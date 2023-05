Rini (89) voelt zich thuis in het eerste zorgbuurthuis

Het is er gezellig, nieuw en hij heeft ook nog een geweldig uitzicht. Rini van Hinthum (89) heeft een lotje uit de loterij getrokken met zijn eigen appartement in zorgbuurthuis ’t Hageltje in Oss. Nu moet de rest van Nederland worden geïnspireerd door deze bijzondere woonvorm.

Hij heeft een afstandsbediening voor de temperatuur, eentje voor de zonwering en straks ongetwijfeld nog eentje voor de tv. Met één druk op de knop kan Rini van Hinthum zo'n beetje alles in zijn nieuwe appartement regelen, vertelt hij met gepaste trots. En dan biedt de ruimte ook nog een prachtig uitzicht op de gemeenschappelijke tuin van het complex. Vanaf het balkon op het zuiden kan hij alles goed in de gaten houden.

"Tijdens de open dag zei ik al dat ik dit de mooiste kamer vond", zegt Van Hinthum. "En dat vond mijn dochter ook. De kinderen zijn de kamer nu aan het inrichten, dan kan ik er hopelijk volgende week in. Nu woon ik nog in een flat aan de andere kant van de Singel 1940-1945. Daar zit je toch maar vaak alleen, terwijl je hier in de woonkamer beneden altijd aanspraak hebt. Dat is veel gezelliger."

Naar elkaar omkijken

De krasse Ossenaar is een van de eerste bewoners van zorgbuurthuis 't Hageltje. Zie het als een combinatie tussen een wijkcentrum en een ouderwets ver­zor­gings­te­huis. Bewoners van 60 jaar of ouder hebben er een eigen appartement en delen er een grote huiskamer. Daar is altijd plek voor een kop koffie, een spelletje of een andere activiteit. Voor zowel de bewoners als de mensen uit de wijk. De ruimte wordt nu al volop benut, bewijzen de gebruikte koffiekopjes en de dozen Rummikub die op tafel slingeren.

Alle vijftien appartemen­ten hebben eigen zonnepane­len en zijn te bereiken via een lift

In het voormalige basisschooltje zijn vijftien appartementen gevestigd. Allemaal met eigen zonnepanelen en te bereiken via een lift. In het ideale geval is iets meer dan de helft van de bewoners zorgbehoevend en is de rest bereid om waar nodig een handje te helpen. Voor een boodschap, een praatje of het uitlaten van de hond.

Een kleine gemeenschap die naar elkaar omkijkt dus. En daar blijkt in een tijd van vereenzaming veel interesse voor. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is al op de koffie geweest om inspiratie op te doen. Later deze week komt de EO er opnamen maken voor een tv-programma.

Marie-Therese Janssen (SP) en Ton Kemkens (Patrimonium) bij 't Hageltje voordat de grote verbouwing begon. Foto: Jeroen Appels/Van Assendelft

Zeven bewoners hebben inmiddels de sleutels van hun appartement, de acht andere staan nog even leeg. Volgens de initiatiefnemers niet omdat er weinig interesse voor is, maar vooral omdat de drempel voor een verhuizing vaak hoog is. De een vindt het lastig na veertig of vijftig jaar een eengezinswoning te verlaten, de ander kan een inwonende dochter niet alleen achterlaten met een hoge huur.

Gered van de sloop

Het gebouwtje in de Schadewijk deed tussen 1959 en 1983 dienst als basisschool. Dat zie je ook nog wel terug aan de vloeren en de trappenhuizen. Na die periode stond het pand op de nominatie voor de sloop, waarna het werd gered door de plaatselijke SP. De partij smeedde samen met zorginstelling Interzorg en vastgoedbedrijf Patrimonium de plannen voor het zorgbuurthuis. Na drie jaar voorbereidingen wordt het complex nu dus eindelijk bewoond.