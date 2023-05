Jan had opeens een zwart oor door de vleesetende bacterie

De vleesetende bacterie die momenteel rondgaat, is vermoedelijk ziekmakender dan eerdere varianten van deze groep a-streptokokkenbacterie. Ook krijgt de bacterie wat makkelijk vat op mensen na het opheffen van de coronamaatregelen relatief veel waterpokken- en luchtweginfecties zijn geweest.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Met name waterpokken en influenza zijn een soort wegbereider", stelt arts-microbioloog Bart Vlaminckx, specialist op het gebied van de groep-a-streptokokkeninfecties. Door een luchtweginfectie raakt luchtwegweefsel beschadigd waardoor de bacterie makkelijker zijn weg kan vinden.



Ziekenhuizen in hele het land zagen de afgelopen maanden vele honderden patiënten die infecties met de bacterie hadden opgelopen. Ze hadden vaak een longontsteking, bloedvergiftiging of ontstekingen van huid, gewrichten of botten.

Elke besmetting met de bacterie - die vleesetend wordt genoemd omdat het huid, spier en vetweefsel kan vernietigen - moet sinds half januari door artsen gemeld worden bij rijksgezondheidsinstituut RIVM. Dat is massaal gedaan: in 2,5 maand kwamen er 374 meldingen binnen.



Die meldingsplicht was er al voor drie specifieke ziektebeelden die door de bacterie worden veroorzaakt. En ook het aantal meldingen voor die drie zijn omhoog gegaan. "Dus je kunt echt stellen dat er veel meer infecties zijn."

'Het moest heel erg zeer gedaan hebben, maar ik voelde niks'

Slaap, dat was wat Jan van den Brink (63) uit Doetinchem als eerste merkte toen hij begin 2020 een infectie met de vleesetende bacterie bleek te hebben. "Ik moest ergens even wachten in de auto en viel in slaap. Later gebeurde me dat nog een keer. Eenmaal thuis zag ik dat het in mijn oor helemaal zwart was."

Hij belde zijn huisarts, kreeg de assistente, maar binnen kwartier belde de huisarts hem terug en liet hem komen. Die wist meteen dat het om de vleesetende bacterie ging. "Het gekke was dat het eigenlijk heel erg zeer gedaan moest hebben. Maar ik heb er niks van gevoeld."

Hoe het kan dat zijn oor ontstoken is geraakt, weet Van den Brink niet. "Maar die bacterie hebben we allemaal. Als je met je nagel bijvoorbeeld in je oor zit en een klein gaatje maakt, kan de bacterie daar al in gaan zitten."

Een antibioticakuurtje deed bij hem wonderen. "Toen was het heel snel weer over."

Na corona veel luchtweginfecties

Maar waardoor dat precies komt, is wel nog speculeren, benadrukt Vlaminckx, die samen met collega's van het RIVM en het Nederlands referentielaboratorium voor bacteriële meningitis in het AMC een onderzoeksvoorstel heeft ingediend om dat uit te zoeken.

Voorlopig houdt hij het op het feit dat de variant van de bacterie die nu prominent aanwezig is mensen sneller ziek maakt. Daar komt dus bij dat na twee coronajaren waarin mensen relatief weinig griep hadden er het afgelopen half jaar wel relatief veel mensen luchtweginfecties hadden. Daardoor was dus een veel grotere groep dan anders bevattelijk voor de bacterie.

De vleesetende bacterie werd ook veel gezien bij kinderen: er overleden er vorig jaar negen aan. Volgens Vlaminckx is dat mogelijk het effect van een flinke uitbraak van waterpokken: ook de waterpokken maakten na corona een soort inhaalslag. "Het was een ongekend heftig seizoen."



Door de kapotte blaasjes die na een waterpokkeninfectie ontstaan is het voor de streptokok makkelijker om onder de huid te kruipen. Daardoor kunnen kinderen ernstige infectie van huid en onderliggende spieren, krijgen, of bijvoorbeeld bloedvergiftiging, longontsteking, hersenvliesontsteking of bot- en gewrichtsontsteking.

Antibiotica werkt doorgaans goed

De arts-microbioloog zegt dat we nu niet bang hoeven te zijn voor een enorme golf aan nieuwe infecties. "De aantallen zijn niet alarmerend verder aan het toenemen." De verwachting is zelfs dat ze komende maanden lager zullen worden. "Want dat is altijd zo geweest: in april, mei, juni neemt het af."



Wat ook een geruststelling is: antibiotica werken er doorgaans heel goed tegen. "Het oude penicilline werkt uitstekend als je op tijd start met behandeling." Als de infectie al een poos aan de gang is, is vaak ook een chirurgische ingreep nodig om het geïnfecteerd gebied te verwijderen.

Hoe gevaarlijk is de vleesetende bacterie?

De zogeheten groep-A-streptokokkenbacterie kan voor nogal wat verschillende aandoeningen zorgen, zoals een shock, (kraamvrouwen)koorts, een long- of hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Daar kun je aan overlijden, zeker als de aandoeningen optreden in combinatie met andere gezondheidsklachten.

Een bekende uitwas is ook necrotiserende fasciitis, een onderhuidse infectie die huid, spier en vetweefsel kan vernietigen en bijvoorbeeld kan leiden tot amputaties. Mensen die een infectie hebben, hebben vaak veel pijnklachten. Amandelontsteking, krentenbaard en roodvonk worden ook veroorzaakt door de bacterie.

In veruit de meeste gevallen is de bacterie ongevaarlijk. Veel mensen dragen de bacterie ook al bij zich, vaak in neus of keel, meestal zonder er ziek van te worden.

Patiënten die een infectie hebben, voelen zich vaak ernstig ziek en klagen vaak over algemene malaise, hoge koorts, rillingen, spierpijnen, sufheid of lichte verwardheid. Ook diarree en braakneigingen zijn uitingen van de ziekte.