Carolien liet haar dochter opgraven, ze lag naast Sem Vijverberg

Drie uitvaarten regelde Carolien uit Laag-Keppel voor twee dochters. Die van Esmée, die van Eris Myrrha en toen die van Esmée nog een keer. Na zeventien jaar liet ze haar kleine meid Esmée opgraven om haar alsnog te kunnen laten cremeren. Op haar eigen manier deze keer.

De telefoon ging enkele minuten voordat ze op de begraafplaats in Doetinchem waren. Carolien zette de auto langs de kant en nam op. Het was de beheerder. "Het was klaar. Ze was opgegraven. Ze hadden best nog wel wat teruggevonden, zei hij. Ook kleertjes."



Dat de begraafplaatsbeheerder haar op dat moment nog eens vroeg: ga je haar straks echt zelf over leggen, was geen onbegrip en geen onwil, wist Carolien. Ze stond op het punt iets te gaan doen wat bijna niemand doet en hij wilde haar gewoon een beetje beschermen. "Hij was zelf vader van drie kinderen."

Even later op de begraafplaats liep Carolien, die twee dochters had meegenomen, langs het grafje van Esmée. Dat was nu kaal, de grafsteen stond aan de kant. De beheerder was onderweg op de fiets. Toen hij er was, kregen ze, discreet in de schuur, een kartonnen doos aangereikt. Carolien: "Die was veel kleiner dan ons was verteld. Hij kon zó in de kofferbak. De achterbank, die al plat lag, klikten we maar terug."

En toen? "Toen wilde ik zo graag meteen even in die doos gluren. Je kon door de gaten van de handvatten kijken. 'Schijn eens bij met je telefoon', zei ik tegen mijn dochter. Maar we moesten de doos dicht laten, zei de beheerder, en hem zo meenemen."



Dat deden ze en zo reed Carolien op 22 maart van dit jaar niet met twee, maar met drie dochters in haar auto terug naar huis.

Carolien (47, achternaam bekend bij de redactie) uit Laag-Keppel heeft vijf dochters, maar twee meisjes zijn overleden. Op een kwade ochtend in februari 2006 was Esmée niet wakker te krijgen. De 'levenslustige stuiter' stierf drie dagen later, bijna 3 jaar oud, aan een hersenontsteking.



Zestien jaar later, op 19 november 2022, overleed de twaalfjarige Eris Myrrha, geboren met lichamelijke afwijkingen die zo ernstig waren dat de artsen toen ze nog klein was zeiden: ze leeft hooguit nog veertien dagen.

Geen echte keuzes

Niet twee, maar drie uitvaarten regelde Carolien: die van Esmée, die van Eris Myrrha en toen nog eens die van Esmée, want die kleine meid in een kist met een deksel in de grond, op díe plek, dat klopte gewoon niet. Dat het wel zo gegaan is in 2006, neemt ze zichzelf niet kwalijk. "Je hebt er gewoon nooit over nagedacht, je kind begraven."

Op dat moment volgde ze de uitvaartondernemer, legt ze uit. "Die was begripvol, maar eigenlijk word veel je aangepraat. Op zo'n manier dat het lijkt alsof je veel keuzes hebt. Doe de begrafenis maar in het weekeinde, dat is fijn voor mensen die van ver komen, wordt gezegd. Het lettertype voor de kaart? Twee boeken, kies maar."

Het kinderhofje op de Doetinchemse begraafplaats was wel helemaal haar eigen keuze. "Zo'n aparte plek voor kinderen, dat hadden andere begraafplaatsen niet. Maar toen werden de bomen gekapt en verdwenen de belletjes die erin hingen en was het er al minder fijn, vond ik."

Twee grafjes in beeld

Er was nog iets anders wat het 'ze ligt hier verkeerd'-gevoel versterkte: Esmée kwam te liggen naast de net begraven Sem Vijverberg, het baby'tje dat in januari 2006 in het ijs gevonden was in Doetinchem. De media-aandacht voor die zaak was enorm en op alle filmbeelden en foto's, ook die van de Gelderlander, waren steeds twee graven te zien: van Sem én Esmée.

Ze bleef erover bellen met de politie en de media: pas die foto's aan, alsjeblieft. Er werden sorry-bloemen bezorgd, maar vaker hoorde ze helemaal niks meer, zegt ze. "En als de zaak Sem weer eens in het nieuws is, dan duiken die oude beelden toch weer op."



Toen Carolien kans zag om dit recht te zetten voor Esmée, zocht ze contact met Radboud Spruit, een grafkistenmaker uit Utrecht (zie kader) die twittert over wat hij meemaakt en die ooit voor zijn tante Jo deed wat Carolien voor haar kleine meid wilde gaan doen: haar laten opgraven en alsnog laten cremeren, op haar eigen manier.

Moet het deksel dicht blijven?

In Nederland mogen de nabestaanden na de verplichte grafrust van tien jaar en met een verklaring van toestemming van de burgemeester iemand laten opgraven. In de meeste gevallen volgt daarna een crematie.

Maar let op, had de grafkistenmaker Carolien al gewaarschuwd: de uitvaartwereld slaat maar een slag naar de regels, bluft zelfs, over wat er wel en niet mag rondom dat opgraven. Moet het deksel dicht blijven, bijvoorbeeld. Mag je de opgegraven resten zelf vervoeren of moet een begrafenisondernemer dat per se doen? En moet je de resten die dag nog laten cremeren of herbegraven? Of is er meer tijd?



Carolien en haar kinderen waren in maart niet aanwezig bij het opgraven van Esmée. Dat hadden ze wel gewild, maar de bezorgde begraafplaatsbeheerder was op dit punt niet te vermurwen. "'Dan voelen ze zich zo op de vingers gekeken', zei hij. Maar ze zouden er heel zorgvuldig mee omgaan en alles wat ze konden vinden uit het graf halen."

Nieuwsgierigheid bedwingen

Daar ligt helemaal niks meer na al die tijd, dat was wat Carolien te horen kreeg van mensen die het kunnen weten toen ze voor het eerst over het opgraven van Esmée was begonnen. Het gaf haar de zenuwen, want het was zo belangrijk dat er nog wel iets lag.

Toen ze thuiskwamen met de resten van Esmée in een doos, kon Vera (18) haar nieuwsgierigheid naar haar zusje bijna niet bedwingen. De sfeer was blij, uitgelaten bijna. Carolien: "Ik riep naar de meiden: 'Wacht nou even, ik moet eerst plassen'. Mijn dochter van 30 was net weer zwanger en twijfelde nog: wil ik dit wel zien?"



De volgende vraag was: waar doen we de doos open? "Misschien kunnen we het beter in de tuin doen, zeiden we. Maar het had alleen maar geregend en het begon net weer te druppelen. Toen hebben we doos in de keuken gezet, naast ons wilgentenenmandje waar ze later die dag in gecremeerd zou worden."

Niet wit, maar helemaal bruin

Wat zagen ze toen ze het deksel optilden? "Een berg natte aarde."



Wat meteen opviel, was een grote, vieze, opgerolde deken. Maar toen, voorzichtig door het zand voelend, stelden ze verrukt vast: de ribbetjes! "Het deed me denken aan die musea waar ze opgravingen laten zien. Mijn beeld van een skelet was wit, maar deze botjes waren helemaal bruin."



Een stukje bekken, schouderblad en een puntje borstbeen volgden. "Op een gegeven moment vonden we het onderkaakje. En ook haar gezichtje."



Carolien had zo verlangd naar dit moment. Het was niet eng, hoewel ze die gedachte bij ouders goed kan voorstellen. Maar je moet begrijpen, legt ze uit, in het ziekenhuis had ze de doodzieke Esmée nauwelijks nog mogen aanraken.

"Vanwege de kans op epileptische activiteit. Tot ze dood was, toen mocht ik haar even wassen. Maar dat was niet eens de laatste verzorging, want daarna werd ze nog helemaal opengemaakt voor de obductie."



In een zwarte zak kwam haar dochtertje daarna thuis. "Kijk maar niet onder de kleren, was het advies. Ik heb toen geluisterd naar wat ze zeiden. Misschien dat ik daarom nu wel alles van haar wilde zien en voelen met mijn eigen handen. Ik was dan wel niet bij het opgraven geweest, maar dat kunnen uitzoeken van die hele doos, dat was echt het allerfijnste. En dat ze weer even thuis was, bij ons."

Pamper in perfecte staat

Die middag liet Carolien elke korrel zand door haar vingers gaan en verslond ze de details: het Poeh-beertje in de kist bij Esmée had geen beentjes meer, maar wel zijn beide armpjes nog. Het lint met de lieveheersbeestjes erop, gekregen van de peuterspeelzaal, verging bovengronds binnen enkele uren, zo zagen ze.



Maar Esmée's zwarte sokjes waren nog goed, net als een kledinglabel maatje 110/116. "Aan de pamper die ze om had gehad, zat modder aan de buitenkant, maar verder was-ie perfect. Wauw, zeiden we, daar vergaat helemaal niks aan."

En ineens hadden ze ook de deken van Esmée terug. "Die hadden we meegegeven en daar hadden we achteraf spijt van. Die af en toe om je heen kunnen slaan, wat een troost had me dat kunnen geven."



De botjes van Esmée legden ze over in het wilgenmandje dat ze hadden laten maken voor de crematie. De deken en luier begroef Carolien in een vat bij de kastanjeboom in de achtertuin. Nadat ze voor de zekerheid het crematorium had gebeld: ben ik verplicht om dat ook allemaal mee te geven? "'Dat hoefde niet', zeiden ze. Dat is fijn. Want nu is het er nog. En ook al doe je het nooit: we zouden die dingen weer kúnnen pakken."

Een laatste jurk kiezen

De afspraak met de gemeente Doetinchem was: 's ochtends opgraven en diezelfde dag nog cremeren. Die avond reden Carolien en haar dochters Kimberly (30), Vera (18) en Thamber (16) met hun mandje met de botjes van Esmée naar het crematorium in Dieren. Voor een crematie zonder genodigden, zonder toespraken die de plank net misslaan en zonder koffietafel.



Overleed Esmée heel plotseling, haar zus Eris Myrrha groeide op met de dood. De zorg voor Eris werd op den duur zo gecompliceerd dat er een verpleegunit achter het huis kwam te staan. Carolien behaalde verpleegdiploma's om ze in het ziekenhuis gerust te stellen: ik kan dit.



Eris Myrrha was zich al jong bewust van de dood. "Ze was heel bang dat we elkaar daarna niet meer terug zouden zien, of dat ze vergeten zou worden. Van kleins af aan vroeg ze aan iedereen: 'Als ik er niet meer ben, denk je dan nog aan me?'"

Eris Myrrha greep de regie op haar eigen manier

Over de vraag wat gebeurt er als je doodgaat, hadden ze het echter nooit. "Dat was voor haar een brug te ver." Haar moeder wist wel wat er ging gebeuren: haar twaalfjarige dochter en niemand anders kreeg de regie over haar lijf, leven en dood.



En Eris Myrrha greep die regie op haar eigen manier. Ze stelde onophoudelijk vragen, maakte opmerkingen en nam beslissingen en naast haar bed letten haar moeder en zussen heel goed op. Eris Myrrha koos zelf een laatste jurk, en toen ze onverwacht nog een jaar bleef leven en uit haar keuze was gegroeid was, wees ze een tweede laatste jurk aan.



Om die op het nippertje te wisselen voor een derde exemplaar dat ze nóg mooier vond: een lichtroze zijden zomerjurk. Haar innig geliefde aardvarken Henk droeg ze op officiële wijze over aan een zus.

Je eigen script volgen

Carolien: "Eris Myrrha wilde ook niet in 'zo'n auto' mee, maar gewoon bij ons in de rolstoelbus als het eenmaal zover was." Ze had gezien hoe het grafje van Esmée verzakt was en dat wilde ze zelf zo absoluut niet meemaken: een crematie dus. Toen de mand waarin ze gecremeerd zou worden thuis werd bezorgd, vond ze hem eerst prachtig. "Maar toen ze echt doorkreeg waarvoor die was, brak ze en moest-ie snel naar boven."



Voor de beide crematies, eerst die van Eris Myrrha en vier maanden later die van Esmée, volgde Carolien helemaal haar eigen script, zoals dat in 2006 bij de begrafenis niet gelukt was. Ze zag het beleefde ongemak van de uitvaartmedewerkers over haar eigenzinnige aanpak.