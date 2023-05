de Volkskrant Slaapapneu-apparaten van Philips vrijwel zeker veilig

De slaapapneu-apparaten van Philips kunnen vrijwel zeker geen kanker of andere ziektes veroorzaken. Tot die slotsom komt het geplaagde zorgtechbedrijf, dat in de VS hoge schadeclaims boven het hoofd hangt, dinsdag na uitgebreid onderzoek door vijf onafhankelijke laboratoria.

Uit de laboratoriumtesten blijkt dat het geluiddempende schuim in apneu- of beademingsapparaten kan afbrokkelen, waardoor patiënten stukjes polyurethaan kunnen inhaleren. Tegelijkertijd gaat het om zulke kleine hoeveelheden dat ze geen gezondheidsrisico vormen voor gebruikers, blijkt opnieuw uit de testen. Het onderzoek, inmiddels het vierde dat Philips bekend heeft gemaakt, dekt 95 procent van alle door Philips verkochte apparaten. Alleen bij de allernieuwste types zijn de gevolgen van het afbrokkelende schuim nog voer voor onderzoek. De testuitslagen zijn een opsteker voor Philips, dat 60 procent van zijn marktwaarde verloor sinds de apneu-affaire twee jaar geleden aan het licht kwam. Het bedrijf moest in 2021 5,5 miljoen apparaten terugroepen door het probleem met het afbrokkelende schuim, een operatie die Philips tot nu toe al zo'n 1 miljard euro heeft gekost. Honderden rechtszaken Daarbovenop heeft Philips 575 miljoen euro opzij moeten zetten voor eventuele schadeclaims van patiënten die kanker, astma of andere gezondheidsschade zeggen te hebben opgelopen door de apneu-apparaten. In de Verenigde Staten zijn inmiddels honderden rechtszaken aangespannen door ongeruste patiënten. De gunstige onderzoeksresultaten betekenen niet dat de apneu-problemen van Philips nu helemaal achter de rug zijn. Het bedrijf schrijft dat de FDA, de Amerikaanse medische waakhond, mogelijk andere conclusies zal trekken uit het onderzoek. In het FD constateerde een voormalige FDA-functionaris onlangs dat de tot dan toe gepubliceerde onderzoeken van Philips niet erg overtuigend waren. Philips-topman Roy Jakobs noemde de uitkomst van de laboratoriumtesten dinsdag 'positief en geruststellend'. Op de beurs steeg de koers van Philips 's ochtends meteen 5 procent, al liep die winst in de loop van de dag flink terug.