Mag BzV-boerin Steffi haar ruiterhotel realiseren?

Nog vóór de Raad van State definitief bepaalt of Steffi Verhagen, bekend van Boer zoekt Vrouw, haar ruiterhotel mag realiseren heeft de gemeente Boekel het bestemmingsplan opnieuw aangepast. Voor de derde keer. 'En voor de allerlaatste keer', zegt wethouder Ben Brands.

Steffi wil al sinds 2021 bij haar paardenbedrijf aan Rietven 4 in Boekel een ruiterhotel bouwen. Tegen dat plan, waarvoor B en W al een vergunning verleenden, hebben omwonenden bezwaar aangetekend bij de Raad van State. Ze vinden het hotel te grootschalig en vrezen overlast van bezoekers.

Al snel na het bekend worden van de plannen paste de gemeente Boekel ze aan: het maximaal toegestane aantal slaapplaatsen was onvoldoende omschreven. Uiteindelijk werd in het plan vastgelegd dat het er maximaal tachtig mogen worden, in plaats van de eerder genoemde 112.

Geen dagrecreatie, geen alcohol

In augustus vorig jaar deed de Raad van State een zogeheten tussenuitspraak. Ze gaf de gemeente opdracht enkele zaken in het plan beter te regelen. Dat leidde ertoe dat er geen dagrecreatie mag komen en er geen alcohol mag worden geschonken. Daarmee zou in één klap ook de vrees van de buurt over verwachte parkeerproblemen zijn getackeld. Ook moest Boekel duidelijker maken dat het ruiterhotel een nevenfunctie zou zijn bij de paardenhouderij.

De buurt mocht vervolgens weer zienswijzen indienen op het door de gemeente genomen herstelbesluit. Uit die zienswijzen blijkt volgens de gemeente dat er onduidelijkheid blijft bestaan over de vraag hoe de gemeente gaat waarborgen dat het ruiterhotel een recreatieve nevenfunctie is bij de paardenhouderij en ook in de toekomst nooit de hoofdactiviteit kan worden.

B en W hebben daarom besloten de zogeheten 'bedrijfsmatige ondergeschiktheid' uit de regels bij het plan te verwijderen. Dat klinkt onlogisch, maar volgens wethouder Ben Brands gaat het puur om een juridische zaak. "Je mag hieruit niet concluderen dat we hiermee vrij laten wat straks de hoofd- of nevenactiviteit wordt. Het gaat er juist om dat de zaak duidelijker en directer wordt. De paardenfokkerij blijft hoofdzaak. Daar mag geen twijfel over bestaan."

De buurman van Steffi's bedrijf, Jan de Jong, die in de gerechtelijke procedure als woordvoerder optreedt voor een aantal omwonenden, is sprakeloos als hij van de nieuwe herziening hoort. "Het heeft voor mij iets in de geest van: we organiseren een Tour de France maar we laten de finish weg. In de geest van: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan."

'Dit is de laatste aanpassing'

Het opnieuw herziene bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 19 mei samen met de bijbehorende stukken zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Boekel. Binnen die termijn kunnen belanghebbenden die al eerder een zienswijze hebben ingediend, dat opnieuw doen.