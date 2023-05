De familie Vrienten treedt op met liedjes van vader Henny

De cirkel is rond, vinden ze. Drie van zijn kinderen staan met liedjes van Henny Vrienten op het podium, samen met zangeres Trijntje Oosterhuis. 'Henny was echt kapotgegaan van trots.'

Wil je komen zingen op de surpriseparty voor mijn vaders zeventigste verjaardag? Bassist Xander Vrienten belt zangeres Trijntje Oosterhuis in 2018 met dit verzoek. Zij zegt meteen toe en de twee houden contact. Als het Residentie Orkest Trijntje in 2021 vraagt voor een project weet ze meteen: de liedjes van Henny Vrienten verdienen meer aandacht.

En dus kiest ze, met goedkeuring van Henny zelf, samen met Xander een aantal liedjes. Juist niet die uit de Doe Maar-tijd, maar allemaal van drie soloalbums die Henny maakt tussen 2014 en 2019: En toch…, Alles is Anders en Tussen de regels.

Henny Vrienten overlijdt in 2022 na een ziekbed op 73-jarige leeftijd. Begin 2023 verschijnt het album Trijntje zingt Vrienten met Vrienten samen met Residentie Orkest Den Haag. Er volgt een aantal concerten met het orkest en, sinds maart dit jaar, een tournee met een band. Daarin zijn naast Xander nóg twee Vrientens te horen: oudste zoon Polle en dochter Meke.

'Alles wat Henny zo goed maakte'

Trijntje Oosterhuis (50): "Ik was al bekend met het solowerk van Henny en ik had af en toe contact met hem als ik een liedje ging opnemen in zijn studio, zoals Vlieg met me mee. We kozen bewust voor die laatste albums, want het lijkt wel of alles wat Henny zo goed maakte zich daarin kanaliseert."

Xander Vrienten (36): "Hij heeft zijn leven lang liedjes geschreven. Als je iets veel doet, word je er ook goed in. Ik heb het idee dat die drie platen het summum zijn van zijn werk."

Meke Vrienten (32): "Ik denk dat het hem aansprak om zo terug te kijken op zijn leven, op die drie platen. Beetje zoals: nu ben ik een oude veteraan in de muziekwereld. Die plek beviel hem wel."

Vrienten voelde zich een liedjessmid

In interviews noemde Vrienten die albums zijn 'autobiografie'. Alles wat hij kwijt wilde, had hij in zijn liedjes gestopt. Over zijn werkwijze zei Henny altijd dat hij zich een 'liedjessmid' voelde. Oudste zoon Polle Vrienten (37) herkent dat: "Het zijn heel gevoelsmatige liedjes, waarin hij zo waarachtig mogelijk probeerde te zijn.

"Dat was geen doel, dat ging bij hem automatisch. Het zijn wezenlijke teksten. Hij maakte op een heel ambachtelijke manier liedjes. Waarin hij niet eens bijster veel akkoorden gebruikte, trouwens. Simpel, maar toch vaak net anders dan je zou verwachten. Best eigenzinnig."

Meke: "Hij had inderdaad het ambachtelijke van een smid en net zoals een smid deed hij het met maar een paar ingrediënten: een aantal goede akkoorden, een mooie gitaar. Hij las een paar goede boeken en dan maakte hij steeds weer bijna hetzelfde liedje."

Xander: "Hij was goudeerlijk in zijn liedjes, maar hij liet ook het liedje dicteren. Dus niet alles wat er erin staat klopt per se."

Met z'n vieren staan ze op het podium tijdens Trijntje zingt Vrienten met Vrienten. De band wordt aangevuld met Nick Croes (gitaar), Willem van der Krabben (drums) en Jasper Slijderink (toetsen). Xander Vrienten speelt bas, Polle mondharmonica en gitaar en ook Meke speelt gitaar.

'Dichter bij het vuur kun je niet zitten'

De Vrientens zijn vooral vocaal aanwezig in herkenbare achtergrondkoortjes. Een zegen, vindt Trijntje: "Henny had een hele specifieke klankkleur. Xander is er als bandleider en producer van de cd in geslaagd om dat te bewaken. Dat Polle en Meke mee zijn tijdens de tournee, tja, dichter bij het vuur kun je niet zitten, toch?"

Vanaf links Xander, Meke en Polle Vrienten. 'Het voelt heel vertrouwd om samen te spelen.' Foto: Werry Crone

Xander: "Voor mij maakt het 't af dat zij mee zijn. Het klopt gewoon."

Trijntje: "Al hebben we nooit druk gelegd op Polle en Meke, die al te horen waren op de cd, om mee te gaan."

Meke: "Maar jij hebt me wel aangemoedigd. En ik ben blij dat ik heb toegezegd, want het zorgt ervoor dat Polle, Xander en ik veel bij elkaar zijn. Op die manier kom ik ook regelmatig bij het verdriet terecht, ik pink op het podium weleens een traantje weg."

Niet: de Vrientens rouwen op het podium

Xander: "Ik vind het ook fijn, maar het is echt iets anders dan het rouwproces. Dat staat hier voor mij los van. Het moet niet worden: de Vrientens rouwen op het podium. Wat we doen moet gewoon teringgoed zijn."

Polle: "Het voelt inderdaad heel vertrouwd om samen te spelen. Ik speel nog niet zo lang gitaar, pas sinds mijn dertigste. Ik heb er nooit veel mee gedaan, maar voor de tournee ben ik gaan oefenen. Ik had er best wat stress van: Henny was net overleden en ik wilde het goed doen. Dacht: welke idioot gaat nu voor het eerst gitaar spelen in het Concertgebouw met een heel orkest erbij? Na het eerste, geslaagde optreden kon ik ontspannen en heb ik er alleen maar van genoten."

Xander speelt al jaren bas, onder andere in de band van Jett Rebel, Polle was onderdeel van het a capella-cabaretkwartet Herman in een bakje Geitenkwark en speelt nu in de voorstelling Buurman & Buurman gaan verhuizen.

Debuut als professioneel muzikant

Meke, van huis uit docent beeldende kunst, maakt met deze tournee haar debuut als professioneel muzikant. Meke: "Ik heb mezelf altijd als muzikant gezien, ik stond er alleen niet mee op een podium."

Xander: "Ik zeg het wel voor haar: ze is een natural!"

Trijntje: "Ik kan niet wachten tot Meke haar soloalbum gaat opnemen."

Meke, voorzichtig: "Ja, het smaakt naar meer, ik heb al ideeën. Ik krijg ook hartverwarmende reacties op deze tournee. Mensen zeggen: waarom kan ik jou niet méér horen? Het voelt bijna alsof ik het nu wel serieus moet nemen. Muziek is voor mij het spannendst, het is dichtbij en kwetsbaar. En ik ben kritisch. Zo was Henny ook, dus dat is een hoge standaard."

Trijntje: "Het is ook moeilijk, je wilt je kind geen druk opleggen. En als je zelf al zo'n grote nalatenschap in de muziek hebt… Je moet eerst jezelf worden als artiest, wat soms best een tijdje kan duren. Ik herken dat met mijn eigen vader, dichter Huub Oosterhuis. Terwijl mijn broer Tjeerd en ik toch in een heel andere wereld zijn terechtgekomen, namelijk de muziek."

Polle: "Jaren geleden wilde ik niet met mijn vader spelen, omdat ik voor mijn gevoel mijn eigen plek nog moest veroveren. Het beroemde-vadersyndroom is bij ons alle drie vrij mild, maar het kan niet anders dan dat je er iets aan overhoudt. Eén van die dingen is dat ik het zelf wil doen. Gelukkig ben ik op tijd bijgedraaid en heb ik nog een aantal dingen met mijn vader kunnen doen."

'In Carré spelen is een cadeautje'

Met een afsluitend concert op vrijdag 22 september in Carré in Amsterdam zetten ze een punt achter dit speciale project. Vallen ze daarna in een zwart gat?

Optreden in Leiden. Meke: 'Vaak denk ik: dit had mijn vader moeten zien. Hij was echt kapotgegaan van trots'. Foto: Werry Crone

Polle: "In Carré spelen is een cadeautje. En ik denk dat het even gaat duren voor we weer iets doen met Henny's werk."

Meke: "Ik ga het missen. Maar geen zwart gat hoor, daarvoor heb ik te veel treinen op het spoor staan. Gelukkig realiseer ik me tijdens de tournee al: hier worden herinneringen geboren. Ik ben me er heel erg van bewust dat dit een bijzonder leuke tijd is die we samen meemaken. Vaak denk ik: dit had mijn vader moeten zien. Hij was echt kapotgegaan van trots."

Trijntje: "We hebben sowieso een speciale band omdat ook mijn vader kort geleden is overleden. De vriendschap van dit ploegje blijft, ook na deze tour."

Xander: "De cirkel is hiermee voor mij rond. En het is voor ons geen afscheid van Henny hè?"

Trijntje zingt Vrienten met Vrienten is te zien t/m 2 juni. Op 22 september is de laatste voorstelling, in Carré. De voorverkoop hiervoor is net begonnen. Meer info: trijntje.nl.

De zanger die liever zingt dan dat hij het zegt

Hun favoriete liedje? Broer Polle en zus Meke kiezen na enig twijfelen voor Hij zingt omdat-i het niet zeggen kan, een lied van Vrientens album En toch… uit 2014. Het staat niet op de cd Trijntje zingt Vrienten met Vrienten, maar komt wel voorbij tijdens het concert. Polle: "Meke zingt dit lied solo tijdens de show. Ik vind dat ze het heel mooi zingt, dus het raakt me altijd erg."

Meke: "De tekst is heel treffend, ook voor onszelf: een zanger die liever zingt dan dat hij het zegt. Het was ook herkenbaar voor Henny. Het is niet per se mijn lievelingsliedje, ook ik kan niet kiezen, maar ik vind het wel heel mooi en ik geniet ervan om het te zingen."

Fragment uit: 'Hij zingt omdat-i het niet zeggen kan'

De eerste stralen schuiven over zee,

Dan zingt er plotseling een vogel mee.

Die zingt omdat-i het niet zeggen kan,

Die zingt omdat-i het niet zeggen kan.



Wat hij zingt is echt, vergis je niet.

Want de zanger is zijn eigen lied.

Zo zingt hij, zichzelf voor jou.

Een lied als een kompas

Trijntje Oosterhuis over haar favoriete liedje van Henny Vrienten: "Toen Xander belde of ik voor Henny wilde zingen op zijn zeventigste verjaardag, wist ik meteen welk lied het zou worden: Het gaat niet over. Ik was onder de indruk van die tekst. Het is een mooi soort kompas. Helemaal niet belerend, maar meer iets om je als mens aan te ijken. Qua muziek heeft het heel veel soul, muziek waar Henny veel affiniteit mee had. Nadat ik het voor hem had gezongen op zijn verjaardagsfeestje in De Kleine Komedie, zei Henny: 'Jullie versie werpt echt een nieuw licht op het lied, ik had niet verwacht dat ik mijn eigen liedje zo goed zou vinden.' Als dank schreef hij toen het lied Melk en honing voor mij, ook al zo'n prachtig lied."

Ook voor zoon Xander Vrienten is dit zijn lievelingsnummer: "Ik zal nooit vergeten dat Henny dit voor de eerste keer aan mij voorzong. Gewoon hij alleen, met een gitaar. Toen hij bij het refrein kwam, schoot ik helemaal vol. Ik vond het zo'n mooie vondst: 'Het gaat niet over…' Ik zag de wending in het lied helemaal niet aankomen. Het duurde even voor ik het doorhad, die omkering is zo simpel en zo mooi."

Fragment uit: 'Het gaat niet over'

Het gaat niet over cijfers

Het gaat niet over geld

Het gaat niet over bezit

Maar over wie voor jou het allermeeste telt

Het gaat niet over woede

Het gaat niet over haat

Het gaat niet over afgunst

Maar het gaat om wie jou in je waarde laat

Het gaat niet over leeftijd

Het gaat niet over lust

Het gaat niet over de mooiste

Het gaat om wie je het allerliefste kust