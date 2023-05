'Nachtclubkoning' Dirk houdt Google Maps voor de gek

Een student uit Enschede houdt al twee jaar lang Google Maps voor de gek. Zo runt Dirk Serlie (21) nachtclubs die niet bestaan in Enschede en Helsinki, inclusief klinkende reviews. Ook kraakte hij Belastingkantoor Enschede online. 'Ik vind het echt verbazingwekkend dat dit kan.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op stap dit weekend? Dat kan bij Party flat Pasila aan de Hengelosestraat in Enschede. Tenminste: als we Google mogen geloven. De nachtclub aan de rand van het centrum, goed beoordeeld met 4,3 sterren gemiddeld, is tot diep in de nacht geopend. Feest gegarandeerd.

Eén klein probleem: de nachtclub bestaat helemaal niet.

De disco is een verzinsel van Dirk Serlie uit Enschede. De student Integrale Veiligheidskunde aan Saxion houdt al twee jaar lang - met succes - Google Maps voor de gek. De Enschedeër runt naast zijn fake-disco in Enschede ook nachtclubs in Deventer en het Finse Helsinki. Op Google ogen die tenten heel succesvol, op maps zijn ze makkelijk te vinden, maar ze zijn zo nep als het maar kan.

Eigenaar van belastingkantoor

Dat is niet het enige. De 21-jarige student is ook nog eens maandenlang eigenaar geweest van de Google-pagina van Belastingkantoor Enschede. Hij kon met die pagina doen wat hij wilde. Dirk is geen kwade genius, hij ziet zijn actie vooral als een sociaal experiment, legt hij uit. "Ik weet niets van hacken, heb geen kwade bedoelingen, ben een 'simpele student' met een ideetje."

Met een snood plannetje, om Google te testen.

Online veiligheid, ook op de zoekreus uit Amerika, is een actueel thema. Deze week werd bekend dat wetenschappers van de Universiteit Twente een groot en langdurig onderzoek starten naar de zoekresultaten op Google. Die blijken namelijk lang niet altijd zo betrouwbaar - of willekeurig gepresenteerd - als we denken. "Mensen vertrouwen Google meer dan zichzelf", zeggen de onderzoekers.

Precies dat ondervond Dirk bij zijn eigen project. Het begon als een geintje tijdens een buitenlandstage in Helsinki, in de coronaperiode. "We mochten niet uit, maar leefden wel in een grote flat samen. Er waren veel huisfeestjes. Voor de grap maakten we van onze flat een nachtclub op Google Maps. Party flat Pasila. Dat lukte heel makkelijk, binnen een half uur was de pagina opgetuigd. En stonden we daadwerkelijk op maps."

Dirk Serlie (rechts) in Helsinki. Links zijn nep-nachtclub op Google Maps, met 78 vijfsterrenrecensies. Foto: Fotobewerking

Vrienden en studiegenoten plaatsten wat recensies bij zijn niet bestande nachtclub. Wat bleek? Een paar goede reviews waren genoeg om de pagina omhoog te stuwen op Google. Zijn nachtclub in Helsinki schopte het binnen no-time tot nummer één disco van de stad. De pagina werd 40.000 keer bekeken in een paar weken tijd. Nog eens vijfhonderd mensen vroegen de route er naar toe op.

'Best schokkende dingen'

Dirk raakte gestimuleerd. Vanuit zijn studie is ook onlineveiligheid een groot vraagstuk. "Ik vroeg me af: hoe ver kan ik gaan op Google, zonder dat ze iets door hebben?" Het bleek ver te zijn, steeds verder. "Ze hebben nog steeds niet door. Er komen best schokkende dingen uit", vindt de student. Het grapje werd een project.

Terug in Nederland besloot Dirk op Google Maps te speuren naar een fraudekans in de buurt, in Enschede. "Toen zag ik dat Belastingkantoor Enschede niet was geclaimd. Dat betekent dat er geen eigenaar is voor die Google-pagina. Jan en alleman zou dat dus kunnen doen. Ik heb me gemeld als eigenaar. Vervolgens ben ik vier maanden lang de eigenaar geweest van Belastingkantoor Enschede op Google Maps."

Dat voelde best 'kicken'. Maar Dirk schrok ook van de impact van zijn eigen actie. "Ik kon namelijk opeens bedrijfsinformatie veranderen, het telefoonnummer wijzigen, openingstijden aanpassen en antwoorden op reviews." Van de Belastingdienst in Enschede. Hij raakte in lichte paniek. "Het voelde niet meer helemaal senang."

- Foto: Frans Nikkels

De student zocht contact met een hoogleraar internetrecht aan de Universiteit van Eindhoven. Die vertelde hem dat hij 'in principe' illegaal bezig was. In ieder geval volgens de Google-richtlijnen. Toch hoefde hij niet te vrezen, zolang alles wat hij deed maar uit onderzoekend oogpunt was. En hij er geen geld mee zou verdienen, plus de resultaten uiteindelijk zou delen met Google. "Dat gaf me rust.", aldus Dirk.

Hordes omzeilen

Google verwerkt elke dag gigantische hoeveelheden data. Het krijgt wereldwijd meer dan 3,5 miljard zoekopdrachten per dag binnen. Google Maps wordt door meer dan een miljard mensen op maandelijkse basis gebruikt. Op de 'kaart' staan meer dan 150 miljoen restaurants, bioscopen en nachtclubs. Wie iets toevoegt aan de kaart, moet langs een aantal verificatiemethodes om de echtheid te garanderen.

Die hordes zag Dirk ook. Maar ze ze zijn kinderlijk eenvoudig te omzeilen, zegt hij. "Het is zo lek als een mandje. Ik zeg niet dat Google slecht is, want de services zijn geweldig. Maar ik hoop wel te waarschuwen dat je niet alles zomaar moet geloven wat je tegenkomt. Ook bedrijven moeten alerter zijn, vind ik. Stel: je restaurant wordt geclaimd en mensen plaatsen slechte recensies. Dan kan je dat serieuze problemen opleveren. Dat een overheidsinstantie als de Belastingdienst haar Google-pagina's niet controleert vind ik raar."

Komende week geeft de jonge student - bezig aan het laatste jaar van zijn studie - in de bibliotheek in Enschede een lezing over zijn fraude-actie. Hij wil graag met geïnteresseerden in gesprek en hoopt dat ze mee willen denken over oplossingen, zoals het verplicht stellen van een Kamer van Koophandelnummer bij het aanmelden. Die wil hij daarna aanbieden aan Google.

Dromen van een carrière als échte nachtclubeigenaar doet Dirk niet: "Dat zit helemaal niet in mijn bloed." Of hij wel stiekem hoopt dat hij gevraagd wordt door techreus Google, als een moderne variant van de film Catch Me If You Can? "Dat zou wel ontiegelijk gaaf zijn. Maar ik gok eerlijk gezegd dat Google vrij weinig gaat doen met mijn bevindingen."

De overgenomen Google-pagina van Belastingdienst Enschede is inmiddels weer in rechtmatige handen. Na vier maand werd de fout ontdekt en hersteld. Wel staat de openingstijd van het kantoor nog altijd op 24 uur per dag, een grapje dat Dirk instelde.

Een woordvoerder van de Belastingdienst legt in een reactie de bal bij Google neer. Ze zegt dat de techreus voor haar informatie op maps van Kadastrale gegevens. "Hoe Google deze informatie vervolgens koppelt aan websites en telefoonnummers ligt bij Google, evenals de waarborg dat alleen de 'officiële eigenaar' gegevens kan muteren."

De woordvoerder 'adviseert burgers om altijd op de website van de Belastingdienst te kijken voor actuele informatie over Belastingdienstkantoren'. Google reageerde niet op vragen van deze krant.