Esther is ziek van de arbeidsmarkt

Werkgevers zoeken mensen, personeel is niet aan te slepen. Toch? Esther van Charante kan het niet meer horen. De 60-jarige logistiek-medewerker hobbelt al twaalf jaar van uitzendbaan naar tijdelijk contract maar kreeg ondanks goed functioneren en allerlei beloftes, nooit een vaste aanstelling. Inmiddels zit ze ziek thuis.

Haar laatste baan was bij BE Allbrass Industrial in Borne. Ze begon er eind 2021, kreeg een jaarcontract en vroeg naar de mogelijkheden van een vaste baan. Die waren er niet: iedereen begon met een jaarcontract, of misschien zelfs wel meerdere opvolgende jaarcontracten.

Ze toog aan het werk, zag vervolgens dat een veel jongere collega wel direct in vaste dienst werd aangenomen. Een sleutelpositie en ervaring, verklaarde de werkgever. Van Charante, inmiddels vertrokken, betwist dat. Volgens haar is sprake van leeftijdsdiscriminatie en dus stapte ze naar het College voor de Rechten van de Mens.

Op zoek naar vastigheid

Dat college deed vorige week uitspraak en stelde de Bornse werkgever in het gelijk. Er is geen sprake van leeftijdsdiscriminatie geweest. Of, zoals het college het formuleert: 'BE Allbrass Industrial BV heeft jegens Van Charante geen verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt.' De man die haar had beloofd dat er een vaste aanstelling inzat, kon zich dat niet herinneren.

Ze legt zich erbij neer, ze kan niet anders. Voor de zoveelste keer. Haar reis als flexibele kracht op de arbeidsmarkt ging langs bedrijven in Lochem, Deventer, Lichtenvoorde, Ruurlo en Borne. Tussendoor deed ze nog wat interim-klussen.

In de ogen van de Lochemse is het kenmerkend voor hoe het er momenteel toegaat op de arbeidsmarkt. Het is ook typisch voor hoe de 'doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt', zoals Van Charante het noemt, in de praktijk uitpakt voor mensen die naarstig op zoek zijn naar vastigheid.

Geen klaagzang

Van Charante is allerminst een zeur. Ze is monter en energiek. Haar verhaal is een aanklacht, geen klaagzang. Ze houdt werkgevers die klagen over krapte op de arbeidsmarkt maar intussen capabele werknemers negeren een spiegel voor. "Het voelt als werknemer alsof je permanent op de schopstoel zit."

Het is een beeld dat vakbond FNV herkent. "Er is contractvrijheid, werkgevers gaan er op deze manier mee om", zegt Karin Heynsdijk, bestuurder van vakbond FNV en flex-specialist. Werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden gaat niet in op concrete vragen maar komt met een algemene verklaring over 'een goed evenwicht' tussen belangen van werknemers en werkgevers.

Zelfs minister wordt het te gortig

De doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt begint inmiddels ook door te dringen bij de politiek. Naar schatting 40 procent van de werkenden in Nederland heeft geen vast contract. Dat is zelfs Karien van Gennip (CDA), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wat te gortig. Ze wil er wat aan doen.

Zo worden de regels voor tijdelijke contracten strenger. Een van de maatregelen betreft het aanbieden ervan. Nu is het nog zo dat werkgevers een goede werknemer die al drie aaneengesloten tijdelijke contracten heeft gehad, pas na zes maanden weer een nieuw tijdelijk contract mogen aanbieden. Als het aan Van Gennip ligt, wordt dat vijf jaar.

Vaste aanstelling? Of afscheid?

Ervaringsdeskundige Esther van Charante schampert over al die maatregelen. Ze zijn bedoeld om werknemers te beschermen maar in haar ogen worden die regels door werkgevers altijd weer omzeild. Klein voorbeeld? "Als je iemand een contract voor zes maanden geeft, mag je geen proeftijd inlassen. Dus maken werkgevers er een contract van zeven maanden van."

Ze werkte altijd als management-assistent en directie-secretaresse maar stapte twaalf jaar geleden - ze was 48 - over naar de logistiek. Eerst bij FrieslandCampina, tot 2013. "Ik heb daar veel geleerd en ook veel gepresteerd. Na drie jaar stond het bedrijf voor de keuze. Ofwel een vaste aanstelling, ofwel afscheid. Het werd het laatste."

Een tsunami aan melk

Speelde de crisis een rol? Nederland zuchtte toen onder de naweeën van een euro-crisis, bankencrisis en vastgoedcrisis. "Maar bij FrieslandCampina speelde dat niet. De bomen groeiden er tot in de hemel. De melkquota zouden worden afgeschaft, ik hoor de directeur nog zeggen: er komt een tsunami aan melk op ons af. Het bedrijf breidde uit."

De kern van het probleem is dat veel bedrijven werken met een flexibele schil van een bepaald percentage. "Zodra het bedrijf verkocht wordt, zetten ze al die uitzendkrachten op straat."

Brutale leugens

Vaak was een vaste aanstelling de worst die werd voorgehouden, even zo vaak mondde dat uit in een teleurstelling. Gebroken beloften en brutale leugens. Het bedrijf dat zei nooit vaste aanstellingen te geven aan nieuwe mensen, maar dat toch deed, is al genoemd. Dat gebeurt vaker, zo weet ze uit ervaring vaker.

Maar er was ook een bedrijf dat een beperkte loonstijging van 1 tot maximaal 2 procent beloofde na een jaar, dat was standaard. Maar ze kreeg per ongeluk een contract in haar mailbox van een collega die op voorhand 7 procent kreeg. "Ik had er een gesprek over, maar ze liegen gewoon. Hij wist dat ik van dat contract wist, maar bleef het glashard volhouden."

Blunder van 3 ton

Intussen zag ze naar eigen zeggen incompetente mensen met een vast contract fouten maken, die zij dan herstelde. "Bij een bedrijf zat een ex-verpleegkundige die wel een vaste aanstelling kreeg, die alles wist van mode maar niks van het vak. Toen het lieve kind op het punt stond een blunder te begaan die het bedrijf drie ton zou kosten, heb ik ingegrepen. Achteraf denk ik: waarom heb ik het niet laten gebeuren?"

De situatie maakt haar boos. Ze werkte bij bedrijven waar zij de enige was met echte kennis van logistiek. "Het voelt onrechtvaardig. Ik snap die bedrijven ook niet. Je hebt mensen met kennis die weg moeten. En je hebt mensen met een vaste aanstelling zonder juiste kennis. Maar die blijven zitten. Mijn vertrouwen in werkgevers is tot op het nulpunt gedaald. Beloftes zijn niks waard."

Toeslagen terugbetalen

Het gebrek aan zekerheid en stabiliteit is fnuikend. "Elke keer moet je naar het UWV, elke keer moet je weer aan de slag met toeslagen voor huur en zorg. En dan heb je weer een baan, vallen die toeslagen weg, blijk je te veel te verdienen, moet je weer terugbetalen van toeslagen van twee jaar geleden. Ik heb nu pas mijn toeslagen op de rit voor dit jaar."

Ondertussen maakt ze nu - met instemming van het UWV - een pas op de plaats en beperkt ze zich voorlopig tot vrijwilligerswerk. Ook om financieel orde op zaken te stellen, want al dat tijdelijke werk en het gedoe met toeslagen heeft tot chaos geleid. Ze hoeft even niet te solliciteren, meldde zich ziek. Met medeweten van het UWV. Ziek geworden van de arbeidsmarkt? "Ja, dat kun je wel zeggen."

Ze lacht. Als een boer met kiespijn.

FNV: 'Een herkenbaar verhaal'

Of ze de aanklacht van Esther van Charanne herkent? Karin Heynsdijk, bestuurder van vakbond FNV en flex-specialist, hoeft niet lang na te denken over het antwoord. "Het is een heel herkenbaar verhaal. Er is contractvrijheid, werkgevers gaan er op deze manier mee om. Zolang ze maar niet zeggen dat je te oud bent, of zwanger, of wat dan ook, hoeven ze nooit een vast contract te geven."

Slechts 3 procent van de uitzendkrachten heeft een vaste aanstelling bij het uitzendbureau, de meeste uitzendkrachten (80 procent) blijft hangen in fase a, zeg maar de fase met de slechtste contracten. Heynsdijk denkt dat de maatregelen van minister Van Gennip wel kunnen helpen. "Maar het gaat niet over regels maar over gedrag."