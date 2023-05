Honderden meldingen over vleesetende bacterie

Ziekenhuizen in heel het land hebben de afgelopen maanden vele honderden patiënten gezien met een longontsteking, bloedvergiftiging of ontstekingen van huid, gewrichten of botten. Allemaal symptomen van een infectie met de vleesetende bacterie.

Sinds 19 januari moeten alle besmettingen met deze groep-A-streptokokken (GAS-bacterie) bij rijksgezondheidsinstituut RIVM gemeld worden. Tot en met maart zijn die cijfers er: in tweeënhalve maand waren er 374 gevallen.

Opvallend daarbij is, aldus het RIVM, dat er in die korte periode achttien meldingen bij waren van hersenvliesontsteking (meningitis). Dat is veel: de afgelopen veertig jaar telde het meningitis-instituut NRLBM dat dat bijhoudt gemiddeld maar vijf patiënten per jaar met de bacterie. Vorig jaar was al een kleine stijging te zien: in 2022 waren er negentien gevallen.

"Het is een opmerkelijk stijging", stelt arts-microbioloog Bert Mulder van het Nijmeegse ziekenhuis CWZ. Vorige maand had zijn ziekenhuis in een weekend liefst acht patiënten met de bacterie. "Het merendeel van de patiënten heeft diepe infecties in de huid. Het belangrijkste kenmerk is pijn: mensen trekken hun been of arm al terug als je er alleen maar naar wijst."

Negen kinderen overleden

De opmars van de vleesetende bacterie uitte zich vorig jaar eerst nog vooral bij kinderen. Volgens de laatste cijfers van het RIVM werden er in 2022 42 kinderen tussen 0 en vijf jaar ernstig ziek van: dat is zeven keer zo hoog als in de jaren ervoor. Er overleden negen kinderen door de infectie.

In januari, februari en maart van dit jaar zijn er steeds zestien of zeventien meldingen gedaan van kinderen met de GAS-bacterie. Dat dit zulke grote aantallen zijn, komt volgens het RIVM omdat nu meer ziektebeelden moeten worden gemeld waarbij de bacterie een rol speelt.

Ook in andere landen

Waar de opmars van de bacterie door te verklaren is, is niet precies bekend. Maar ook in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Ierland worden meer mensen ernstig ziek door de groep-A-streptokok.

De opleving van de bacterie kan volgens het RIVM het gevolg zijn van de coronamaatregelen, waardoor mensen minder in aanraking kwamen met virussen en bacteriën. Daardoor zijn mensen nu misschien meer vatbaar.

De meldingsplicht die het RIVM aan artsen oplegde, is bedoeld om beter zicht te krijgen in de mate waarin de bacterie zorgt voor problemen. Ook kan de GGD dan antibiotica gegeven aan mensen die in huis wonen met iemand met een infectie. Zo wordt voorkomen dat mensen in de directe omgeving ook ernstig ziek worden: de bacterie kan namelijk makkelijk worden overgedragen: middels druppeltjes vocht die vrijkomen tijdens hoesten, niezen en praten en via iemands handen.

De GGD Noord- en Oost-Gelderland moet geregeld in actie komen om te zorgen dat de nauwe contacten van een patiënt met de bacterie geïnformeerd zijn. "Zodat we die bij klachten die horen bij de infectie indien nodig antibiotica kunnen geven", meldt een woordvoerder van de gezondheidsdienst van onder meer de Achterhoek. Hierbij wordt ook veel samengewerkt met huisartsen.

Veel mensen hebben de vleesetende bacterie bij zich

De groep-A-streptokok, die vleesetende bacterie wordt genoemd, is een bacterie die veel mensen in hun keel of op hun huid hebben zonder dat ze er ziek van worden. Bijna alle kinderen hebben er wel eens een infectie mee gehad: krentenbaard, een ontstoken keel of roodvonk zijn er uitingen van. Heel soms zijn er ernstige infecties, zoals bloedvergiftiging, longontsteking, (kraamvrouwen)koorts of necrotiserende fasciitis. Dat is een onderhuidse infectie die huid, spier en vetweefsel kan vernietigen en bijvoorbeeld kan leiden tot amputaties. Aan die infectie dankt de bacterie de naam 'vleesetend'.