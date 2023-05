Hoe gaat het met onze drankzucht?

Zwolle en Apeldoorn gaan happy hours in de horeca aanpakken. Ze willen af van stuntprijzen met alcohol. Een goede zaak, vindt het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (Stap), al verbaast het directeur Wim van Dalen uit Ermelo wel dat het nog een onderwerp is. 'Er dreigt een veel groter gevaar.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Nico Hesselink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Drank en Horeca Inspecteurs (NVDI), waarschuwt dat verbieden van happy hours niet genoeg is. "Er zal ook gehandhaafd moeten worden. Dat is nu al een groot probleem. Er zijn te weinig controleurs. Veel boa's moeten het erbij doen."

Daardoor wordt volgens Hesselink te veel gedoogd. "Doorschenken als iemand in kennelijk staat is, is strafbaar maar niemand houdt dit in de gaten." De uitwassen ergeren hem. "Er is veel overlast door dronken mensen op straat."

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (Stap) zet zich ervoor in dat effectief gebleken maatregelen, die leiden tot een afname van alcoholgerelateerde schade, worden ingevoerd en gehandhaafd. Het gaat daarbij zowel om gezondheidsschade als overlast, verkeersongevallen en huiselijk geweld als gevolg van alcoholgebruik.

Jarenlang waren happy hours in horecagelegenheden een belangrijk thema voor Stap. Die tijd is geweest. Dat geldt ook min of meer voor jongerenketen, waar het altijd happy hour is.

Opvallend stil

"Die keten moeten we wel in de gaten blijven houden", vindt Van Dalen. "We hebben helaas geen goed landelijk beeld, simpelweg omdat het niet recent is onderzocht. Dat moet gebeuren, om de omvang te bepalen en de leeftijd en het alcoholgebruik op die plekken in kaart te brengen."

Hij heeft de indruk dat veel gemeenten en ook ouders het wel goed vinden. "Daarbij hoor ik argumenten dat de jongeren dan tenminste in de buurt blijven en niet al op jonge leeftijd naar Duitsland gaan om zich vol te gieten. Dat mag zo zijn, maar uiteindelijk moeten ze van de keet ook naar huis."

NVDI-voorzitter Nico Hesselink zegt dat jongerenketen moeilijk zijn aan te pakken omdat ze vaak op particulier terrein zitten. "Daar hebben wij geen bevoegdheid. Je hoopt dan maar dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen."

Schokkende cijfers

Van Dalen verwijst naar in december gepubliceerde cijfers. Die noemt hij schokkend.

In 2021 kwamen in Nederland naar schatting 4500 mensen op de spoedeisende hulp (SEH) terecht met een alcoholvergiftiging. In hetzelfde jaar waren er ongeveer 15.600 SEH-behandelingen door ongevallen waarbij voor zover bekend alcohol betrokken was.

Van die 4500 SEH-bezoekers was 21 procent jonger dan achttien jaar. Terwijl aankoop van alcohol wettelijk gezien pas vanaf achttien jaar is toegestaan.

Volgens Wim van Dalen is mede door deze cijfers het kwartje wel gevallen en zijn daarom vrijwel overal happy hours verdwenen.

Waar het nog wel bestaat, zijn de mogelijkheden wettelijk al beperkt. "Een kroegbaas mag maximaal 25 procent korting geven. Dus 'twee halen, een betalen' is al verboden."

Dat er in Apeldoorn nog een gelegenheid is om de hele avond voor 25 euro te drinken (bier en wijn), snappen Van Dalen en Hesselink niet. "Dat druist regelrecht tegen de bedoeling van de wetgeving in", onderstreept Van Dalen. "Dat moeten we niet willen en dat kan de gemeente nu al aanpakken."

Nauwelijks controle

Probleem is dat er te weinig controleurs zijn. Van Dalen: "Er zijn nauwelijks controles. Alcoholboa's worden per gemeente heel verschillend ingezet. Er is ook geen norm voor het aantal fte's en het aantal uren. Ook dat wordt lokaal bepaald."

Wat Stap en NVDI mede in dat licht als nieuw gevaar zien, is dat alcohol op steeds meer plekken opduikt.

VVD-Kamerlid Thierry Aartsen heeft onlangs een al vijf jaar oud plan om de regels rond de verkoop en het schenken van alcohol te versoepelen uit de mottenballen gehaald. Het gaat om een wetsvoorstel dat blurring (mengvormen tussen horeca en winkels/dienstverleners) toestaat.

Wim van Dalen ziet de bui al hangen. "Dit is zo onwenselijk. Dan kun je straks overal wijn proeven in de supermarkt, bier halen bij de bouwmarkt, wijn drinken bij de kapper, alcohol kopen in de dierenwinkel. Op veel meer plaatsen word je dan geconfronteerd met alcohol."

Te weinig alcoholboa's

De Nederlandse Vereniging voor Drank en Horeca Inspecteurs (NVDI) waarschuwt voor verruiming van alcoholverkoop. Volgens voorzitter Nico Hesselink is het door de beperkte capaciteit nu al zeer lastig om toezicht te houden op alle legale en illegale verstrekpunten.

"Als de politiek met dit wetsvoorstel akkoord gaat, wordt het toezicht op alle verstrekpunten nog veel moeilijker. Het wordt dweilen met de kraan open."

Dat het toch op tafel komt en serieus moet worden genomen, heeft een opmerkelijke reden. Het plan om blurring toe te staan, is opgenomen in het regeerakkoord. "Hoe het daarin is gekomen, is mij nog steeds een raadsel, maar het is een feit. We dachten aanvankelijk: het waait wel over. Maar de VVD blijkt een hardnekkige tegenstander en komt er nu toch weer mee."

Stap verzamelt munitie om het plan met kracht af te kunnen schieten, met hulp van tal van andere organisaties. "De weerstand is groot, maar als de coalitie erachter blijft staan, gaat het toch door. Gelukkig zien we dat ChristenUnie, CDA en D66 er steeds meer afstand van nemen. We willen het tegengeluid versterken door op basis van voorbeelden in het buitenland te laten zien wat ons boven het hoofd hangt."

Ook kinderen zien dat

Van Dalen schetst een beeld van wijnbars in supermarkten. "Ziet er misschien aantrekkelijk uit, genereert ongetwijfeld inkomsten, maar we moeten het echt niet willen vanuit het oogpunt van volksgezondheid en veiligheid. Blurring leidt tot meer verkoop en zichtbaarheid van alcohol. Daar worden ook kinderen mee geconfronteerd."

In 2017 is geëxperimenteerd in 34 gemeenten, waaronder Apeldoorn, Zutphen en Zwolle. Dat heeft in de ogen van Van Dalen al een verkeerde uitwerking. "Ik zag laatst bij een boekwinkel in mijn woonplaats flessen wijn staan. Toen ik opmerkte dat ze die niet mogen verkopen, was de reactie: maar in Zwolle doen ze dat ook."

Na de zomer, waarschijnlijk in september, gaat de Tweede Kamer in debat over blurring.

'Kankeralarm' op etiket

Wim van Dalen verwacht dat binnen enkele jaren op elk fles alcoholhoudende drank een indringende waarschuwing komt te staan. Zoiets als nu al gebeurt op rookwaren.

"In Ierland is dat al bijna zover en Europa stuurt er gelukkig ook op aan. Er is een duidelijk relatie tussen bovenmatig drankgebruik en zeven soorten kanker. Nog los van het feit dat de consument moet kunnen zien wat er in een product zit, moeten producenten daarover ook eerlijk zijn."