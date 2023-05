Vliegschaamte? Nederlanders boeken massaal verre vakanties

Ondanks de klimaatcrisis pakken Nederlanders deze zomer gewoon weer het vliegtuig. Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat het aantal passagiers op de grootste luchthavens van Nederland met bijna 40 procent is gestegen in het eerste kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal uit 2022. 'Soms kom ik in de knel met mijn principes.'

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De luchthavens Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Maastricht Aachen Airport zitten volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor het eerst boven het aantal passagiers in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019, het jaar voor de coronapandemie. "We zien dat mensen na de coronajaren graag weer op reis gaan. De boekingen zitten al een tijd boven het niveau van 2019", zegt de perswoordvoerder van reisorganisatie TUI.

Alleen Schiphol, dat verantwoordelijk is voor 87 procent van alle passagiers in Nederland, ligt nog altijd niet op hetzelfde niveau. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2019, vóór de coronapandemie, reisden 21 procent minder reizigers via de Amsterdamse luchthaven.

Karin (34) snapt 'vliegschaamte': 'Waarom moeten mensen alles maar willen zien?'

Karin van de Pijpekamp in Oostenrijk. Foto: Eigen foto

Iemand die zich bewust is van de klimaatproblematiek en vliegen is de 34-jarige Karin van de Pijpekamp uit Nijmegen.

"Ik heb dat vanuit thuis meegekregen denk ik. Vroeger als kind heb ik maar één keer gevlogen. Ook ben ik nog nooit buiten Europa geweest. Wij gingen met mijn ouders altijd met de auto op vakantie. Dat doe ik nog steeds."

Van de Pijpekamp vindt het jammer dat Nederlanders zoveel vliegen en verre reizen maken. "Een land wat dichtbij is, kan net zo mooi zijn als Thailand, het is overal mooi. Waarom moeten we perse van die verre reizen met een vliegtuig maken? Ik vind het ernstig dat mensen altijd alles maar moeten kunnen zien. Ik doe zelf zo min mogelijk mee met het vlieg- en consumeergedrag van de Nederlander."

Ze pakt daarom zelf altijd zoveel mogelijk de trein of de auto. "Zelf heb ik veel vrienden die in het buitenland wonen. Ik pak dan altijd de trein." Ze vindt het belangrijk dat mensen bewust zijn van waar ze heen gaan. "Bij het over de grond reizen ga je van plek naar plek en dat maakt een reis bijzonder. De reis naar de eindbestemming, dat is juist voor mij het mooiste."

Binnenkort zal Van de Pijpekamp toch wat vaker de lucht ingaan. "Dat is pure noodzaak. Mijn vriendin woont sinds kort in Portugal en mijn broer emigreert binnenkort ook naar Portugal. Ik zal hen dan vaker gaan bezoeken. Dan is het vliegtuig toch de snelste optie."

Toch geeft ze aan dat de auto pakken ook een optie is. " Wanneer het kan, zal ik altijd de auto pakken. Óók naar de Algarve. Het vakantiegevoel start dan al wanneer ik mijn eigen straat uitrijd."

Reisorganisaties blij, maar bewust van klimaatafdruk

Ook Reisorganisatie Sunweb spreekt van een goede tijd. "Vorig jaar was het beste jaar ooit voor Sunweb Group en ook dit jaar zien we de boekingen toenemen, de boekingstrend gaat zelfs beter dan voor corona."

Sinds de Kerst zag Sunweb een sterke toename in het aantal boekingen voor de zomervakantie. "Het vroegtijdig boeken is weer als vanouds. Nederlanders boeken weer traditiegetrouw hun zomervakantie in januari. In de eerste maand van 2023 lag het aantal boekingen voor de zomervakantie al 49 procent hoger dan in dezelfde maand in 2022. Mensen hebben weer zin om op vakantie te gaan, ze durven weer vooruit te kijken en eerder in het jaar hun zomervakantie te boeken."

Het vele vliegen zorgt echter wel voor een grote CO2-uitstoot. De luchtvaartsector was met 8,5 miljard kilo CO2 uitstoot verantwoordelijk voor 4,5 procent van de totale CO2-uitstoot in de Nederlandse economie in 2021.

Matthijs (24) en Bas (23) vliegen volop: 'Er zal wel een duurzamere manier van reizen moeten komen'

Bas Valk op Bali (Indonesië) Foto: Eigen foto

Studenten Matthijs van Dijk (24) en Bas Valk (23) uit Nijmegen gaan flinke reizen tegemoet deze zomer. Van Dijk: "Ik vlieg binnenkort eerst naar New York, omdat mijn ouders 25 jaar getrouwd zijn. Daarna ga ik nog een lange reis maken door Zuidoost Azië die vele studenten voor mij ook hebben gemaakt". Het zijn niet de eerste (verre) reizen die Van Dijk maakt. "Ik vlieg eigenlijk al mijn hele leven naar alle uithoeken van de wereld. Mijn mooiste reis tot nu toe was naar Amerika. Daar heb ik wekenlang rondgereden en het land mogen ontdekken."

Bewustzijn is er, maar toch...

Ook Valk heeft al vele reizen gemaakt. Ook hij ging naar Azië. Hij geeft wel aan bewust te zijn van zijn klimaatafdruk en probeert het vliegen beperkt te houden. "Ik ga een of twee keer per jaar op vakantie, omdat ik graag andere delen van de wereld wil zien en andere culturen wil ervaren." Valk is bewust van zijn vlieggedrag. "Het is natuurlijk wel iets waar je over nadenkt. Ik denk dat iedereen wel weet dat vliegen slecht voor het klimaat is. Deze zomer ga ik ook weer naar Valencia, een korte internationale vlucht."

Matthijs van Dijk in Thailand. Foto: Eigen foto

De huidige markt maakt het volgens Valk gewoon te verleidelijk om vliegvakanties te blijven boeken. "Door de combinatie van lage prijzen en de korte reistijden van het vliegen is het op beide vlakken aantrekkelijker om met het vliegtuig te gaan dan met bijvoorbeeld de trein. Wel vind ik het echt achterlijk dat een vlucht met twee of drie overstappen goedkoper kan zijn dan een directe vlucht."

Voor Valk is CO2- compensatie bij vluchten, waar je iets extra's voor betaalt, niet de blijvende oplossing. "Er zal een duurzamere manier van reizen moeten komen. De CO2- compensatie bij vluchten is nu op vrijwillige basis. Ik ben groot voorstander van een algemene, verplichte CO2-compensatie."

Van Dijk is van mening dat, als het om het milieu gaat, individuen geen verschil gaan maken "Ik denk dat de consument slechts een klein aandeel heeft in de vervuiling van de wereld. Grote bedrijven zouden het voortouw moeten nemen in gedragsverandering. Dat vluchten zo goedkoop zijn, is ook een belangrijke factor voor onze generatie."

Van Dijk en Valk behoren tot een generatie die wellicht in de toekomst het meeste last kan krijgen van de klimaatcrisis. Toch beïnvloedt dat de beslissing om verdere reizen te maken nog niet. Van Dijk: "Ik denk dat ik toch wel redelijk kan spreken namens mijn leeftijdsgenoten. Wij willen de wereld zien en ontdekken nu het nog kan." Van Dijk kijkt naar eigen zeggen wel bij vluchten of er rekening wordt gehouden met de CO2-uitstoot van het vliegtuig." Toch geeft hij aan dat de mate van vervuiling niet leidend is in zijn vakantiekeuze. "Zolang het kan zal ik zoveel mogelijk genieten van mijn relatief veel vrije tijd als student en zal ik onvergetelijke reizen maken."

Duurzaamheid hoog in het vaandel bij TUI en Sunweb

De reisorganisaties zijn zich bewust van de CO2-uitstoot en klimaatproblematiek. Perswoordvoerder TUI: "Duurzaamheid is bij TUI al jarenlang een belangrijk thema waarbij we altijd streven naar het verminderen van uitstoot. Dus daar doen wij zeker iets aan. TUI heeft bewust geïnvesteerd in een jonge en moderne vloot met beduidend stillere en zuinigere vliegtuigen. Maar we kijken ook naar andere manieren om de negatieve impact van reizen zoveel mogelijk te beperken."

Sunweb benadert haar klimaatafdruk via een andere invalshoek. "In april 2022 zijn we gestopt met het compenseren van CO2-uitstoot van vliegvakanties. In plaats van compenseren, investeren we liever in het verduurzamen van ons eigen aanbod." Daarnaast gaat reisorganisatie Sunweb, in samenwerking met Transavia, investeren in duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel.

Sunweb geeft aan dat verduurzamen een belangrijk aspect is van de organisatie. "We werken continu met onze partners aan initiatieven die bijdragen aan een duurzamere toekomst". De eerste flinke stappen zijn al gezet. "In 2022 zorgden we voor dat alle 1 miljoen klanten van Sunweb Group in 2022 met minder uitstoot vliegen. Het plan is om elk jaar meer SAF te gebruiken op vluchten naar vakantiebestemmingen. Zo willen we laten zien dat duurzaamheid een verantwoordelijkheid is voor iedereen en dragen we allemaal ons steentje bij aan een schonere wereld."

Extinction Rebellion-activist Arwen (44) 'vliegt al jaren niet meer' maar raakt soms ook in de knel met haar principes

Acties bij Schiphol van onder meer Extinction Rebellion, eind vorig jaar. Foto: ANP / ANP

Arwen Baggen (44) is woonachtig in Nijmegen en lid van Extinction Rebellion. Ze vliegt inmiddels al jaren niet meer. "De laatste keer dat ik ging vliegen is 4,5 jaar geleden. Ik vloog daarvoor vaker voor weekendjes weg nog naar het buitenland." Baggen merkte dat ze steeds meer ongemak kreeg van die tripjes. "Ik wilde een bewuster leven leiden en mijn gedrag aanpassen aan mijn levensvisie. Stoppen met vliegen dus. Gelukkig heb ik de luxe positie om gebruik te maken van andere vervoersmiddelen die soms wat duurder zijn."

Ze raadt anderen aan om af en toe stil te staan bij vervuilend gedrag. "Ik ben niet het type dat gedrag aan anderen wil opleggen, maar zo nu en dan denken aan hoe je duurzamer kan leven is goed."