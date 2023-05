Vrouw heeft eindeloos last van een date uit Staphorst

Delen via E-mail

Bij de eerste ontmoeting op een parkeerplaats in Nieuwleusen met de nu 35-jarige J.V. uit Staphorst was een vrouw er al gelijk klaar mee. Haar date was die dag in 2019 veel te opdringerig en ze nam de benen. Hij bleef haar in de jaren daarna veelvuldig lastigvallen en tot op de dag van vandaag is ze bang hem tegen te komen. Dat bleek maandag tijdens de rechtszaak.

Op alle mogelijke manieren zocht V. na de eerste ontmoeting contact met het slachtoffer. Vooral via datingsites, nadat ze hem geblokkeerd had op haar telefoon. Of hij maakte haar zwart op sociale media, waardoor ze bijvoorbeeld ineens een man voor een escortservice aan de deur kreeg.

Hij gebruikte andere namen, zoals 'Piet Verdriet' of 'Donald Trump'. De vrouw kwam hem bij een wandeling in Staphorst tegen, waar hij haar in bijzijn van haar metgezel begon uit te schelden.

Nu wordt J.V. (35) verdacht van stalking en bedreiging. De Staphorster was maandag niet naar de Zwolse rechtszaal gekomen om zich te verweren, ook was er geen advocaat. De zaak werd bij verstek behandeld.

Bericht via datingapp

Eind 2021 is een politieagent een praatje met hem gaan maken, een zogenaamd stopgesprek. Dat heeft niet geholpen: in mei 2022 stuurde de man haar via een datingapp het bericht 'ik pak jou waar en wanneer ik wil. Je kan hier komen voor normale oplossing anders schiet ik je in zwart masker'.

Tegenover de politie schetste V. een ietwat andere beleving bij de gebeurtenissen. Hij zou de vrouw al een jaar of vijftien geleden hebben ontmoet en sindsdien 'ghost' zij hem. Dat betekent zoiets als: steeds minder reageren en het contact verbreken.

Sorry zeggen

Als ze daar nou gewoon 'sorry' voor had gezegd, was het klaar geweest. Ja, dan wil ik mijn hart luchten, zou hij gezegd hebben bij de politie. Dat werd door de rechtbankvoorzitter voorgehouden uit het dossier.

De Staphorster wilde niet praten met gedragsdeskundigen, zoals de reclassering en een psycholoog. Het vermoeden bestaat dat hij psychotische stoornis heeft. Verder is opgetekend dat hij een eenzaam en teruggetrokken bestaan leidt. Daarbij kampt hij met ernstige lichamelijke ziekten.

Voor de belaging en de bedreiging is wat de officier van justitie voldoende bewijs. Het lastigvallen heeft lang geduurd en nog steeds ondervindt het slachtoffer de gevolgen. Ze heeft angstklachten ontwikkeld, trekt zich meer en meer terug uit het sociale leven en is heel wantrouwend naar anderen geworden, zeker in het contact leggen met dates. Ze krijgt traumatherapie.

Gebrekkig zelfinzicht

Daarbij zijn er grote zorgen over de Staphorster, omdat hij een gebrekkig zelfinzicht heeft. De aanklager is enigszins gerustgesteld doordat er de laatste tijd geen incidenten zijn geweest.

Ze eist 220 uur werkstraf, vier maanden cel voorwaardelijk en een contactverbod. Een locatieverbod is niet handig, omdat dan het adres van het slachtoffer bij haar vermeende belager bekend zou worden.