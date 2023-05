Rechters kunnen voorlopig tot hun 73ste blijven werken

Rechters en raadsheren kunnen ook de komende drie jaar, na hun verplichte ontslag op zeventigjarige leeftijd, voor nog eens drie jaar worden herbenoemd als rechter-plaatsvervanger of raadsheer-plaatsvervanger.

Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De tijdelijke maatregel uit coronatijd wordt verlengd om de onderbezetting in de rechterlijke macht te ondervangen. Doel is de vaak lange doorlooptijden te bekorten.

Het opleiden van rechters en raadsheren voor rechtbanken, gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven duurt gemiddeld drie jaar. Weerwind heeft het aantal opleidingsplaatsen vergroot van 80 naar 130. Eerder al is extra geld uitgetrokken voor meer ondersteunend personeel.

Weerwind zegt zich ervan bewust te zijn dat hiermee het tekort niet zal zijn opgelost. Een structurele verhoging van de pensioenleeftijd is in de toekomst niet uitgesloten. Nederland heeft 2.600 rechters, maar door vergrijzing vertrekken er meer dan er worden opgeleid. Ook gaat een deel van de rechters eerder met pensioen dan de wettelijke ontslagleeftijd. Volgens becijferingen van de rechtspraak zelf zouden er minstens 200 en eigenlijk zelfs 800 rechters extra nodig zijn, ook vanwege een toenemende complexiteit van zaken.

Gelderland

Vorig jaar kwam de rechtbank Gelderland in het nieuws, waar 1.500 'lichte' strafzaken (met maximaal 1 jaar gevangenisstraf) werden geschrapt. Ze lagen al meer dan anderhalf jaar op het oordeel van de rechter te wachten. Dit komt, in kleinere hoeveelheden, ook op andere plaatsen voor.

De Raad van State heeft positief geadviseerd over het wetsvoorstel van Weerwind, maar tekent wel aan dat het niet voor de hand ligt dat over drie jaar het personeelsprobleem is opgelost. De Raad adviseert de regering "om te bezien of een structurele oplossing kan worden gevonden waarmee de mogelijkheid om als rechter langer door te werken wordt geregeld."