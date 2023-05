In oorlog vermoorde baby Henny is niet langer een mysterie

Formeel heeft ze nooit bestaan. Joodse kinderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden geboren, mochten van de nazi's niet worden bijgeschreven in de burgerlijke stand. Tóch wordt de zeven maanden oude baby Henny Cohen dit jaar herinnerd. De Hengelose baby is een van de jongste nazi-slachtoffers van Nederland.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Burgemeester Sander Schelberg ging er vorige week tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van Dodenherdenking kort op in. De naam van Henny Cohen is sinds kort bijgeschreven bij de namen van Hengelose Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gebracht. Op een monument in het stadhuis staan alle namen.

Een mysterie

De burgemeester vertelde dat Henny Cohen een mysterie is. "We weten meer niet dan wel over baby Henny. Niet eens of het een jongen of een meisje was." Maar voor Wybo Miedema is Henny Cohen niet echt een mysterie. Miedema is kenner van de Joodse historie in Hengelo en heeft er in de loop van de jaren meerdere publicaties aan gewijd.



Eerst het allerbelangrijkste: Henny Cohen was een meisje. De Hengelose baby is volgens Miedema een van de jongste slachtoffers van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als Miedema zijn onderzoek naar kleine Henny laat zien, dan realiseer je je weer hoe gruwelijk oorlog is. De Hengelose baby is op 11 februari 1944 om het leven gebracht in de gaskamers van het nazi-vernietigingskamp Auschwitz.

Wybo Miedema. Foto: Frans Nikkels

Zoektocht

Voor Miedema begint de zoektocht naar Henny Cohen in 2010, bij de presentatie van het boek 'Naar Engeland' van Niels Bakker. Dat boek gaat onder meer over de ontsnapping van de Joodse broers Levie en Izak Cohen. Miedema: "Bij de presentatie van het boek waren kinderen en kleinkinderen van de inmiddels overleden broers aanwezig. Een van hen liet zich ontvallen dat zij gehoord hadden dat er ook nog een broertje of zusje moest zijn geweest uit het tweede huwelijk van hun vader."

De vader van kleine Henny is Simon Cohen. Hij woonde aan de Elzenstraat en had een fruithandel aan de Wolter ten Catestraat in Hengelo. Hij was getrouwd met Lena DeWitte (1879-1937). Het echtpaar had drie kinderen, Levie (1911-2006), Juliette (1914-2002) en Izak (1918-2003). Na de dood van zijn echtgenote trouwt Simon Cohen in 1939 met Malvin Roth, in 1898 geboren in Satu Mare in Roemenië.

Meldingsplicht

Terwijl zijn zoons weten te ontkomen naar Engeland en zijn dochter onderduikt blijft het echtpaar volgens Miedema zolang mogelijk in Hengelo, het laatst aan de Elzenstraat 3. Omstreeks 1 oktober 1942 ontvangen vele Joden in Hengelo bericht dat zij zich op 2 oktober 1942 moeten melden. Dat bericht bereikt ook de Cohens. "Vanaf dat moment was hun geschiedenis niet meer helder. Zij duiken onder, dat is zeker"."

De onderzoeker maakt vervolgens een sprong naar februari 2022, het moment dat Miedema in contact komt met mevrouw Frowijn. "In een lang en emotioneel gesprek kon zij me vertellen hoe het leven van Henny Cohen is verlopen. Mevrouw Frowijn woonde als jong meisje in de oorlogsjaren aan de Bornsestraat 366, op de locatie waar nu hotel Van der Valk is gevestigd."

Naast de familie Frowijn woonde de familie Drost. "Op dát adres waren Simon Cohen en zijn vrouw sinds oktober 1942 ondergedoken." De omgeving lag tamelijk geïsoleerd, zo'n 2 kilometer van de bebouwde kom van zowel Hengelo als Borne. "De Cohens hebben er zich thuis gevoeld, zo thuis dat Malvin al kort na het begin van de onderduik zwanger bleek."

In de directe omgeving, er waren vier woningen, waren veel meer Joodse onderduikers. De mensen kwamen uit de regio, maar ook van daarbuiten. Henny is geboren op 29 juni 1943. De Hengelose huisarts Van der Heyden leidde de bevalling.

Nazi-vernietigingskamp Auschwitz. Foto: ANP

Op transport

Uiteindelijk is de Sicherheitsdienst (SD) van de Duitsers achter het onderduikadres gekomen. Alle ondergedoken Joden werden gearresteerd. Op 8 februari 1944 is het echtpaar Cohen op transport naar vernietigingskamp Auschwitz gezet. Op 11 februari 1944 zijn ze direct na aankomst om het leven gebracht in de gaskamers. Henny Cohen was op dat moment zeven maanden en tien dagen oud. Ze is volgens Miedema het jongste Hengelose slachtoffer van de Holocaust en een van de jongste Nederlandse slachtoffers.

Geen foto's, alleen drie Stolpersteine

Van Henny Cohen en haar ouders Simon Cohen en Malvin Roth bestaan geen foto's. Bij hun voormalige woonadres aan de Elzenstraat herinneren Stolpersteine - kleine herinneringsstenen - aan de omgebrachte Hengeloërs.