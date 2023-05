Zie-Zoo is nu een van de 300 beste dierentuinen van Europa

Een vrolijke mafketel met een eigen dierentuin. Zo werd Eeg Manders (55) lang gezien. Maar na ruim twintig jaar zwoegen en ploeteren is er nu erkenning: Zie-ZOO hoort officieel bij de ruim 300 beste dierentuinen van Europa.

Maar hoe zullen de zwarte beren daarvan profiteren? Ze zijn werkelijk om op te vreten, de drie zwarte beertjes die over mama beer heen klauteren. "Zulke foto's krijg ik aan de lopende band binnen", laat directeur Eeg Manders op zijn telefoon zien. "Als ik voor elke foto een euro kreeg was ik nu al miljonair geweest. Het publiek is niet weg te slaan bij die kleintjes." Mede daardoor denkt het park dit jaar misschien wel 60.000 bezoekers te trekken.

Een drieling als verrassing

De drieling die in januari werd geboren, was ook voor Manders een grote verrassing. Vorig jaar ging het nog mis met de bevalling en de directeur had niet verwacht dat moeder al zo snel hersteld zou zijn. Maar voor de tweede keer in amper zeven jaar zorgen zijn zwarte beren voor veel vrolijkheid voor en achter het hek.

Het levende bewijs dat dierenpark Zie-ZOO in Volkel springlevend is. En helemaal nu het park sinds kort officieel is erkend door de EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Zie-ZOO hoort daarmee tot de ruim 300 beste dierentuinen van Europa. "Niet gek hè", lacht Manders. "Jarenlang vonden ze mij maar een vreemde vogel met een eigen dierentuin maar nu is er deze erkenning. Dit is voor een dierentuin echt het hoogst haalbare, zeg maar drie sterren zoals bij Michelin."

140 verschillende diersoorten

Manders had er stiekem al een beetje rekening mee gehouden want het EAZA-logo staat al op de 25.000 folders die hij voor komend seizoen moest laten drukken. Geen bluf. Zie-ZOO is immers al jaren bezig met dat EAZA-keurmerk en werkt al heel lang samen met allerlei Europese dierentuinen voor het fokken en uitwisselen van bedreigde diersoorten. In Volkel zijn nu zo'n 140 verschillende diersoorten te zien, met 23 daarvan doet het park mee aan internationale uitwisselingen. Met het keurmerk wordt dat nog eens versterkt.

De drie zwarte beertjes werden in januari geboren en komen nu regelmatig naar buiten om te spelen. Foto: Dierenpark Zie-ZOO/John de Greef.

"Je geeft eigenlijk de zeggenschap over je eigen fokprogramma op. De EAZA bepaalt dat nu", legt Manders uit. "De tijd is voorbij dat parken zelf dieren konden fokken en die voor veel geld gingen verkopen." Zie-ZOO heeft dat overigens nooit gedaan maar Manders herinnert zich nog hoe verleidelijk de zak met geld was toen er bij hem drie zeldzame laplanduiltjes werden geboren. Hij moest die afgeven aan een dierentuin die er om vroeg maar kreeg een paar jaar later als dank wel de ooievaars waarom hij weer verlegen zat. "Ruilen en uitwisselen zonder dat er een cent aan te pas komt, zo gaat dat", aldus Manders.

Paspoort voor sneeuwpanters

Op die manier krijgt Volkel binnenkort een koppeltje zeldzame sneeuwpanters uit Frankrijk waarvoor al een splinternieuw verblijf is gebouwd vol rotsen, boomstammen en zelfs een waterval. "De panters wachten alleen nog op hun paspoort", zegt Manders. Pal naast de panters komen straks ook lammergieren en sneeuwgeiten en daarnaast nog kea's, een bijzondere papegaai uit Australië, in nieuwe, grote verblijven.

Want de tijd van kleine hokjes waarin beesten liepen te ijsberen, kan echt niet meer. "Het publiek wil dat niet meer zien", weet Manders. "Maar het tegenstrijdige is wel: bezoekers willen allemaal dat er grotere verblijven voor de dieren komen, maar als zij op bezoek zijn moeten de beesten wel pal voor hun neus staan. En dat is natuurlijk niet altijd het geval. Volgens de EAZA-regels moeten dieren zich juist goed kunnen verstoppen. Wij lossen dat op door de dieren wat vaker op een dag te voeren, dan komen ze wel tevoorschijn."

Niet groter, wel mooier

Komende jaren wil Manders het park flink onder handen nemen, ook om te blijven voldoen aan de strenge EAZA-eisen. "We willen niet groter worden in hectares, wel mooier", zegt hij. Daarvoor moeten oude hokken - 'nog uit mijn hobbytijd' - gesloopt worden en komen er meer thema-gerichte verblijven. Zoals het onderkomen voor de gieren en maraboes dat wordt opgezet in samenwerking met een afvalbedrijf. Klinkt gek maar het idee erachter is dat schoolklassen eerst leren hoe deze afvalverwerkers uit de natuur leven en daarna hoe dat gaat met de troep van de mens. Educatie zoals EAZA dat graag ziet.

