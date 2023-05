'Verklaar fossiele olie nu taboe, per 2050'

Eurocommissaris Frans Timmermans moet nu fossiele olie taboe verklaren per 2050. Alleen zo zijn de fossiele bedrijven de goede kant op te krijgen, zegt René Venendaal, de Twentse pionier op het terrein van geavanceerde biobrandstof. Timmermans krijgt in Enschede de gelegenheid hierop te reageren.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het Europees Parlement nam onlangs een nieuwe wet aan, met Europese doelstellingen voor de minimale hoeveelheid geavanceerde biobrandstoffen die in de transportsector moeten worden gebruikt vanaf 2030. Volgens Venendaal is er nu alwéér discussie over de uitwerking van de laatste details van de nieuwe wet en bijbehorende percentages. De grote oliebedrijven zijn druk aan het lobbyen om daar veel vanaf te knabbelen.

"Zo gaat het al jaren", zegt Venendaal. "Ze zijn aan het meestribbelen en het leidt tot zo min mogelijk verandering." In het recentste geval proberen de bedrijven verwatering met electrofuels en 'multipliers' in de wetgeving te krijgen. Dat laatste houdt in dat landen hun inspanningen dubbel mogen tellen. Of zelfs driedubbel. "Maar het is een verdubbeling op papier. Als er bijvoorbeeld is afgesproken dat er 2,6 procent gebruikt moet worden in 2030, maar de vermenigvuldigingsfactor is twee, dan is het in werkelijkheid maar 1,3 procent."

Het gevolg is dat er nog steeds enorm veel fossiele olie wordt verstookt in de vorm van benzine, diesel en kerosine. En de grootschalige productie van vervangende geavanceerde biobrandstoffen komt niet voldoende snel op gang. Venendaal mikt al jaren op een grote doorbraak van de technologie, die hij zelf meehielp te ontwikkelen.

Doorbraak te langzaam

"De technologie is er. Maar die doorbraak in de productie gaat te langzaam, omdat de fossiele sector keer op keer alternatieve heilige gralen zoals waterstof en electrofuels belooft en ze aangrijpt om te vertragen. En de beleidsmakers en politici trappen er keer op keer weer in".

Dat is volgens hem te wijten aan de stevige en uiterst intelligente lobby vanuit de fossiele industrie. En het feit dat landen al te makkelijk instemmen met bijvoorbeeld die 'multipliers'. "Daardoor halen ze met minder inspanningen hun doelstellingen en dat vinden ze wel zo makkelijk", zegt Venendaal.

Hijzelf lobbyde eerder in Europese duurzaamheidsafspraken met succes voor een percentage van 3,5 procent van geavanceerde biobrandstoffen. Dat was nadat hij in juli 2013 van toenmalig minister Henk Kamp van Economische Zaken, die toen op de UT was en rondgereden werd door Venendaal op een mengsel van fossiele diesel en pyrolyse-diesel, te horen had gekregen dat daar geen nationale afspraken over waren te verwachten. Kamp dacht dat het wel op vrijwillige basis kon. "Maar de machtige fossiele multinationals hebben uitsluitend respect voor hele stringente wetgeving met hoge boetes wanneer ze die wetten niet naleven.

Frans Timmermans Foto: Robin Utrecht

Weer ter discussie

Dat succes van de 3,5 procent verplichting is volgens hem door Timmermans in feite weer ter discussie gesteld, omdat de Nederlandse Eurocommissaris besloot dat hij 'geïntegreerde wetgeving' wilde, op het gebied van CO2-reductie. "Dat was een prachtig streven, want verschillende wetten over hetzelfde onderwerp wekken inderdaad verwarring in de markt. Maar oliebedrijven zagen daarin kansen opnieuw te dealen en te wheelen. Met als gevolg nóg meer vertraging en nieuwe pogingen tot afzwakkingen."

Hoewel succesvol, maakt hij in Brussel in coalitieverband beperkt kans tegen de tientallen tot honderden lobbyisten van bedrijven als Shell en BP. "In de Europese 'Advanced Biofuel Coalition' zit ik erbij als enig mkb-bedrijfje, samen met andere Europese collega's. Met een balanstotaal van 1,5 miljoen van onze holding en een tiental miljard van enkele collega-bedrijven, tegenover het balanstotaal per multinational van honderden miljarden euro's. Hoewel we het meest innovatieve bedrijf in de wereld zijn op dit gebied, en nummer 1 wereldwijd op het gebied van pyrolyse olie uit duurzame biomassa, telt uiteindelijk in deze markt hoeveel doorzettingskracht en -macht je hebt. En dan is het handig om enkele miljarden in de achterzak te hebben."

Opmerkelijk

Opmerkelijk is dat Brussel de doelstelling om in 2030 vliegtuigmaatschappijen 14 procent biobrandstof bij te laten mengden, zogenaamde 'sustainable aviation fuels' (SAF) omlaag geschroefd heeft naar 6 procent.

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat zegt in de Volkskrant 'te hopen dat vliegmaatschappijen uit eigen beweging meer duurzame kerosine gaan gebruiken'. Daar gelooft Venendaal weinig van: "Minister Kamp zei dat ook al in 2013; nou we zien wat ervan geworden is. Het is gewoon een trucje van de lobbyisten."

Het enige wat volgens hem zoden aan de dijk zet, is uiterst heldere en stringente wetgeving. Uitsluitend daarmee is de koers van de bedrijven te wijzigen, zegt de Enschedeër. "Net zoals de koelmiddelen (CFK's, toen breed gebruikt in koelkasten, red.) in de jaren tachtig volledig zijn verboden om complete verdwijning van de beschermende ozonlaag tegen te gaan", geeft hij als voorbeeld.

Timmermans te gast

Zijn stelling legt Venendaal vandaag zelf voor aan Timmermans, op de 61ste 'verjaardag' van de Universiteit Twente. Daar is Timmermans te gast, waar hij de zogenoemde Dieslezing geeft, die in het teken van duurzaamheid staat.

Venendaal is zelf opgeleid aan de Universiteit Twente en stond mede aan het roer bij de opschaling van de pyrolysetechniek, waarmee geavanceerde biobrandstoffen geproduceerd kunnen worden uit bijvoorbeeld zaagsel. Dat gebeurt inmiddels ook, onder andere bij Empyro in Hengelo, dat eigendom is van afvalverwerker Twence.