Hoeveel asielzoekers slapen er nu in hotels?

Ruim 3000 van de 52.000 asielzoekers in Nederland worden opgevangen in hotelkamers en gezinssuites van goedlopende hotels. In totaal heeft het COA contracten met 64 hotels, waaronder zeven vestigingen van Van der Valk, waartoe het Theaterhotel in Almelo behoort. Dat hotel verhuurt 50 van de 200 kamers aan het COA. Dat zegt het COA in reactie op vragen van De Twentsche Courant Tubantia.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dinsdag doet de Almelose rechtbank uitspraak in het door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangespannen kort geding tegen een Afghaans gezin met acht kinderen dat sinds vorig jaar september in het Almelose Theaterhotel verblijft.

Het COA wil de Afghanen uit het viersterrenhotel zetten, omdat ze een aangeboden woning in de Zeeuwse gemeente Tholen hadden geweigerd. Het echtpaar wil de woning in Tholen niet, omdat het de afstand het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam te groot vindt.

Eén van de zoontjes moet daar regelmatig naar toe voor behandeling aan een hazenlip en de ouders vinden de reistijd - twee uur met het openbaar vervoer - te lang. De ouders willen liever een huis dichter bij het ziekenhuis.

Ondankbaar

De publicatie over het kort geding leidde tot commotie en publieke verontwaardiging op sociale media. Alleen al op de Facebook-pagina van Tubantia was er al sprake van ruim vijfhonderd negatieve reacties. De woningweigering door de Afghanen werd als 'ondankbaar' gezien.

Het veronderstelde geen afstand willen doen van verblijf in de luxe omgeving van een viersterrenhotel in Almelo versterkte dat gevoel bij veel reageerders nog eens. Temeer omdat er ruim 400.000 Nederlanders op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning en daar gemiddeld zeven jaar op moeten wachten.

Het roept de vraag op hoeveel asielzoekers er nu eigenlijk in hotels verblijven. Ruim drieduizend, zo blijkt uit navraag bij het COA. Dat is 6 procent van het totale aantal.

Ook statushouders in een hotel

In Overijssel gaat het om negen hotels, laat het COA weten. Bij bijna 600 van de 3054 mensen voor wie hotelkamers worden gehuurd, gaat het om statushouders die verblijven in een hotel in de gemeente waar ze gaan wonen en daar wachten op de toewijzing van een woning.

Een andere vraag die door het verhaal werd opgeroepen is hoeveel statushouders weigeren te verhuizen naar een aangeboden woning. Dat blijkt vrijwel nooit te gebeuren. Vorig jaar was dat bij 29.000 toewijzingen uiteindelijk in 0,1 procent van de gevallen. Dat antwoordden minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Eric van der Burg (asielzaken) vorige maand op Kamervragen van de PVV'ers Geert Wilders en Alexander Kops.

Consequenties

Het aantal aanvankelijke weigeringen lag vorig jaar op 1 procent en in de jaren daarvoor op 1,5 en 2 procent, maar na een gesprek met het COA, waarin op de consequenties van weigeren werd gewezen, kozen negen van de tien aanvankelijke weigeraars eieren voor hun geld.

Die consequentie is namelijk uitzetting uit de opvang - asielzoekerscentrum, vakantiepark of hotel - zoals het Afghaanse gezin in het Almelose Theaterhotel nu boven het hoofd hangt. In de praktijk betekent dit dat het gezin bij de daklozenopvang terechtkomt, als men er niet in slaagt zelf onderdak te vinden.

Oekraïne

In heel het land beschikt het COA over 81 reguliere en 108 noodopvanglocaties. De ruim 90.000 Oekraïense oorlogsvluchtelingen die in Nederland verblijven en geen asielaanvraag hebben ingediend - en dat heeft bijna niemand van deze groep - worden niet door het CAO begeleid en vallen dus buiten deze cijfers.

Een woordvoerder van het COA zei twee weken geleden bij de behandeling van het kort geding dat de uitspraak door het COA 'heel belangrijk' is, omdat die richtinggevend is voor de organisatie.