'Posterboy' Jorrit Croon is de sterspeler van Bloemendaal

In de komende weken wordt bepaald wie landskampioen hockey wordt. Jorrit Croon (24) is de sterspeler van topfavoriet Bloemendaal, een elftal dat bijna volledig bestaat uit Amsterdammers. 'Ons doel is dat ze later over dit legendarische Bloemendaal spreken.'

Wie zich afvraagt of Jorrit Croon zich enigszins thuis voelt bij zijn club Bloemendaal, hoeft hem alleen maar langs de velden te zien bewegen. De hockeyer groet amicaal links en rechts vrijwilligers, zet zijn tas in een hoek en vraagt of zijn bezoek koffie of thee wil, om vervolgens zelf achter de bar het apparaat te bedienen.

Croon is deze middag voor het interview naar het rustieke sportcomplex aan de rand van de Kennemerduinen gekomen. Op Hemelvaartsdag is de eerste wedstrijd in de play-offs om het landskampioenschap, met Rotterdam als tegenstander. Daarna wacht in een eventuele finale Kampong of Pinoké.

Bloemendaal is favoriet zoals Bloemendaal áltijd favoriet is. Zelfs wanneer de club zoals in het huidige seizoen als tweede is geëindigd. In het duindorp vergelijken ze zichzelf graag met Ajax: grootmacht in de Nederlandse competitie, gekenmerkt door aanvallend en attractief hockey.

Als creatieve middenvelder past Croon als spil perfect in het elftal. Onmisbaar in het aanvalsspel van de 'Musschen'. Een tovenaar is hij soms, met zijn stick als staf krijgt hij het publiek op de banken, met een pass of passeerbeweging die voor gewone stervelingen onbestaanbaar is, de tegenstander achterlatend in totale verbijstering.

Jorrit Croon is de creatieve spil op het middenveld bij Bloemendaal. Foto: Ivo van der Bent

Buurthuis voor hockeyers

'Zondagskind' wordt hij genoemd, omdat de wind altijd in zijn rug zou staan. Of 'posterboy', vanwege zijn blonde haren en blauwe ogen. Zelf heeft Croon, die met een aantal van zijn teamgenoten samen in een huis in de Rivierenbuurt woont ('een buurthuis voor hockeyers'), niets op met die beschrijvingen, beoordeel hem liever op zijn prestaties.

"Ik heb hier altijd willen spelen, dat was mijn droom", zegt Croon als hij naar buiten loopt en wijst naar een meisje dat op het hoofdveld met een bal pingelt. "Zo was ik ook. Altijd met een bal bezig. Papa en mama hockeyden ook, net als mijn zusjes. Ons hele gezin ademde hockey. In het weekend kwamen we hier naar wedstrijden kijken."

Het spel leerde hij bij zijn club Alecto in Leiderdorp. Croon debuteerde op zijn veertiende in het eerste elftal en kreeg op die leeftijd bij toeval de kans om een training mee te doen met Heren 1 van HGC. De hoofdklassers waren wegens het naderende WK in Den Haag een zomer uitgeweken naar de velden van Alecto.

"Ik had net mijn training afgerond toen ze bij HGC een speler tekortkwamen voor de partij", zegt Croon, die eerst zijn vader om toestemming moest vragen. Een verklaring heeft de Amsterdammer niet, maar hij speelde de training van zijn leven. De volwassen mannen van HGC werden dolgedraaid door de spillebeen met het bandje in zijn haar. Waar kwam dat eigenwijze ventje ineens vandaan? Nog geen jaar later stond hij er onder contract.

Recordjacht

Croon zat in een opwaartse spiraal. "Ik merkte dat ik beter werd als ik nog meer tijd in hockey stak. Hoe beter ik werd, hoe leuker ik het vond. Dus ging ik nog meer trainen. De vreugde die ik uit hockey haalde, leek oneindig."

Hij debuteerde al op zijn 15de bij HGC, op zijn 17de bij Oranje en werd in 2016 de jongste hockeyer ooit op de Olympische Spelen. Met Bloemendaal werd hij de afgelopen jaren drie keer onafgebroken kampioen. Het geheim is simpel, zegt Croon: "We zijn vrienden van elkaar, en die dekken elkaar overal en altijd."

Verzadigd is hij niet, want winnen voelt als een verslaving. Croon wil de generatie van onder anderen legendes Teun de Nooijer en Jamie Dwyer voorbijsteken die tussen 2006 en 2010 een kwintet aan landstitels veroverde. "Met het team hebben we naar elkaar uitgesproken dat wij dat record willen verbreken. We zijn een eind op weg, maar we zijn er nog niet. Hopelijk spreken ze later dan over ons, over dit legendarische Bloemendaal, zoals ze nu over die mannen spreken. Dat is ons doel."

Europees gezien zijn ze het team uit het verleden al voorbij. De Euro Hockey League, het grootste Europese clubtoernooi, won dit Bloemendaal drie keer op rij. Een record. Nooit eerder wist een ploeg zolang over de landsgrenzen te heersen.

De koek moet groter

Binnen het veld neemt Croon meer en meer een leidersrol op zich, ook daarbuiten spreekt Croon zich steeds vaker uit. Hij is nog geen 25 jaar oud, maar heeft al wel meer dan 100 interlands achter zijn naam staan. Als ambassadeur wil hij het imago van hockey opvijzelen. Het steekt hem dat de sport als elitair wordt gezien. Onterecht, vindt hij. "Hockey is echt voor iedereen, het maakt niet uit waar je vandaan komt."

Croon hoopt dat de sport de komende jaren zal groeien. Niet in de laatste plaats om te zorgen dat in de hoofdklasse eerlijke salarissen worden uitgedeeld. Internationals Maria Verschoor en Josine Koning stipten op In­ter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag aan dat er op het hoogste niveau niet evenredig wordt betaald; mannen in de hoofdklasse verdienen meer dan de vrouwen.

"Laat ik vooropstellen dat ik het een moeilijk onderwerp vind. Ik wil voorzichtig zijn met wat ik erover kwijt wil", zegt Croon. Zijn vriendin Daantje de Kruijff speelt in het Amsterdamse Bos bij Hurley in de hoofdklasse. "Als ik de bedragen hoor van haar en ik dat afzet met wat zij daarvoor moet doen en laten, dan is dat eigenlijk schandalig. De vrouwen trainen veel, spelen veel wedstrijden. De beloning staat daar niet mee in verhouding."

Naast zijn salaris bij Bloemendaal en individuele sponsorcontracten zou Croon als volwaardig lid van Oranje recht hebben op een stipendium van sportkoepel NOC*NSF, ware het niet dat hij daarvoor te veel verdient. "Als ik voor mezelf spreek: ik kan mijn leven inrichten als professioneel atleet. Dat is een luxe, dat weet ik maar al te goed, en geldt niet voor iedereen."

Liefst zou Croon helemaal niet willen vergelijken tussen seksen. "Ook binnen onze hoofdklasse, of zelfs binnen ons team, zijn de verschillen groot. Ik heb het goed, maar andere jongens hebben een baan ernaast terwijl ze uiteindelijk hetzelfde doen: tijdens de wedstrijd op zondag leveren."

"Ik vind het niet oneerlijk wat wij als internationals krijgen. Dat verdienen we door minimaal vijf keer per week tweemaal daags te trainen. Iedereen zou moeten krijgen naar wat degene ervoor doet. Helaas is hockey niet groot genoeg om voor iedereen te zorgen. Er worden geen grote televisiedeals gesloten en we trekken wekelijks geen 50.000 toeschouwers naar Bloemendaal. Vrijwel al het geld komt van goedwillende sponsoren. De koek moet groter zodat iedereen kan eten."

Op naar het kampioenschap

Zowel bij de mannen als de vrouwen eindigt het hockeyseizoen met play-offs. De beste vier ploegen uit de competitie komen in halve finales tegen elkaar uit. Bloemendaal eindigde als tweede en speelt tegen nummer 3 Rotterdam. Kampong heeft tijdens het reguliere seizoen de meeste punten behaald en start daarom tegen de nummer 4, Pinoké.

Speelschema mannen

Kampong - Pinoké

Bloemendaal - Rotterdam