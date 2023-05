In Rotterdam zakt je de grond onder de voeten vandaan

Scheuren in muren en gaten in straten: de Rotterdamse Beverwaard kampt met tientallen verzakkingen en sinkholes. De verouderde riolering lijkt de boosdoener, maar de NAM heeft vroeger ook in het gebied geboord. Marja van Heijzen, bewoner en wijkraadslid, wil zo snel mogelijk een onderzoek naar de oorzaak. 'Wie betaalt straks de schade aan alle woningen?'

Dit artikel is afkomstig uit AD Rotterdam. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Moeiteloos wijst ze alle scheuren aan. "Kijk! Daar zit er wéér een." Van Heijzen fietst over de Tongelaarweg en ziet alles. Vanaf de vensterbank is duidelijk een breuklijn zichtbaar die bijna naar de grond loopt. Bij haar eigen woning viel het als eerste op. "Maar als je erop let: heel veel huizen in de Beverwaard hebben scheuren."

Dit zou liggen aan de meer dan veertig jaar oude riolering die hoognodig moet worden vervangen. Het materiaal van de buizen is verouderd en aangetast, daardoor zakken deze buizen verder de grond in en daalt dus ook bodem. "De meeste huizen staan op palen, die blijven wel overeind", zegt Van Heijzen. "Maar ze raken wel beschadigd door de dalende grond." Volgens Van Heijzen hebben meerdere bewoners al een extra verhoging - een soort stoep - bij hun voordeur geplaatst.

Ook haar buurvrouw Marga van Eerden kan meepraten. Nu de riolering buiten verzakt, sluit deze niet meer aan op die in haar woning. Het gevolg laat zich raden: een toilet dat regelmatig overstroomt. "We bellen dan een loodgieter die de boel doorspuit omdat alles is verstopt. Gelukkig gaat het nu weer een tijdje goed. Maar bij elke heftige regenbui houd ik mijn hart vast." Meerdere bewoners kampen met soortgelijke problemen. Volgens Van Eerden zou de gemeente het probleem pas aanpakken als de riolering van de hele straat moet worden vervangen.

'Meerdere kuilen'

Ook aan de Canneburgstraat, Slangenburgweg, Rhijnauwensingel en Molecatensingel verzakt de grond, stelt Van Heijzen. Een rit over De Geullestraat gaat over meerdere kuilen. "Deze gaten vallen nu nog mee, maar het wordt alleen maar erger. Het is wachten op ongelukken." Aan de Kromme Zandweg in Rotterdam-Charlois viel afgelopen januari nog een vrouw in een sinkhole tijdens het uitlaten van haar hondje.

Hoewel de verouderde riolering de meest aannemelijke oorzaak lijkt, zou het - volgens Van Heijzen - ook kunnen liggen aan de boringen die de NAM jaren geleden in het gebied uitvoerde. "Het is belangrijk dat hierover snel duidelijkheid komt. We moeten weten wat de echte reden is, om meer scheuren in woningen te voorkomen. We willen hier geen tweede Groningen en het is de vraag wie de schade aan alle huizen gaat vergoeden." De wijkraad heeft inmiddels een brief aan het college gestuurd met de dringende oproep het probleem zeer serieus te nemen en een onderzoek in te stellen.

Aansprakelijkheid