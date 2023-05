Deze bus brengt senioren naar kunst, en kunst naar senioren

Voor ouderen die slecht ter been zijn of weinig geld hebben, is museumbezoek vaak een onhaalbare kaart. Dankzij de Museum Plus Bus kunnen ze toch gaan. En in omgekeerde richting brengen museumdocenten van Topstukken on Tours de kunst naar verzorgingshuizen. 'Keigezellig en naderhand heb je weer wat te vertellen.'

Op de A2 ter hoogte van de afslag Vianen-Lexmond komen de eerste pepermuntjes en Napoleonkogels te voorschijn. De schoolreissfeer zit er dan al goed in. Als de chauffeur plagerig vraagt 'zullen we maar teruggaan?' klinkt uit 36 kelen een half verschrikt en geheel oprecht 'nee!'.

Die chauffeur is Jorine Roelofsen, een oudgediende die voor de gelegenheid een trui met opdruk van De Nachtwacht heeft aangetrokken - "ik heb thuis ook nog drie paar Van Gogh-sokken." Met haar Museum Plus Bus heeft zij vanochtend bij twee verzorgingshuizen in 's-Hertogenbosch haar vrachtje voor de dag opgehaald: acht rollators, drie opklapbare rolstoelen, één gemotoriseerde rolstoel en drie dozijn senioren in opperbeste stemming. Onderweg vertelt ze haar passagiers over de bestemming van vandaag: Amsterdam en in het bijzonder het Rijksmuseum.

Maar bij aankomst in de hoofdstad is het eerst tijd voor koffie en lunch. Omdat de picknicktafels die het Rijks voor grote groepen beschikbaar heeft niet geschikt zijn voor stramme ledenmaten, wordt daarvoor uitgeweken naar brasserie Zuiderbad. Op het menu staan groentesoep met kip en een broodje kroket. De excursiegangers laten het zich smaken en hebben voorpret. Voor Johan Vorstenbosch (67), de eigenaar van de vaste rolstoel, was het dertig jaar geleden dat hij in het Rijks was. Henk (64), die zijn achternaam niet wil geven, is zelfs nooit in een museum geweest en heeft geen idee wat te verwachten.

In de centrale hal van het Rijksmuseum heeft hij wel in no time door hoe het rondleidingsysteem met koptelefoons werkt en helpt hij zijn reisgenoten met de apparatuur. Met gekleurde stickers wordt de groep in drieën gesplitst. Rondleider Robert Uterwijk neemt zijn rode dozijn mee naar de afdeling 18de-eeuwse kunst, want 'die andere groep is relatief ouder en zij gaan naar de 17de eeuw'.

Met smeuïge details en veel gevoel voor drama rijgt Uterwijk de verhalen aan elkaar. Staand voor een vitrine met porseleinen dierfiguren meandert hij van August de Sterke, de keurvorst van Saksen met een maniakale liefde voor porselein, via de Steen der Wijzen en alchemie, 18de-eeuwse bedrijfsspionage en adellijke dierentuinen naar het opstoken van bakovens voor keramiek met blaasbalgen.

Zijn publiek hangt aan zijn lippen en gaat graag met de rondleider in discussie als hij hen vraagt wat ze vinden van een barok tafelstuk. "Kitsch", menen ze, "die Chinese vazen ernaast zijn veel mooier." Maar ze laten zich door Uterwijk overtuigen dat dit toch echt iets heel anders is dan frutsels op de vensterbank van tante Leen. "Zo had ik er nog niet over gedacht", erkent een vrouw met sjaaltje als ze hun weg vervolgen naar een volgende zaal.

De Museum Plus Bus is met 900 aanvragen per jaar zwaar overvraagd. Foto: Hannah Bults

Boeketten voor Prins Bernhard

De Stichting Museum Plus Bus werd opgericht in 2008. Met steun van de Vriendenloterij, die nog steeds aan het programma verbonden is, werden twee touringcars aangeschaft met een speciale lift voor rolstoelen. Op de flanken staan afbeeldingen van bekende kunstwerken uit de vijftien musea waar de bussen heenrijden: van het Bonnefanten in Maastricht tot het Fries Museum in Leeuwarden. Amsterdam is met het Rijks, Van Gogh Museum, Hermitage Amsterdam en het Joods Museum goed vertegenwoordigd.

Per rit kunnen er maximaal 45 mensen mee, over het algemeen 70-plussers die zelf niet of lastig naar het museum kunnen vanwege verminderde mobiliteit of beperkte financiën. Groepen melden zich aan via de zwemclub of het koor, of via organisaties als de Zonnebloem zoals de Bossche groep die naar het Rijks gaat. De Museum Plus Bus is met 900 aanvragen per jaar zwaar overvraagd. Er zijn minstens nog eens vier bussen nodig om alle geïnteresseerden een geheel verzorgd dagje uit te bezorgen.

Maar toen in 2021 corona uitbrak ging er helemaal niemand meer op reis. Als alternatief bedacht de organisatie Topstukken on Tour: als de mensen niet naar de kunst kunnen komen, dan komt de kunst wel naar hen. Dat gebeurde in de vorm van vier grote reproducties van schilderijen, die twee weken in de algemene ruimte van verzorgingstehuizen werden tentoongesteld. Er werd een tijdschrift bij gemaakt, Tot zo!, waarvan de titel nog de optimistische verwachting uitsprak dat de pandemie snel onder controle zou zijn en de Museum Plus Bus weer kon gaan rijden. Dat liep anders en er volgden nog vier edities van het magazine.

Vanwege bewezen succes gaat Topstukken on Tour ook na corona door. Bijvoorbeeld in Coloriet de Hoven, een centrum voor ouderenzorg in Lelystad waar op een zonnige meiochtend museumdocent Karin Straathof het gesprek over de kunst opent met Zeeuws Meisje voor het stadhuis van Veere van Franz Melchers. Een vrouw met twinkelende ogen vertelt dat haar grootmoeder ook zulke oorijzers had, een ander herkent de bloedkoralen ketting. Het bloemstilleven van Gerard van Spaendonck herinnert een gepensioneerde bloemist aan de boeketten die ze voor Prins Bernhard maakte. En Rembrandts portret van Titus, nu te zien in het Rembrandthuis, roept herkenning op, van vaderliefde.

In Coloriet de Hoven in Lelystad begint het gesprek over kunst met 'Zeeuws Meisje voor het stadhuis van Veere' van Franz Melchers. Rechts Ron Bloobaum. Foto: Hannah Bults

Verlanglijstje

Het is een zeer gemêleerd gezelschap dat deze ochtend is aangeschoven voor Topstukken on Tour. De jongste is achterin de zestig, de oudste is een week geleden 100 geworden. Ze krijgen koffie en cake uitgedeeld door onvermoeibare begeleiders, die niet te beroerd zijn om de panelen met reproducties rond te dragen zodat ook de slechtzienden op de achterste rij alles goed kunnen bekijken.

Sommigen zitten hier voor de gezelligheid, maar het merendeel doet serieus mee. Het meest fanatiek is Joke Heders (69), op de voorste rij. Ze weet precies welke kunstenaars de werken gemaakt hebben en stelt interessante vragen als 'waarom heeft dat Zeeuws meisje haar armen gekruist voor de borst?' Ze heeft altijd van kunst gehouden, zegt ze, "alleen niet van de Prerafaëlieten, die vind ik boeketreeksachtig." In het verleden bezocht ze musea, maar dat is nu lastig. "Ik heb er nog wel een paar op mijn verlanglijstje staan, het Cobra Museum bijvoorbeeld. Maar het allerliefst zou ik naar het museum van Caïro gaan, om het dodenmasker van Toetanchamon te zien."

Een andere zeer betrokken deelnemer is Ron Bloobaum (83). De geboren Amsterdammer emigreerde op achtjarige leeftijd naar Australië en keerde in 1968 terug om in Nederland op te klimmen tot leidinggevende in een schildersbedrijf. Na zijn pensionering schildert hij geen kozijnen meer maar op canvas, interpretaties van beroemde kunstwerken die hij uit boeken van de Kringloopwinkel haalt. "Ik wil 100 worden en schilderen helpt daarbij", zegt hij. "Als ik schilder, raak ik soms zo in trance dat ik de deurbel en de telefoon niet meer hoor."

Bloobaum heeft een sterke voorkeur voor Oude Meesters. "Ik heb eerst ook dat moderne spul gedaan maar daar was ik snel klaar mee. Ik deed er drie op een middag. Geef mij maar Rembrandt in plaats van Van Gogh", zegt hij wijzend op het beroemde Caféterras bij nacht dat de Topstukken on Tour completeert. "Maar ik vind het altijd interessant wat anderen erover zeggen."

Denken aan August

In het Rijks eindigt de rondleiding in de eregalerij bij De Nachtwacht. Rondleider Uterwijk vertelt over de restauratie, waardoor er nu glazen schermen voor staan. Zijn toehoorders beamen dat het een revolutionair groepsportret is en weten feilloos de bijzondere lichtinval te benoemen.

Na afloop zitten drie vriendinnen in de hal na te praten. Francine van den Heuvel (75) somt de musea op die ze de afgelopen jaren hebben bezocht: Boijmans, Kröller-Müller, Hermitage. "Ze hebben allemaal iets aparts, maar hoe leuk het bezoek is hangt ook af van je gezelschap." Gerrie Huijsmans (83) valt haar bij. "Ik kom graag onder de mensen en ben zo blij dat het na corona weer kan. Als je veel thuis zit, is het fijn af en toe samen cultuur op te snuiven. Keigezellig en je hebt naderhand ook weer iets te vertellen."