinnetjes waren er. Vol lof waren ze over Hobie."

'Je bent niet alleen'

Nadat bij de uitvaart You'll never walk alone over de Zuiderbegraafplaats galmt, houdt Hannie een speech over het leven van haar zoon. Vader Arie slaat dicht, maar herpakt zich en dankt de 250 aanwezigen voor de steun én zijn kind om wie hij was. Dat hij 27 jaar zijn vader mocht zijn.

Arie wil met zijn verhaal een beroep doen op de jeugd. "Voel je je rot, loopt het leven even niet lekker, bel familie of vrienden. Je bent niet alleen. En aan alle ouders: houd je kinderen in de gaten. Voordat je het weet, ben je ze kwijt."