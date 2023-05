Geliefde mentor overlijdt tijdens examenperiode

'Ik geloof in jullie. Jullie kunnen het', appte Tineke Oosterbroek (62) haar zestien examenleerlingen. 's Avonds was ze er niet meer. Een hartstilstand rukte de Drutense docent bruut uit het leven.

Het ruikt naar verse bloemen in het klaslokaal van Tineke Oosterbroek. Op het digibord prijkt een foto van haar en naast het bord staat een tafeltje met een portret en een kaarsje. Er hangen zelfgemaakte posters van leerlingen, er ligt een condoleanceboekje met daarnaast twee rode leesbrillen - die lagen nog in de klas.

Wie het lokaal inloopt, kan bijna niet om de regenboogvlag waarop 'love is love' staat. "Dat was echt haar ding: iedereen mag er zijn", zegt Marije Jol, afdelingsleider van het vmbo op het Pax Christi College in Druten. De vlag hing altijd in het lokaal en nu mogen leerlingen er iets op schrijven om hun geliefde docent te herdenken.

Hartstilstand

Zaterdag overleed Tineke. Zomaar. Een hartstilstand liet de teller van haar leven stilstaan bij 62. Een harde klap voor haar man en drie kinderen, maar ook voor de zestien vmbo-basisleerlingen van wie ze 'huiskamermentor' was. Dat is niet zomaar een mentor, maar de vaste leerkracht met een eigen lokaal van wie de leerlingen zestien uur per week alle theoretische vakken krijgen. Zoals op de basisschool. Jol: "Dat werkt goed voor de leerlingen."

Jol belde zondag alle ouders van die zestien leerlingen met het slechte nieuws. Ivan (17) kreeg meteen te horen toen hij 's avonds thuiskwam. "Ik kon het eerst niet bevatten", zegt hij.

Zaterdagochtend kregen hij en zijn klasgenoten nog een berichtje van Tineke in de groepsapp: 'Ik geloof in jullie. Jullie kunnen het.' Een aanmoediging voor de examens.

Er kwam maar geen reactie

"Vrijdag had ze nog tegen me gezegd dat ik me geen zorgen hoefde te maken, dat ik het zou gaan halen." En zaterdagochtend had Ivan een oefenbrief naar Tineke gestuurd. Dat mocht, ze had beloofd de brief nog even na te kijken en terug te mailen. Maar er kwam maar geen reactie. Gek, dacht Ivan, want normaal reageert ze zo snel.

"Ze was altijd heel aardig en hielp me goed. Ik heb zware dyslexie en daarin heeft ze veel voor me betekend. Ze gaf me bijles of ik kreeg wat extra tijd bij een toets." Als hij aan haar denkt, hoort hij meteen het vertrouwde geluid van haar 'klikbril'. "Die zette ze op als ze ging lezen."

Zoals dat gaat in een dorp zag Ivan Tineke ook vaak buiten schooltijd. Bij het boodschappen doen, bijvoorbeeld. Ivan mocht ook altijd het snoeiafval van de walnotenboom van Tineke ophalen. Dat droogt hij om te verkopen als rooksnippers. "Ik zou ook haar dak vervangen van de schuur."

Twee hondjes

Ook collega Jol kent Tineke van buiten de school. Net als veel andere collega's woont ze in dezelfde straat als Tineke. Ze zag haar vaak met haar man en hondjes lopen. "Een opvallend straatbeeld, want Tineke is een kleine, tengere vrouw en haar man is juist groot."

Een kleine vrouw met een groot karakter, zo omschrijft Jol haar. Ze had haar klas onder controle zonder hard te zijn. Ze was een geliefde collega.

Het overlijden van Tineke Oosterbroek maakt dan ook diepe indruk op school. Het eerste lesuur werd maandag geschrapt, zodat alle collega's even bij elkaar konden komen om Tineke te herdenken en herinneringen op te halen. Daarna werd de klas van Tineke in haar eigen lokaal ingelicht. Sommige leerlingen huilden, sommigen waren boos, sommigen konden moeilijk hun gevoelens laten merken. Jol: "De meest uitdagende leerlingen zie je het meeste verdriet hebben, die stonden te snikken."

Het examen dat voor maandag gepland stond, is verzet naar volgende week vrijdag. Dat kan, omdat de vmbo-basisleerlingen digitale examens krijgen die gedurende de hele examenperiode afgenomen mogen worden.

"Dit blijft haar lokaal dit jaar", zegt Jol in de klas van Tineke. Iedereen die dat wil kan deze week binnenlopen. De orthopedagoog van de school is aanwezig om leerlingen en (oud-)collega's op te vangen. Volgende week dinsdag en woensdag mogen ook oud-leerlingen die dat willen tussen 16.00 en 17.00 uur naar het lokaal toe komen.

Achterin het lokaal staan een paar tafels tegen elkaar geschoven. Er liggen stapeltjes met stencils op. Werk dat Tineke al had klaargelegd om deze week met haar leerlingen door te nemen. Toen Jol het maandagochtend na een weekend bellen en regelen zag liggen, kwam het nieuws pas echt bij haar binnen: Tineke zal die papieren nooit meer uitdelen.