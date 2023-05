Jan Troost, activist tot in de kist, is overleden

Een bijzondere man is overleden. Dinsdagmiddag stierf in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen Wijchenaar Jan Troost (65), de man die zich bijna zijn hele leven lang heeft ingezet voor gehandicapten. Dit zijn zijn laatste woorden.

"Als ik mensen iets nog mee wil geven is het dit: leef je leven, leef van dag tot dag. Niet iedere dag is mooi, maar geniet er toch van. En neem jezelf niet al te serieus."

Jan Troost, de man die altijd met de hem kenmerkende glimlach de mens tegemoet trad, heeft het heel even te kwaad. De wetenschap dat hij spoedig na het uitspreken van deze woorden zal komen te overlijden, valt hem zwaar. Terwijl hij eigenlijk al in de bonustijd leeft. "Ik zou maar 28 worden."

Hij werd geboren met osteogenesis imperfecta, een zeldzame aandoening met als belangrijkste kenmerk dat de botten gemakkelijk en vaak breken. De brozebottenziekte wordt het daarom ook wel genoemd.

'Je bent niet je handicap'

Het weerhield hem er niet van om zijn leven lang ten strijde te trekken voor de gehandicapten. "Ik heb altijd gezegd: je bent niet je handicap, de handicap ontstaat door de samenleving. Als ik in de VS kwam, kon ik altijd zo met het openbaar vervoer, heel makkelijk hotels in: in één keer had ik daar geen handicap meer. Wat dat betreft is Nederland echt een ontwikkelingsland."

Die boodschap wil hij graag, ook nu hij niet meer leeft, nog een keer naar voren brengen. Zoals hij zijn hele leven al heeft gedaan: het was een strijd waar hij ondanks al zijn gezondheidsproblemen voortdurend aandacht voor vroeg. En waarvoor hij gehoor vond.

"Your struggle is our struggle", zei Nelson Mandela toen Troost de anti-apartheidsstrijder ontmoette. De Wijchenaar putte er hoop uit, en kracht voor zijn strijd voor een betere positie voor gehandicapten.

Balkenende en Rouvoet spraken hem moed in

Die strijd voerde hij voor een belangrijk deel in Den Haag, onder meer als voorzitter van de landelijke Gehandicaptenraad.

De laatste weken, nadat duidelijk was geworden dat hij kanker had en daar niet meer van zou genezen, waren het oud-politici als voormalig minister André Rouvoet en oud-premier Jan Peter Balkenende die hem nog moed inspraken en hun dank uitten voor al zijn inspanningen.

Zelf ging hij afgelopen week nog met de wensambulance naar de Tweede Kamer om nog één keer zijn zaak te bepleiten. "Het is een lange strijd geweest, die me niet altijd in dank is afgenomen."

Vierdaagse voor rolstoelers

Want zijn manier van actievoeren kon stevig zijn. Hij deed aangifte als mensen iets propageerden wat in zijn ogen écht niet kon, nam geen blad voor de mond en was vasthoudend: door zijn aanhoudende acties werden bijvoorbeeld na veel protest alsnog rolstoelers toegelaten tot de Nijmeegse Vierdaagse.

"Ik heb veel weerstand gekregen, maar het ging altijd om de zaak. Daarom heb ik ooit altijd goed contact gehouden met mensen, óók met degenen met wie ik het niet eens was. Dat is ook mijn boodschap nu: raak niet verbitterd, hoe oneens je het ook met iemand bent."

Zijn manier van actievoeren was ook: iets doen wat opvallend was. Liefst iets waar je ook om kon lachen. En hij stond daarbij zelf ook graag in de belangstelling. "Ik ben zeker niet bescheiden geweest. Aandacht heb ik altijd heel leuk gevonden. Maar altijd voor de goede zaak, voor de emancipatie van mensen met een handicap."

Het activisme ontwikkelde hij al vroeg. "Als veertienjarige had ik dat al, dat idee dat ik de wereld zou gaan veranderen." Dat is 'een beetje' gelukt, vindt hij, omdat de rechten van gehandicapten in al die jaren wel zijn verbeterd. "Daar ben ik trots op. Maar ik denk dat ik vooral herinnerd word als een wat typische gast die zichzelf ook weer niet al te serieus nam."

Aanwezig bij eigen uitvaart

Toen hij, nota bene op zijn verjaardag, te horen kreeg dat hij spoedig zou sterven, organiseerde hij in de Lindenberg in Nijmegen zijn eigen uitvaart. Een prematoriumparty noemde hij het: het werd een bijeenkomst waarop vooral veel gelachen werd, en hij door de burgemeester ook nog een onderscheiding kreeg opgespeld.

Wat volgde waren nog enkele weken waarin hij nog veel bezoek en andere hartenwensen ontving, uit het hele land. "Ik ben verbijsterd door alle aandacht."

Dagelijks deelde hij via sociale media wat hij nog meemaakte. Maandag kwam zijn laatste bericht: een filmpje van 6,5 minuut waarin hij iedereen toesprak.

Jan Troost. Foto: Paul Rapp

Hij vertelde over zijn geloof in de toekomst. 'Dat er altijd mensen zullen opstaan die altijd voor elkaar zullen opkomen.' Samen dromen, samen leven, was zijn boodschap.

Het afscheid nemen van het leven vond hij moeilijk. "Ik geloof in het leven." En er was nog genoeg te doen. "Mensen met een handicap zijn onderdeel van de samenleving maar de integratie staat nog maar aan het begin." Maar toch: "Hou dat vertrouwen." Want uiteindelijk komt het goed, is zijn stevige overtuiging.

Zijn echt allerlaatste woorden: 'Ik zal jullie nooit vergeten en neem jullie mee in mijn hart. Ik wens jullie een behouden vaart, en als ik heengegaan ben: drink er een borrel op, steek een kaarsje aan, en ik weet zeker dat ik gedragen word'.

En denk nog een keer aan die 'soms misschien wat typische gast, een activist tot in de kist die een klein steentje heeft proberen bij te dragen'.

De uitvaart van Jan Troost is in besloten kring.