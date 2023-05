Johan Vollenbroek richt zich na stikstof op grondwater voor het klimaat

Stichting Leefbaar Buitengebied en MOB vragen de provincie Overijssel een vergunning van drinkwaterbedrijf Vitens gedeeltelijk in te trekken omwille van de natuur.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Na stikstof richt MOB van Johan Vollenbroek zich nu ook op de onttrekking van grondwater als veroorzaker van natuurschade en verlies van biodiversiteit. Zijn eerste doelwit is de voorgenomen uitbreiding van drinkwaterwinning door Vitens in de buurt van natuurgebied het Beerzerveld bij Ommen.

Samen met Stichting Leefbaar Buitengebied (SLB) verzoekt MOB de provincie Overijssel om de vergunning van Vitens voor winplaats Hammerflier gedeeltelijk in te trekken. Dat zou voorkomen dat het drinkwaterbedrijf daar drie keer zoveel water gaat oppompen als het nu doet.

Vorige week nog waarschuwde de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur het kabinet over het beleid rondom water. Economische activiteiten kunnen stil komen te liggen als Nederland niet voldoet aan de Europese afspraken over waterkwaliteit en -kwantiteit, die zijn vastgelegd in de zogeheten Kaderrichtlijn water (KRW). De natuurorganisaties doen nu dus een eerste poging om dat te bereiken.

5 miljard liter water per jaar

In hun brief aan de provincie verwijzen MOB en SLB en naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie uit 2021 over een grondwaterkwestie in Spanje. Hierin legt het Hof een van de afspraken in de Kaderrichtlijn water uit als een verplichting om achteruitgang van de hoeveelheid grondwater te voorkomen. Er mag niet nog meer grondwater worden onttrokken zonder compensatie.

Vitens put nu 1,6 miljoen kubieke meter (ofwel 1,6 miljard liter) water per jaar uit winplaats Hammerflier, maar wil dit uitbreiden tot 5 miljoen kuub (5 miljard liter) per jaar. De vraag naar drinkwater groeit. Bovendien zijn de reserves in Twente laag, waardoor het steeds lastiger is om tijdens pieken in droge en warmere periodes aan de leveringszekerheid voor huishoudens te voldoen. Raakt Vitens de vergunde uitbreiding kwijt, dan komt die leveringszekerheid in gevaar, waarschuwt woordvoerder Jeroen Bruning van Vitens.

Het Beerzerveld is een deelgebied van Vecht- en Beneden Regge, een Natura 2000-gebied dat valt onder bescherming volgens Europese afspraken waar Nederland voor heeft getekend. In een brief aan de provincie wijzen SLB en MOB erop dat een daling van de grondwaterstand slecht uitpakt voor de planten die hier groeien en dat de beschermde natuurtypen zure vennen en heideveentjes alleen met compensatiemaatregelen in stand kunnen worden gehouden, zoals de wet voorschrijft.

Drinkwaterwinning in beschermde natuur

De organisaties willen de uitbreiding van de drinkwaterwinning daarom tegenhouden door die uit de vergunning te halen. Maar de provincie kan ook maatregelen treffen om schadelijke gevolgen voor de natuur uit te sluiten en verdroging tegen te gaan, schrijven zij.

Juist dat gebeurt momenteel, zegt Vitens-woordvoerder Bruning. "Zij willen passende maatregelen en daar werken alle betrokken partijen nu aan." Zo kijkt het waterschap Vechtstromen naar aanpassingen van zijn wateraanvoerplan.

Een hoge duin met karakteristieke naaldbomen in het stuifzandgebied van Beerze in Overijssel. Foto: ANP

Vitens wilde aanvankelijk al dit jaar aan de uitbreiding beginnen, maar dat stuitte op bezwaren van omwonenden. Uit onderzoek in opdracht van het drinkwaterbedrijf bleek eind maart dat een verlaging van het grondwaterpeil met meer dan 25 centimeter mogelijk leidt tot verzakkingsschade bij enkele tientallen huizen in de gemeente Twenterand. Onderzoeksbureau Tauw doet momenteel onderzoek naar mogelijke effecten van een nieuwe indeling van winputten voor de vergunde hogere drinkwaterwinning in kwetsbare en beschermde natuur in het Vecht- en Beneden Reggegebied.

Gemeenten, provincie, waterschap en Vitens willen met een 'gebiedsgericht' plan nu alle oorzaken bekijken van een dalend grondwaterpeil, dus bijvoorbeeld ook wateronttrekking voor beregening van de landbouw, zegt Bruning. Naar verwachting is dat eind dit jaar klaar.

Vervolgens duurt het nog wel even voordat er daadwerkelijk 5 miljard liter per jaar kan worden opgepompt. Er moet een nieuw productiebedrijf worden gebouwd en het geleidelijk 'inregelen' van de uitbreiding duurt jaren, legt Bruning uit. "Opvallend is wel dat we daar ooit zijn begonnen omdat er teveel water in dit gebied was."