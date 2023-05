Philip Powel: 'Vader worden heeft me een leuker mens gemaakt'

Philip Powel (49) en zijn zoon Lewis (8) zijn Feyenoordsupporters. Afgelopen weekend waren ze in Rotterdam om Feyenoordtompoucen te eten, al konden ze de kampioenswedstrijd niet live zien. 'Het was ook Moederdag en we gingen al eten bij Café Restaurant Amsterdam; ook heel leuk.'

Philip Powel (49)

"Ook al zijn ze een tweeling, Lewis en Uma verschillen enorm van elkaar. Lewis doet me in veel opzichten aan mijzelf denken als kind. Hij is heel zachtaardig en empathisch naar anderen, maar is tegelijk heel energiek. Het liefste wil hij de hele dag voetballen of legers bouwen met Playmobil. Hij is een echte kroelkous, net als zijn zus; aan liefde geen gebrek in huize Powel. Ik hoop stiekem dat dit nooit gaat veranderen.

Hun moeder Nina en ik gingen uit elkaar toen ze twee jaar waren, vanaf dat moment zijn we gaan birdnesten: we zorgen fiftyfifty voor de kinderen en we reizen heen en weer tussen twee huizen. Het was niet meteen makkelijk, maar het is wel het meest stabiele voor de kinderen. De helft van de tijd woon ik in Rotterdam, waar ik vandaan kom, met mijn huidige partner Diane.

Iedere woensdag haal ik de kinderen op uit school en om het weekend zijn we altijd samen. Op zaterdag help ik mee met Lewis' voetbalteam, als trainer of scheidsrechter bij de wedstrijden. Zowel Nina als ik zijn heel ondernemend met ze, we hebben alle speeltuinen van Amsterdam bezocht, gingen vroeger veel naar Artis, naar het theater en musea. Ze houden allebei veel van lezen en vinden het altijd leuk om voorgelezen te worden. Op schermpjes mogen ze alleen als ik aan het koken ben.

Toen mijn ouders, die in Suriname woonden, kort na elkaar overleden, putte ik ook veel steun en troost uit het vaderschap. Samen met de kinderen zijn we tijdens corona in Suriname afscheid gaan nemen van mijn vader, die toen nog leefde. Na zijn overlijden heb ik op het achtererf twee bomen geplant, voor mijn beide ouders. Ik ben zelf half Surinaams, de kinderen een kwart. Ik ben trots op mijn Surinaamse roots en ik vind het belangrijk dat ze trots zijn op hun wortels en dat ze het beste kunnen meenemen uit twee culturen.

Mijn leven draaide 180 graden toen Uma en Lewis werden geboren. Ik leefde vrij egocentrisch tot aan dat moment, opeens ging het allemaal om hen. Het ouderschap, helemaal van een tweeling, was voor mij zeker de eerste jaren een exercitie in nederigheid. Je moet voortdurend keuzes maken: wie ga je als eerste troosten als je maar twee handen hebt, welke baby til je als eerste de trap op? Het was confronterend, maar ik heb het ouderschap meteen vol overgave omarmd. Vader worden heeft me in veel opzichten een leuker mens gemaakt."

Lewis Powel (8)

"Papa en ik houden allebei heel erg van voetballen. Ik vind het leuk dat hij trainer is bij mijn team, de JO9-3 van SDW, waar ik middenvelder ben. We hebben nog maar één keer verloren dit seizoen, een keer wonnen we zelfs met 19-1! Papa heeft vroeger hoog gevoetbald bij de jeugd, in Dordrecht, maar toen hij in het tweede elftal kwam en ging studeren is ie ermee gestopt.

Papa is Rotterdammer en we zijn allebei Feyenoordsupporters. Ik wil heel graag een keer met papa een wedstrijd kijken in De Kuip. Dit weekend werden ze gehuldigd en gingen we naar Rotterdam om Feyenoordtompoucen te eten. Het zou leuk zijn geweest als we naar de kampioenswedstrijd konden kijken, maar die dag was het ook Moederdag en zijn we gaan eten bij Café Restaurant Amsterdam; daar komen we vaker en dat is ook altijd heel leuk.

Ik vind Rotterdam een leuke stad. Het lijkt veel groter dan Amsterdam, met hogere gebouwen. Maar misschien komt dat wel omdat ik Amsterdam al heel goed ken. Onze verjaardag vieren we ook altijd met papa's vrienden in Rotterdam. Ik heb er zelf ook al vrienden gemaakt en ook Diane, papa's vriendin, en haar dochter Olive vind ik heel lief.

Papa is ook heel lief en zorgzaam, streng is hij niet, alleen als mijn zus en ik kibbelen kan hij wel echt boos worden. Dan deelt ie de 'Kibbel Bokaal' uit en stuurt ie ons naar onze kamer. Meestal maken we dan ruzie om wie er op een schermpje mag, want we willen altijd allebei een ander spelletje doen.

Dat papa en mama niet samenwonen ben ik wel gewend. Altijd als papa of mama weer weggaat nemen we afscheid met een dikke knuffel. Soms mis ik ze, maar dan bellen we even en het duurt nooit lang voor we elkaar weer zien.

We zijn twee keer met papa en mama in Suriname geweest, op bezoek bij opa en oma, die nu niet meer leven. Suriname is voor mij familie en lekker eten. En mijn haar, dat is ook Surinaams. Papa leert ons wat Surinaamse woorden en hij vertelt verhalen over toen opa jong was. Een keer moest opa een levensgevaarlijke slang dood maken die op het erf was gekropen. Papa vindt eigenlijk altijd alles leuk om te doen, maar slangen vindt hij eng. Ik denk niet dat hij ooit een slang om zijn nek zal doen!"

Philip Powel (49), cultureel ondernemer.

Lewis Powel (8), groep 4, De Zeeheld.

Uma Powel (8), groep 5, De Zeeheld.

Lewis en Uma wonen de helft van de tijd op hetzelfde adres met hun moeder Nina Blussé (44), sociaal psycholoog/trainer.