Ashana zag het leven niet meer zitten, maar helpt nu anderen

Veel bewoners van Den Haag Zuidwest hebben het financieel moeilijker dan ooit, merken vrijwilligers in de oude Vogelaarwijk. Het Rijk en de gemeente hebben de afgelopen jaren miljoenen in Zuidwest gestoken, maar de problemen zijn nog lang niet opgelost. Toch is er ook hoop. Want de bewoners komen nu wel vaker samen om elkaar te helpen. 'Ze weten ons nu wel te vinden.'

Ashana Pal had het enkele jaren geleden nog heel zwaar. De Haagse was langdurig werkloos, depressief en geloofde niet in zichzelf. "Ik dacht toen: het komt nooit meer goed", vertelt ze. Via een traject van de gemeente lukte het haar echter om weer langzaam omhoog te krabbelen. Ze kwam er toen ook achter wat ze wilde én waar ze goed in was, namelijk het helpen van andere mensen.

Het gaat nu dan ook een stuk beter met haar. Pal werkt al enkele jaren als coördinator van Bij Betje, één van de nieuwe ontmoetingsplekken in Zuidwest waar bewoners elkaar dagelijks kunnen ontmoeten, mee kunnen doen aan activiteiten of terecht kunnen met hulpvragen. Die ontmoetingsplekken zijn hard nodig in deze wijk, weet zij. Veel bewoners zijn eenzaam, werkloos of hebben andere problemen, zoals schulden of een slechte gezondheid.

En dan is het fijn als je met andere mensen kunt praten die soms ook kunnen helpen. "Zo zaten er hier gisteren nog twintig mensen die normaal alleen zouden zijn." En van de week kwamen er bij haar nog tachtig gezinnen langs voor een ontbijtpakket.

Bij elkaar komen

De gemeente is blij dat er nu in Zuidwest plekken zijn waar bewoners bij elkaar kunnen komen. "Ook voor ons is het belangrijk, ook om onze dienstverlening aan te kunnen bieden", legt programmadirecteur Mei Lan uit. "Sommige mensen konden wij niet meer bereiken. Voor hen is dit veel laagdrempeliger dan langsgaan op het stadhuis."

Veel bewoners kunnen die hulp volgens Arti Ramkhelawan goed gebruiken in deze moeilijke tijden. De vrijwilligster bij de Voedselwinkel in Zuidwest ziet namelijk dat veel Hagenaars in haar wijk het moeilijk hebben. "Het is echt heel erg op dit moment." En het zijn volgens haar niet alleen mensen met een uitkering, maar ook middeninkomens die vanwege de hoge energieprijzen steeds vaker een beroep doen op de Voedselwinkel.

Die winkel heeft ook een belangrijke sociale functie, benadrukt Ramkhelawan. "Er wordt koffie geschonken voor iedereen die binnenkomt, we maken een praatje en we kijken ook of ze meer hulp nodig hebben." Dat laatste is heel belangrijk in wijken als Zuidwest, weet zij uit ervaring. "Ik ben zelf ook cliënt geweest bij de Voedselbank en kwam zelf uit een depressie."

Maar sinds zij actief is geworden als vrijwilliger is ze veel gelukkiger. Ze krijgt er weliswaar niets voor betaald, maar ze ziet het toch als een gewone baan. "Ik help er veel mensen mee."

Wethouder Martijn Balster, die op bezoek is bij de vrijwilligers van Bij Betje, knikt tevreden. De Haagse bestuurder is erg blij met bewoners als Ramkhelawan en Pal, die zich inzetten voor de wijk en andere stadsgenoten. Zoals deze twee vrouwen zijn er meerdere, vertelt hij. Dat is volgens hem ook een van de grote successen van de zogeheten Regiodeal Den Haag Zuidwest, een programma van de gemeente en het Rijk om de leefbaarheid in dit gebied te verbeteren. Gezamenlijk hebben zij daar zo'n afgelopen vier jaar 20 miljoen euro voor uitgetrokken.

Mengelmoestuin in Den Haag Zuidwest. Foto: Suzanne Monnier

Het programma had meerdere doelen: het verbeteren van de leefbaarheid in Zuidwest door onder meer een krachtig maatschappelijk fundament te creëren, de (mentale) gezondheid en persoonlijke ontwikkeling van inwoners te bevorderen en honderden bewoners te begeleiden naar werk en de lokale economie te stimuleren.

Daarnaast moest de sociale cohesie en het veiligheidsgevoel omhoog en zouden vijfhonderd mensen naar een baan worden begeleid. Verder was het doel om het aantal huishoudens met problematische schulden te verminderen en 5000 vierkante meter aan kleinschalige bedrijfsruimte te realiseren.

Tweeduizend bewoners actief

Voor een deel zijn die ambities gehaald, vertelt Balster trots. Zo zijn er bij de diverse projecten meer dan tweeduizend bewoners actief geworden als vrijwilliger of deelnemer. Dat is veel meer dan de beoogde vijfhonderd. Ook is er zo'n 6500 vierkante meter aan extra kleinschalige bedrijfsruimte gerealiseerd en is het percentage huishoudens met problematische schulden afgenomen van 22 naar 20 procent.

Het begeleiden van vijfhonderd mensen naar werk is niet gehaald, geeft Balster eerlijk toe. Voor veel bewoners van Zuidwest blijkt de afstand tot de arbeidsmarkt veel groter dan vooraf werd gedacht. Wat volgens hem niet wegneemt dat mensen op andere manieren actief kunnen zijn. Mensen die geen betaalde baan hebben, maar wel waardevol werk verrichten, zoals Ramkhelawan. "Ze staan niet meer aan de zijlijn."

De gemeente kan niet vaststellen of de sociale cohesie en het veiligheidsgevoel zijn verbeterd door de aanpak, omdat er geen goede data beschikbaar zijn. Daarnaast heeft de coronacrisis vermoedelijk grote invloed gehad op de sociale cohesie en het veiligheidsgevoel. "Dat is ook moeilijk te meten. Veiligheid is bijvoorbeeld van meer factoren afhankelijk", legt Balster uit.

Wat wel zeker is, volgens hem, is dat meer bewoners en ondernemers meer betrokken zijn bij hun wijk. Er is ook een Partnerraad Zuidwest opgericht die het college gevraagd en ongevraagd advies geeft over Zuidwest. De voorzitter van deze Partnerraad zit ook in de Alliantieraad Zuidwest, om mee te beslissen over de plannen van het Nationaal Programma Zuidwest.

Verschil gaan maken