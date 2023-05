Advocaten: 'Leg minder vaak tbs op bij lichtere vergrijpen'

Het tbs-systeem loopt vast. Er is te weinig capaciteit om alle tbs’ers goede zorg te verlenen. Rechters moeten er daarom voor kiezen om bij lichtere vergrijpen niet meteen tbs op te leggen. Dat zeggen advocaten die veel cliënten in de tbs-klinieken hebben.

Een van die advocaten is Job Knoester. Hij is de advocaat van Bert O, de tbs'er die maandag tijdens een verlof ontsnapte aan zijn begeleider in Nijmegen. Hij was veroordeeld wegens een zedendelict. De man werd donderdag aangehouden in Amsterdam.

Knoester heeft het sterke vermoeden dat zijn cliënt ontsnapt is vanwege de uitzichtloosheid in de tbs-kliniek. De man, die al lange tijd in een tbs-kliniek verblijft, moest lang wachten op een nieuwe locatie. "Iedereen zegt nu snel: het is wéér de Pompekliniek. Maar het ligt niet aan de kliniek. Het ligt echt aan het systeem."

Dat wachten op behandeling geldt voor veel meer cliënten, zegt Knoester. "Ik heb een cliënt die al een jaar moet wachten op een bepaalde behandeling. Gevolg is dat deze tbs'ers het idee krijgen dat ze niet serieus genomen worden. Ze willen aan de voorkant van het proces niet meer in tbs. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze niet meewerken aan psychologische onderzoeken waaruit moet blijken of iemand tbs nodig heeft of niet."

Geen personeel om alle nieuwe tbs'ers te behandelen

En dat is een risico voor de samenleving, zegt Knoester, wiens kantoor ongeveer een kwart van alle tbs-zaken in Nederland behandelt. "Het is namelijk een goed werkend systeem. De cijfers tonen al jarenlang aan dat mensen na tbs drie tot vier keer minder kans hebben terug te vallen in oud gedrag."

Tien jaar geleden is een flinke bezuiniging in de tbs ingezet. Enkele klinieken werden gesloten. Sinds Michael P. in 2017 Anne Faber vermoordde, leggen rechters weer vaker tbs-maatregelen op. P. kreeg geen tbs opgelegd voor eerdere verkrachtingen die hij pleegde.

De capaciteit voor alle nieuwe mensen is er niet in tbs-klinieken. Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming erkende recent dat het tekort aan plekken in de tbs bovendien in de komende jaren niet zal worden opgelost.

'Rechters moeten verantwoordelijkheid nemen'

Dus moeten rechters hun verantwoordelijkheid nemen, zeggen advocaten. Zo schreef advocaat Niels van Wersch samen met zijn collega's eerder dit jaar aan de Tweede Kamer dat tbs met dwangverpleging, dus in een kliniek, alleen opgelegd zou moeten worden bij straffen van minimaal acht jaar cel.

Delicten als bedreiging, stalking en huiselijk geweld zouden op dit moment niet meteen tot tbs in een kliniek moeten leiden, menen zij. 'tbs zou moeten worden opgelegd voor ernstige zeden- en geweldsdelicten', schrijven ze aan de Tweede Kamer.

Ook Knoester vindt dat tbs in klinieken op dit moment voorbehouden moet zijn aan ernstige gevallen. "Rechters zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen als je weet dat het systeem nu zo aan het verstoppen is."

Hoogleraar: focus vooral op woonlocaties voor ex-tbs'ers

Knoester erkent dat behandeling in principe ook voor veel daders van lichtere gevallen gewenst is. "Maar op dit moment is er geen alternatief. Als je weet dat het systeem dichtslibt door problemen bij in-, door- en uitstroom, werkt dat vaak averechts. Rechters moeten daar niet blind voor zijn."

Michiel van der Wolf, hoogleraar forensische psychiatrie aan de Universiteit Leiden en hoofddocent strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft twijfels bij de oplossing van advocaten. "Dit is natuurlijk wat hun cliënten vaak willen. tbs is ook een ingrijpende maatregel, dat ben ik met hen eens. Maar ik vind dat dit niet de oplossing is. Ik denk dat het goed is dat de rechters zonder last beoordelen wat zij denken wat goed is voor een verdachte."



Minister Weerwind heeft de Kamer beloofd voor de zomer met een nieuwe visie op tbs-zorg te komen. Van der Wolf hoopt dat het kabinet vooral inzet op de uitstroom van tbs'ers die al lange tijd in de kliniek zitten. "Er zijn te weinig plekken waar zij naartoe kunnen. Financieel is het voor zorgorganisaties vaak niet aantrekkelijk bijvoorbeeld een specialistische woonvoorziening met begeleiding te openen. Dus de markt gaat het niet regelen. Als we daar een oplossing voor kunnen vinden, kunnen de klinieken de nieuwe instroom prima aan."

Pompekliniek erkent druk op systeem: 'Lastige arbeidsmarkt'

De Pompekliniek erkent dat het tbs-systeem in de knel komt doordat rechters vaker tbs opleggen. 'We hebben daarnaast te maken met een lagere doorstroom omdat er ook minder plekken zijn voor de cliënten als ze uit tbs gaan', zo schrijft een woordvoerder. tbs'ers hebben volgens de kliniek steeds meer behoefte aan een lang verblijf met minder behandeling of minder beveiliging. Om daar op in te spelen, opent de kliniek binnenkort meer plekken op de afdeling 'longcare'. 'Hierdoor kunnen we enige doorstroom realiseren, maar dat kost tijd.'

Veel nieuwe onervaren medewerkers

In het afgelopen jaar zijn er meer mensen bij de Pompestichting komen werken, de formatie is met vijftig fulltime arbeidsplaatsen uitgebreid. Vaak zijn het echter wel nieuwe medewerkers in de tbs. Ervaren medewerkers vinden is lastig, zegt de woordvoerder. 'Ook wij hebben te maken met een lastige arbeidsmarkt.'

Om alle vraag te kunnen beantwoorden, is er uitbreiding van de klinische tbs-capaciteit nodig. Het gaat dan ook om nieuwe gebouwen.