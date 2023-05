Kickbokskampioen Tayfun (31): 'Ik win in het leven'

Als zevenvoudig wereldkampioen met een moeilijke jeugd is hij een voorbeeldig rolmodel voor de Tilburgse jeugd. Kickbokskampioen Tayfun Özcan laat jongeren met plezier zien dat het pad van de criminaliteit doodloopt. 'Al is er maar eentje iets van me oppikt, dan vind ik het al geslaagd.'

Op 8 april 2016 ging kickbokser Tayfun Özcan knock-out, voor de eerste en vooralsnog laatste keer in zijn carrière. Het gebeurde in China, in de tweede ronde van zijn gevecht tegen Wu Xuesong. In de maanden daarna zag Özcan die knock-out als 'een deuk in zijn ego', maar zeven jaar later ziet hij dat compleet anders. "Het was de grootste les in mijn leven. Ik had acht wedstrijden achter elkaar gewonnen, ik begon naast mijn schoenen te lopen. Die knock-out was een spiegel die me werd voorgehouden. Ik had 'm nodig."

Zijn succes kwam hem niet aanwaaien

Nu, op zijn 31ste, is Tayfun Özcan als zevenvoudig wereldkampioen een voorbeeldig rolmodel voor jongeren. Hij leent zich er graag voor. In 2020 deed hij mee aan de documentaire Guns down van het Tilburgse jongerenwerk, bedoeld om te waarschuwen voor het toenemend wapenbezit. En onlangs zat hij samen met jonge voetbalsupporters van de befaamde King Side van Willem II, waar stoer gedrag de norm is. "Die jongens hebben het ook niet makkelijk. Ze willen er graag bij horen. Ik ga daar graag mee in gesprek. Al is er maar eentje die iets van me oppikt, dan vind ik het al geslaagd."

Jongeren die onzeker zijn, die iets willen bereiken in het leven, maar niet weten hoe: Özkan kan er uit eigen ervaring over meepraten. Zijn succes kwam hem bepaald niet aanwaaien. Hij groeide op in een gezin van zeven kinderen, Tayfun is de op één na oudste. Vader kampt met drie verslavingen: alcohol, drugs en gokken. Voor zijn moeder is het leven 'een hel'. Ze krijgt regelmatig klappen, en ook haar kinderen vallen regelmatig ten prooi aan de furie van hun vader.

Op school kan Tayfun zijn draai niet vinden. "Ik sprak slecht Nederlands. Thuis werd alleen Turks gesproken, we keken naar de Turkse tv, er kwamen alleen Turkse mensen over de vloer. Ik was een vechtersbaasje. Ik kon me niet goed uiten, dus bij een discussie ging ik al gauw slaan."

Weggestuurd, omdat pa de contributie niet betaalde

Jongerenwerkers brachten hem aan het sporten. Voetballen, boksen. Maar zowel bij de voetbalclub als bij de sportschool werd hij weggestuurd, omdat pa de contributie niet betaalde. "Ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik was 13, ik liep met een stok in mijn hand over een muur te krassen. Ik zag het leven helemaal niet meer zitten."

Een Turkse vriend bracht redding. Hij bracht Tayfun naar een andere sportschool, waar hij voorlopig voor niks mocht trainen. Dat was de plek waar zijn bokstalent ontdekt werd. Jongens die al jaren aan het trainen waren, kregen een pak rammel van Tayfun. De sport werd zijn lust en zijn leven. "Zolang ik kon sporten, kon ik de ellende van thuis ontvluchten." Van zijn vader kreeg hij nog regelmatig klappen, maar terugslaan deed hij nooit. "Ik vond 'm ergens ook wel zielig."

Toen Tayfun negentien jaar oud was, verliet zijn vader het gezin. Later kwam hij nog weleens naar een wedstrijd kijken, maar inmiddels is het contact verbroken. Zijn moeder daarentegen is zijn grootste fan. "Nee, ze is niet bang dat ik klappen krijg. Ze rekent er gewoon op dat ik altijd win." Grijnzend: "Die knock-out in China heeft ze gelukkig niet gezien, daar was ze niet bij."

Tayfun Özcan: "Vanaf het moment dat ik ben gaan boksen, wist ik dat ik ging winnen." Foto: Kees Martens

Özcan is in voorbereiding op het gevecht van 9 juni, als hij in Bangkok de Thaise held Superbon Banchamek moet verslaan. En vorige week werd hij voor de tweede keer vader, van dochtertje Yara. "Ik ben trots op mezelf, ik ben aan het winnen in het leven. Ik ben gezond, ik heb een lieve vrouw en twee prachtige kinderen. Ik heb alles kunnen omdraaien. Vanaf het moment dat ik ben gaan boksen, wist ik dat ik ging winnen."

Bossche rivaal haalt nu de media als Mohammed J.

Met zeven wereldtitels op zijn naam doet de Tilburgse lichtgewichtbokser het aanmerkelijk beter dan zijn Bossche rivaal Mo, die sinds zijn arrestatie in januari van dit jaar de media heeft gehaald als Mohammed J., verdacht van de handel in cocaïne. De Brabanders vochten drie keer tegen elkaar, Özcan won twee keer. "Ik weet niet precies wat Mo heeft gedaan, daarom kan ik er ook niks van zeggen. Behalve dat ik het erg jammer vind. We hebben samen helelmooie wedstrijden gebokst."

Maar ook Özcan heeft zijn jeugdzondes. "Als puber heb ik ook wel dingen gedaan die niet mochten. Je ziet het gevaar niet op die leeftijd. Ik snap jongeren ook wel. Op sociale media zien ze allemaal mensen met veel geld, met mooie kleren. Dat willen ze ook, daar zijn ze mee bezig. Ze kijken ook op tegen criminelen. Sommigen kiezen dan voor de makkelijkste weg. Mensen oplichten op internet, of pakketjes wegbrengen, weet ik veel. Je verdient er sneller geld mee dan in de supermarkt."

In de documentaire die hij maakte met de jongerenwerkers van R-Newt geeft Özcan de jonge doelgroep mee dat het pad van de misdaad doodloopt. "Als je gewoon hard werkt, kun je ook leuke dingen kopen. Het duurt misschien wat langer, maar uiteindelijk kún je het wel."

Opeens op een voetstuk staan

Drie jaar later ziet hij dat de groeiende armoede toch veel jongeren voor de criminaliteit kiezen. "Als het misgaat, krijgen ouders vaak de schuld. Maar vaak moeten beide ouders werken om het hoofd boven water te houden. Die komen 's avonds thuis en ploffen dan op de bank, zonder dat ze weten wat hun kinderen uitspoken, zonder dat ze hun kinderen liefde kunnen geven. Dat kun je ze ook moeilijk kwalijk nemen."

In Bangkok zitten op 9 juni 40.000 toeschouwers naar zijn gevecht te kijken. In de dagen voor de wedstrijd, die live uitgezonden wordt op de Thaise tv, heeft hij al drie interviewafspraken staan. "Ik heb geleerd hoe ik met die spanning moet omgaan. Al die mensen die naar mij komen kijken, dat geeft me energie. In het begin is dat iets waar je aan moet wennen. Opeens sta je op een voetstuk, willen mensen met je op de foto. Dan is het nog raar om fans te hebben. Nu is het leuk, het verveelt me niet. Ik kan hier gelukkig nog gewoon over straat lopen, in Thailand of Singapore ben ik veel bekender."

Een overstap naar de prestigieuze GLORY-organisatie niet aan de orde

Het gevecht tegen Superbon is voor de 'Turkish Turbine' ook een kans op revanche: in oktober 2022 verloor hij in Singapore zijn laatste wedstrijd. Een intensieve voorbereiding, ook op het mentale vlak, moet daarvoor de basis leggen. "Ik mediteer veel, dat geeft me rust. En ik kijk iedere dag wel een uur naar video's van Superbon. Ik ken hem al goed natuurlijk, maar ik probeer patronen te ontdekken in zijn gevechten. Allemaal met de bedoeling om een goed gameplan te maken: ik moet straks precies weten wat ik moet doen om te winnen."

Wat er na het gevecht in Bangkok op de rol staat? Özcan weet het nog niet. "Mijn contract met ONE loopt in augustus af. Ik wil me nog niet bezighouden met de vraag of het contract verlengd wordt. Dat zal ook afhangen van de wedstrijd tegen Superbon."

Een overstap naar de prestigieuze GLORY-organisatie, waar de zwaargewichten Rico Verhoeven en Badr Hari vechten, is voor de Tilburger nu niet aan de orde. "Voor mijn gewichtsklasse is ONE de Champions League, daar zitten alle toppers. Daar wil ik nu wereldkampioen worden."

Jongerenwerkorganisatie is hartstikke blij met Tayfun: 'In al zijn puurheid een prima rolmodel'

Tayfun Özcan maakt deel uit van een clubje jonge Tilburgers waar jongerenwerkorganisatie R-Newt nooit vergeefs een beroep op doet. "Hij is een hartstikke fijn voorbeeld", zegt jongerenwerker Wesley van Loon, die zich nog goed kan herinneren hoe Tayfun als klein manneke voor het eerst binnenliep in een jongerencentrum in de wijk Theresia. "Hij had echt een heel lastige thuissituatie, het is echt indrukwekkend hoe hij daarmee is omgegaan. Het is ook mooi dat hij naar buiten durft te treden met zijn verhaal. Dat heeft mij echt geraakt."

En nog mooier vindt Van Loon het dat Özcan ondanks al zijn successen 'dicht bij zichzelf is gebleven'. "Tayfun heeft geen sterallures, hij blijft lekker nuchter. En de boodschap die hij overdraagt aan jongeren is een goeie: succes komt niet vanzelf aanwaaien, niks gaat vanzelf. Je moet er keihard voor werken, dat geeft hij jongeren mee. En ook dat het niet gaat om mooie kleren of dure schoenen."

Vooral jonge jongens kunnen zich prima identificeren met Tayfun, ziet Van Loon. "Voetballers en kickboksers die succes hebben, dat werkt goed. Tayfun is ook heel benaderbaar, hij is open en eerlijk. En hij is in heel Brabant bekend, dat beperkt zich echt niet tot Tilburg. Hij krijgt veel vragen van jongens en maakt altijd tijd om die te beantwoorden. In al zijn puurheid is het een prima rolmodel. Juist door zijn openhartigheid maakt hij een connectie met jongeren die zich herkennen in zijn verhaal of in een soortgelijke thuissituatie zitten."