Verontrustende arrestatie: man met explosieven en chemicaliën

Een flat vol chemische middelen. Vermoedelijk bedoeld om explosieven mee te maken. De politie deed deze opmerkelijke ontdekking in een Almelose flatwoning. Agenten betrapten de bewoner de nacht ervoor op een bouwterrein met een molotovcocktail en zelfgemaakte pijpbom. De politie maakt zich zorgen.

De agenten gingen in de nacht van 15 mei af op een inbraakmelding op een bouwterrein aan de Albert Cuypstraat in Almelo. Daar hielden ze de 47-jarige Almeloër aan. Naast inbrekerswerktuig had de man een molotovcocktail en een zelfgemaakte pijpbom bij zich. Dat is een metalen buis gevuld met explosief materiaal, die aan beide zijden is dichtgemaakt. Omdat de agenten vermoedden dat hij thuis meer had liggen, namen ze daar ook een kijkje.

Woonkamer vol chemicaliën

Toen agenten de flat aan de Rembrandtlaan binnen gingen ontdekten ze een woonkamer vol met chemische middelen. Op foto's is te zien dat naast de computer het bureau vol stond met chemicaliën, schoonmaakmiddelen, lege flesjes en trechters. Agenten van het team forensische opsporing gingen mee om de chemicaliën te onderzoeken.

Het is onbekend of de man van plan was er bommen mee te maken, zegt Kristian Harmelink. Binnen de Almelose politie is hij verantwoordelijk voor de portefeuille zorg en veiligheid. Hoe gevaarlijk het was in de woning en wat het mogelijke gevaar was voor de andere appartementen moet verder onderzoek uitwijzen, vertelt hij. Ook is niet duidelijk wat de man wilde doen met de chemicaliën in zijn woning. Voor zover bekend zijn er in de woning geen explosieven aangetroffen.

Spoedoverleg zorgwekkend gedrag

"Het is een meneer waar we ons zorgen over maken. Hij laat zorgwekkend gedrag zien", laat Harmelink weten. Meer kan en mag hij niet vertellen in verband met de privacy. Gisteren hadden de politie en de gemeente Almelo een spoedoverleg over deze zaak. "We vinden het belangrijk dat meerdere professionals van meerdere organisaties kijken naar wat het beste is voor deze meneer."

De man zit op dit moment vast. Op enig moment zal de officier van justitie of de rechter-commissaris over hem moeten beslissen. "We houden er rekening mee dat het OM of de rechtbank kan besluiten dat er geen strafrechtelijke reden is om iemand met zorgwekkend gedrag vast te houden. Daarom overleggen we wat er in zo'n geval moet gebeuren."

De chemische middelen zijn in beslag genomen en vervoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzochten de explosieven die bij de man waren aangetroffen. Deze werden op een plek buiten Almelo tot ontploffing gebracht.

