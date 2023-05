De strijd om het ijzer verdeelt India

IJzer is van levensbelang voor de Indiase economie. Maar de mijnindustrie heeft grote invloed op de natuur en het leven van inheemse stammen. De spanningen lopen op tussen mijnbedrijven, maoïsten en Adivasi, stammen die in het bos leven.

De maisplanten zijn bruin van het stof dat van de weg opwaait, steeds wanneer er een vrachtwagen voorbijrijdt. Het stof daalt langzaam neer, onder het kalme gezang van vogels en krekels. Schijn bedriegt: vredig is het hier niet, in de oost-Indiase deelstaat Chhattisgarh. Langs de bossen achter de velden patrouilleren paramilitairen. Ze zijn ingezet vanwege een conflict dat alles te maken heeft met de bossen en wat eronder, én in de voortdurend voorbijkomende vrachtwagens, ligt: ijzererts.

IJzer is hard nodig om de Indiase economie draaiende te houden. India is, na China, de grootste staalproducent in de wereld, en zowel de binnenlandse als internationale vraag blijft stijgen. Maar de bossen van de regio Bastar in Chhattisgarh zijn ver verwijderd van industrie en economische ontwikkeling. Grote delen zijn nooit in kaart gebracht en een mobiel telefoonnetwerk ontbreekt. Inwoners horen bij oorspronkelijke stammen en lopen rond met hakbijlen en rieten manden waarin ze fruit en bladeren uit de bossen verzamelen. Of een ijzerertsmijn hún leven kan verbeteren, weten zij allerminst zeker. En dat zorgt voor spanningen.

Gewapende maoïsten

Door heel India zijn soortgelijke confrontaties, vaak tussen Adivasi - stammen die traditioneel van het bos leven - aan de ene kant en mijnbedrijven aan de andere kant. In Chhattisgarh zijn bovendien gewapende maoïsten actief die voor de Adivasi zeggen op te komen. Meestal winnen de mijnbedrijven, maar niet zonder bloedvergieten.

De strijd rond de Rowghat-mijn - een van de grootste ijzerertsreserves van het land - is daar een voorbeeld van. Vanuit deze mijn, zo'n vijf uur rijden van de regionale hoofdstad Raipur, werden in september de eerste ijzerertskorrels met een gloednieuwe spoorbaan vervoerd naar een nabijgelegen staalfabriek van het Indiase staatsbedrijf Sail. Een opluchting voor Sail, dat al in 1983 voor het eerst toestemming vroeg voor de Rowghat-mijn. Decennia en meerdere milieustudies verder dringt de tijd, want een oude ijzerertsmijn van Sail in de regio is zo goed als uitgeput.

Stof waait op als een vrachtwagen met materiaal voor een ijzerertsmijn voorbijrijdt. Foto: Elke Scholiers

De mijn lijkt dus onvermijdelijk. Toch komt een commissie van critici uit verschillende dorpen nog regelmatig bijeen. "Wij willen dat de jongeren in deze regio vaste banen krijgen. Maar tot nu toe zijn er geen duidelijke beloftes gemaakt", zegt Santosh Sukhdeve. Hij zit met twee andere commissieleden op een bankje aan de openbare weg bij een winkeltje in het dorp Kolar. "Ook willen we dat ons bosland wordt beschermd."

Inkomsten uit het bos

Want de mensen in de regio, die bij de Gond-stam horen, halen hun inkomsten uit het bos. Afhankelijk van het seizoen verzamelen ze bladeren, hout, bloemen of fruit. Hij wijst achter het winkeltje. Daar zijn twee vrouwen, Sambati en Sumitra, takken met bladeren van hun veld aan het loshakken. "De bladeren zijn van de tendu-boom", zegt Sambati (29). "Deze bladeren verkopen we in bundeltjes van vijftig, en dan worden er bidi's van gerold." Bidi's zijn lokale sigaretten.

Na het hakwerk loopt Sambati met een mandje en haar zoontje van vier het bos in en komt terug met tamarinde en bloemen van de mauwa-boom. Die liggen achter haar huis te drogen. "Daarna wordt er lokale likeur van gemaakt", zegt Sukhdeve. Dit werk zorgt volgens hem voor voldoende inkomsten.

Sail kreeg toestemming om ruim 883 hectare aan bosland voor andere activiteiten te gebruiken, en dus te kappen - voor de eerste fase van het mijngebied en de nodige infrastructuur. Daar staat tegenover dat het bedrijf verloren land moet compenseren, 20 procent van de winst in ontwikkeling van het gebied moet steken - om te beginnen sanitaire en zorgvoorzieningen - en moeite moet doen om lokale jeugd te trainen voor werkgelegenheid.

Maar Sukhdeve is niet overtuigd. "Vandaag kunnen we het water uit de rivier drinken. Kan dat morgen ook, als het mijnbedrijf er water uithaalt? Zal de rivier vol stof komen te liggen? En zo niet, wat dan? Hier is niet genoeg informatie over."

Hij vertrouwt het mijnbedrijf en de overheid niet, en zegt dat de dorpsraden in de omgeving niet de wettelijke vereiste toestemming hebben gegeven. "Een mijn kan goed zijn. De regio heeft economische ontwikkeling nodig. Maar we zien dat op andere plekken waar een mijn is, lokale inwoners onvoldoende hebben geprofiteerd. Wij willen dat ze ons om toestemming vragen en pas doorzetten als er consensus is en concrete beloftes zijn voor banen, een ziekenhuis en scholen. Want de bestaande fundering van ons leven wordt door de mijn verwoest."

Dorpsbewoners aangevallen

De commissie schrijft brieven naar de autoriteiten en mobiliseert inwoners van dorpen die vlak bij de mijn liggen. Dit laatste zorgt voor veel spanningen. Vorig jaar hadden ze bijvoorbeeld een wegblokkade opgezet waar de vrachtwagens met ijzererts langsrijden, want tegen de regels in reden ze ook 's nachts. De blokkade werd door de politie verwijderd.

Tijdens een dorpsvergadering over een mogelijke nieuwe blokkade in augustus zeggen ze op gewelddadige wijze te zijn verstoord door een pro-mijncommissie onder leiding van een dorpshoofd, Bishel Nag. Hetzelfde gebeurde tijdens een bezoek van lokale activisten en journalisten in september. Zij meldden dit bij de Nationale Mensenrechtencommissie (NHRC). 'Meneer Nag en anderen hebben naar verluidt de dorpsbewoners en leden van het bezoekende team aangevallen, inclusief meerdere vrouwen, en veel mensen zijn verwond', zo is te lezen in het rapport van de NHRC.

Honderden leden van de Adivasi-stam protesteren tegen de aanleg van een 7 kilometer lange weg voor de Aamdai Ghati-mijn. Foto: Elke Scholiers

Na meerdere telefoontjes is Nag bereid een interview te geven. Hij staat op een zandweg die richting de mijn loopt. Hij wordt vergezeld door een groep mannen. Ze zijn gewapend met pistolen en messen en rijden in drie gloednieuwe vrachtwagens. In de bosjes staat een paramilitair met een groot geweer, die ervoor zorgt dat buitenstaanders tot hier en niet verder kunnen.

Het zijn niet zijn vrachtwagens, zegt Nag. Hij vraagt vanuit zijn functies als dorpshoofd uit een priesterfamilie zegeningen voor de nieuwe wagens aan de belangrijkste bosgod in het mijngebied, Bura Dev. Dit gebeurt eerst met een altaar van bladeren, kokosnoten, citroenen en groene chilipepers bij een speciale boom. Daarop volgt een aparte ceremonie bij elke vrachtwagen, samen met de eigenaren.

Een van hen is Kushal Kumar Chandel. Hij is een 42-jarige boer met twee jonge kinderen en heeft voor het eerst een vrachtwagen aangeschaft. "Dit is een kans voor mij", zegt hij. "Met landbouw ben je afhankelijk van je oogst en de seizoenen. Op deze manier kan ik een regelmatig inkomen verdienen." Hij hoopt zo'n 2000 euro per maand om te zetten, nadat hij over vier jaar een lening die hij voor de vrachtwagen kreeg van het mijnbedrijf heeft afbetaald.

Politicus in zijn woonkamer doodgeschoten

Zo kunnen zeker honderd ondernemende dorpsbewoners profiteren van de mijn, denkt Nag. Nog eens ongeveer vijfhonderd mensen zullen een vaste baan krijgen, verwacht hij. Dat de mijn schadelijk is voor het milieu, ontkent hij niet. "Maar we hebben ook scholen nodig, en banen." Op de beschuldigingen van de NHRC gaat hij niet in. Wel benadrukt hij meermaals dat hij zelf gevaar loopt. "Ik word bedreigd door de maoïsten. Ze beschuldigen me ervan een agent van het mijnbedrijf te zijn. Daarom heb ik die beveiligers."

Bedreigingen aan het adres van Nag, een gekozen dorpshoofd in het Indiase democratische systeem die zich nadrukkelijk aan de kant van mijnbouw schaart, zijn niet onwaarschijnlijk. De verboden Communistische Partij van India (maoïstisch) keert zich vrijwel overal in India tegen mijnbouw, zeker als het de oorspronkelijke levensstijl van de stammen schaadt. In Chhattisgarh, en met name in de Bastar-regio, is de groep al decennia actief. Het lukt nog altijd nieuwe leden te werven onder de Adivasi en, ondanks de overweldigende aanwezigheid van paramilitairen, aanslagen uit te voeren. Eind februari werd bijvoorbeeld een vrachtwagen vol ijzererts uit de Aamdai Ghati-mijn, op zo'n drie uur rijden van het dorp van Nag, door de militanten in brand gestoken. Daarbij werden posters opgehangen met waarschuwingsteksten tegen alle mijnactiviteiten.

Bishel Nag, dorpshoofd van Khodgaon, en Sham Kumeti zegenen een vrachtwagen bij de Rowghat-ijzermijn. Foto: Elke Scholiers

Kort daarvoor werd in het dorp Chhotedongar, waar een belangrijk mijnbedrijf zetelt, de BJP-politicus Sagar Sahu in zijn woonkamer doodgeschoten. "Ik hoorde het, en toen ik binnenkwam zag ik een man met een groot geweer wegrennen. Een ander stond klaar met een motor, in het donker", vertelt zijn weduwe Sarita. "Mijn kinderen waren gelukkig niet thuis." De maoïsten claimden de moord schriftelijk. Nog niemand is gearresteerd.

Protesteren met pijl-en-boog in de hand

Voor een buitenstaander is het onmogelijk onderscheid te maken tussen gewone dorpelingen, vreedzame demonstranten en maoïsten - die zich lang niet altijd bewapend en in uniform voortbewegen. De politie is zwaar afhankelijk van informanten, die op hun beurt hun leven ook niet zeker zijn. Dit maakt het ook makkelijk om iemand onterecht van maoïsme te beschuldigen. Leden van de anti-mijncommissie in Rowghat beamen dat. "Het is voor lokale mensen heel moeilijk om te protesteren. Je kan zomaar in naam van maoïsme worden opgepakt", zegt Somnath Usendi, die samen met Sukhdeve op het bankje zit.

Tegelijkertijd vertellen inwoners van Chhotedongar dat er, omdat de groep nu eenmaal veel aanhang heeft in deze regio, 'sowieso' ook maoïsten zitten tussen enkele honderden betogers bij een dorpje verderop, Madonar. Hier wordt door Adivasi, in traditionele kleding en met pijl-en-boog in de hand, geprotesteerd tegen een verbreding en verlenging van een weg door het mijnbedrijf.

Ook zijn ze tegen de bouw van een paramilitair kamp in de buurt. "Hiervoor zullen grote stukken bos worden gekapt, of voor ons toegankelijk worden", zegt Asiram Salam, die de betogers met een microfoon toespreekt. Hij wijst op de wetten die het de overheid en bedrijven verplichten om toestemming van de dorpsraden te vragen, wanneer zij bosland willen gebruiken.

De paramilitaire kampen zijn een belangrijk onderdeel van de strijd die de overheid voert. In korte tijd zijn er tientallen kampen in afgelegen dorpen in Chhattisgarh bijgekomen. De politie zegt dat de aanpak succes heeft. In maart werden 77 politieagenten van speciale eenheden vroegtijdig gepromoveerd om dit succes te vieren. "Zij hebben veel gevreesde en keiharde maoïsten gedood", zei de politiechef van de deelstaat hierover tegen lokale media.

Koeien worden ziek van vies water

Maar met de aanpak zijn de hearts and minds van de mensen niet gewonnen. "Van de maoïsten hebben we geen last", zegt Sidimati Sandhya, een vrouw die vlakbij Chhotedongar in een huis vlak langs de weg woont. "Wel van de mijn. Alles zit onder het stof, van de planten tot het water. Ademhalen is moeilijker."

De weg die langs haar huis loopt is niet verhard, maar het is wel een komen en gaan van vrachtwagens. "Het is goed voor de mensen die een baan hebben gekregen. Voor de rest van ons zijn er enkel problemen. De toegang tot het bos is beperkt. De rivier is ook vies geworden. Daar drinken mijn koeien water uit, en worden ziek." Sandhya haalt haar schouders op. "We hebben geprotesteerd, en dat is niet gelukt. Wat kunnen we nu nog doen?"